SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқда

·3·Техно
SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқда

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мурожаат қилиб, Виасат компаниясининг навбатдаги космик аппаратига мамлакат бозорида фаолият юритишни тақиқлашни талаб қилди. Мазкур мурожаатга Starlink интернет тармоғига юзага келиши мумкин бўлган жиддий халақитлар ва радиочастота зиддиятлари сабаб қилиб кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX расмийлари ФККдан Виасат-3 F2 сунъий йўлдошининг АҚШ ҳудудидаги фаолиятини чеклашни сўрамоқда. Компания фикрича, мазкур космик аппарат истеъмолчиларга интернет хизматларини кўрсатишда тармоқ барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши ва мижозлар учун қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Музокаралар натижасиз якунланди

Тарқатилган маълумотларга кўра, асосий муаммо икки компания ўртасида частоталарни мувофиқлаштириш бўйича ўзаро келишувга эришилмаганида ётибди. SpaceX вакилларининг таъкидлашича, томонларда техник тафовутларни бартараф этиш ҳамда частоталарни тақсимлаш учун етарли вақт бўлганига қарамаздан, амалда ҳеч қандай жиддий музокаралар олиб борилмаган.

SpaceX компаниясининг сунъий йўлдош сиёсати бўйича вице-президенти Девид Голдман 25 саҳифадан иборат расмий ҳужжатда ўз эътирозларини баён этган. Унинг сўзларига кўра, лисензия шартларида белгиланган мувофиқлаштириш жараёнларини якунлаш учун беш йилдан ортиқ вақт берилганига қарамай, Виасат бу борада амалий қадамлар ташламаган.

Частота диапазонидаги зиддият

Мурожаатномада қайд этилишича, Виасат компанияси геостационар бўлмаган сунъий йўлдош орбиталари (НГСО) учун мўлжалланган Ка диапазонларида фаолият юритишни давом эттирмоқда. Бу эса Starlink тармоғининг иш жараёнига техник тўсқинликлар туғдириб, радиочастоталар кесишишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирги кунда глобал миқёсда космик интернет хизматларини кўрсатувчи провайдерлар сони ортиб бораётгани сабабли орбитал частоталар учун рақобат кескинлашмоқда. Бундай шароитда компаниялар ўртасидаги ҳар қандай техник келишмовчиликлар нафақат уларнинг ўзига, балки охирги истеъмолчиларга ҳам таъсир кўрсатиши табиий.

Ҳозирча АҚШ Федерал алоқа комиссияси SpaceX компаниясининг ушбу талаби юзасидан якуний қарор эълон қилгани йўқ. Регулятор идора ҳар икки томоннинг важларини ўрганиб чиқиб, мамлакат истеъмолчилари манфаатларини кўзлаган ҳолда тегишли тўхтамга келиши кутилмоқда.

SpaceXStarlinkВиасатИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиTSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиБугун, 04:27Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиБугун, 01:51NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди