Ўлик юлдуз кулидан янги авлод сайёраси дунёга келди

·25·Техно
Ўлик юлдуз кулидан янги авлод сайёраси дунёга келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро астрономлар гуруҳи Қуёшга ўхшаш юлдузлар ҳаётини якунлаганидан сўнг ҳам уларнинг атрофида янги сайёралар шаклланиши мумкинлигига оид илк исботларни топди.
  • Бу кашфиёт юлдуз ҳалокатидан кейин фазога отилган моддалар ҳисобига бунёд бўлган ва юлдузнинг оқ пакана ҳолатига ўтишини бошидан кечирмаган янги сайёранинг мавжудлигини тасдиқлайди.

Халқаро аъломшунослар гуруҳи Қуёшга ўхшаш юлдузлар ўз ҳаётий сиклини якунлагандан сўнг ҳам уларнинг атрофида янги сайёралар шаклланиши мумкинлигига оид илк исботларни қўлга киритди. Ушбу кашфиёт коинотдаги эволюцион жараёнлар ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, аниқланган осмон жисми юлдуз ҳалокатидан олдин мавжуд бўлмаган ва унинг оқ пакана ҳолатига ўтишини бошидан кечирмаган. Янги сайяти бевосита юлдуз ўз ҳаётининг сўнгги босқичида фазога отиб юборган моддалар ҳисобига бунёд этилган.

Юлдузлар эволюциясининг янги саҳифаси

Қуёш каби ўрта массали юлдузлар ўз эволюциясининг охирида ташқи қобиқларининг кескин кенгайиши босқичини бошдан кечиради. Гелий ва бошқа оғир элементлар ёнгандан сўнг улар бу қатламларни фазога сочиб юборади ва натижада сайёравий туманлик ҳосил бўлиб, қолган ядро оқ паканага айланади.

Илмий жамоатчиликда илгари сайёравий туманликлар ичида тўлақонли осмон жисмлари мавжуд бўлиши мумкинлигига шубҳа билан қаралган. Бироқ сўнгги йигирма йил давомида олиб борилган кузатувлар оқ паканалар тошлоқ сайёралар таркибига хос моддаларга эга бўлган осмон жисмларини парчалаб, ютиб юборишга қодир эканини кўрсатди.

Илмий изланишларнинг аҳамияти

Олиб борилган сўнгги тадқиқотлар мавжуд илмий қарашларни сезиларли даражада кенгайтиради. Олимлар эндиликда ҳалок бўлган юлдузлар қолдиқлари атрофида бутун бошли «иккинчи авлод сайёралари» пайдо бўлиши мумкинлиги ҳақидаги саволни ўртага ташламоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай янги дунёлар ҳатто келажакда бизнинг Қуёшимиз ҳам фазога отиб юборадиган моддалар асосида шаклланиши эҳтимолдан холи эмас. Бу эса коинотдаги моддалар айланиши ва юлдузлар тизимининг қайта туғилиши жараёнларини чуқурроқ тушуниш имконини беради.

АстронавунияЮлдузларСайёраИлмий кашфиётОқ пакана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астрономлар ўлган юлдуз қолдиғидан чиққан иккинчи авлод планетасини топдиАстрономлар ўлган юлдуз қолдиғидан чиққан иккинчи авлод планетасини топдиКеча 23:59Тарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилдиТарихдаги энг иссиқ юлдуз атрофидан экзосайёра топилди30 сентябр 23:21Бетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқдиБетелгейзе қўшалоқ юлдуз бўлиб чиқди29 июл 21:54Астрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олдиАстрономлар ўсиб бораётган протопланетанинг илк суратини олди4 октябр 22:50Олимлар икки метрли бетон орқали "кўрувчи" муонли лазерни яратишдиОлимлар икки метрли бетон орқали "кўрувчи" муонли лазерни яратишди1 октябр 23:55Кўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқландиКўчирилган юрак янги эгасининг биологик ёшини қабул қилиши аниқланди1 октябр 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...