NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайди

·13·Техно
NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайди

NASA инсоният тарихидаги энг йирик осмон тадқиқотларидан бирини амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда. Агентликнинг Нанкй Грасе Роман деб номланган янги космос телескопи коинот сирларини, жумладан, икки миллиарддан ортиқ галактикаларни ўрганишда улкан қадам ташлашга мўлжалланган. Ушбу улкан илмий лойиҳа оламнинг кенгайиши, қора энергия табиати ҳамда юлдузлар эволюциясини тушунишда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС агентлиги хабар беришича, лойиҳанинг илмий ходими Жули МакEнери янги обсерваториянинг асосий устунлиги унинг кенг кўриш майдони эканлигини таъкидлаган. Мазкур телескоп ҳар бир лаҳзада Hubble телескопига қараганда тахминан юз баробар катта осмон қисмини қамраб олиш имкониятига эга. Бу эса астрономик кузатишлар тезлигини кескин оширади.

Коинотни ўрганиш тезлиги кескин ошади

Телескопнинг юқори тезликда ишлаши йирик кўламли тадқиқотларни минг мартадан зиёд тезроқ бажаришга йўл очади. Мутахассисларнинг солиштиришича, Hubble телескопи учун қарийб юз йил талаб қиладиган тадқиқотни Нанкй Грасе Роман атиги бир ой ичида бажаришга қодир. Шунингдек, шу қисқа муддат ичида ушбу ускунанинг Сомон Йўли бўйлаб ўтказадиган шарҳи йигирма миллиардгача юлдузни қайд этиши мумкин.

NASA баҳосига кўра, мазкур маълумотлар тўплами тарихдаги энг улкан астрономик объектлар каталогига айланиши кутилмоқда. Олинадиган маълумотлар ҳажми ҳам шунга яраша ниҳоятда катта бўлиб, энг йирик тўлиқ ўлчамли тасвирни намойиш этиш учун ярим миллиондан ортиқ 4K форматдаги телевизор экрани талаб қилинади.

Илмий вазифалар ва келажакдаги тадқиқотлар

Обсерваториянинг асосий илмий вазифаларидан бири коинот кенгайиши тарихи ҳамда унинг йирик тузилмалари шаклланишини ўрганишдан иборат. Миллиардлаб галактикаларни кузатиш олимларга моддий оламнинг тақсимоти ва қора энергиянинг сирли табиатини янада аниқроқ тадқиқ этиш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, мазкур замонавий обсерватория NASA космик астрономия дастурини яратишда беқиёс рол ўйнаган атоқли америкалик астроном Нэнси Грейс Роман шарафига номланган. Унинг номи билан аталувчи янги космик аппарат замонавий фан олдида турган кўплаб топишмоқларга жавоб топишига ишонч билдириляпти.

NASAТелескопАстрономияКоинотИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиApple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиКеча, 23:26Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиКеча, 18:28Huawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони расмий тақдимотидан олдин ошкор этилдиКеча, 17:56Баёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиБаёнурда Прогресс МС-35 космик юк кемаси ёнилғи билан тўлдирилдиКеча, 15:55Samsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra флагмани Exynos 2700 чипига ўтиши мумкинКеча, 15:28Asus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиAsus ўйин ноутбугида суюқ металлни алмаштиргач унумдорлик кескин ошдиКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди