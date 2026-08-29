NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайди
NASA инсоният тарихидаги энг йирик осмон тадқиқотларидан бирини амалга оширишга ҳозирлик кўрмоқда. Агентликнинг Нанкй Грасе Роман деб номланган янги космос телескопи коинот сирларини, жумладан, икки миллиарддан ортиқ галактикаларни ўрганишда улкан қадам ташлашга мўлжалланган. Ушбу улкан илмий лойиҳа оламнинг кенгайиши, қора энергия табиати ҳамда юлдузлар эволюциясини тушунишда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС агентлиги хабар беришича, лойиҳанинг илмий ходими Жули МакEнери янги обсерваториянинг асосий устунлиги унинг кенг кўриш майдони эканлигини таъкидлаган. Мазкур телескоп ҳар бир лаҳзада Hubble телескопига қараганда тахминан юз баробар катта осмон қисмини қамраб олиш имкониятига эга. Бу эса астрономик кузатишлар тезлигини кескин оширади.
Коинотни ўрганиш тезлиги кескин ошадиТелескопнинг юқори тезликда ишлаши йирик кўламли тадқиқотларни минг мартадан зиёд тезроқ бажаришга йўл очади. Мутахассисларнинг солиштиришича, Hubble телескопи учун қарийб юз йил талаб қиладиган тадқиқотни Нанкй Грасе Роман атиги бир ой ичида бажаришга қодир. Шунингдек, шу қисқа муддат ичида ушбу ускунанинг Сомон Йўли бўйлаб ўтказадиган шарҳи йигирма миллиардгача юлдузни қайд этиши мумкин.
NASA баҳосига кўра, мазкур маълумотлар тўплами тарихдаги энг улкан астрономик объектлар каталогига айланиши кутилмоқда. Олинадиган маълумотлар ҳажми ҳам шунга яраша ниҳоятда катта бўлиб, энг йирик тўлиқ ўлчамли тасвирни намойиш этиш учун ярим миллиондан ортиқ 4K форматдаги телевизор экрани талаб қилинади.
Илмий вазифалар ва келажакдаги тадқиқотларОбсерваториянинг асосий илмий вазифаларидан бири коинот кенгайиши тарихи ҳамда унинг йирик тузилмалари шаклланишини ўрганишдан иборат. Миллиардлаб галактикаларни кузатиш олимларга моддий оламнинг тақсимоти ва қора энергиянинг сирли табиатини янада аниқроқ тадқиқ этиш имконини беради.
Таъкидлаш жоизки, мазкур замонавий обсерватория NASA космик астрономия дастурини яратишда беқиёс рол ўйнаган атоқли америкалик астроном Нэнси Грейс Роман шарафига номланган. Унинг номи билан аталувчи янги космик аппарат замонавий фан олдида турган кўплаб топишмоқларга жавоб топишига ишонч билдириляпти.
…