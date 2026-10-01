Starlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК)
- Starlink каби сунъий йўлдош интернет хизматларига маълумот узатиш учун 12,7–13,25 ГГс ҳамда 42–42,5 ГГс частота диапазонларидан фойдаланишга рухсат берди.
- Ушбу янги частоталар сунъий йўлдош орқали кенг полосали уланиш тизимлари учун қўшимча 525 MHz частота спектри очиб, маълумотларни қабул қилиш имкониятларини 25 фоиздан зиёдга кенгайтиради.
АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий йўлдош интернет-сервисларига, жумладан Starlink тармоғига фойдаланувчи терминалларига маълумот узатиш учун қўшимча частота диапазонларини қўллашга рухсат берди. Мазкур қарор глобал миқёсда симсиз интернет қамровини кенгайтириш ва уланиш тезлигини сезиларли даражада ошириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, гап 12,7–13,25 ГГс ҳамда 42–42,5 ГГс частота диапазонлари ҳақида бормоқда. Натижада сунъий йўлдош орқали кенг полосали уланиш тизимлари учун қўшимча 525 MHz частота спектри очилиб, бу маълумотларни қабул қилиб олиш имкониятларини 25 фоиздан зиёдга кенгайтиради.
Частоталарнинг янги имкониятлариАвваллари 12,7–13,25 ГГс диапазони фақат ер устки станциясидан сунъий йўлдошларга маълумот узатиш учунгина хизмат қилган бўлса, эндиликда ФКК уни тўғридан-тўғри сунъий йўлдошдан фойдаланувчи тарелкасига узатиш учун ҳам қўллашга рухсат этди. Бу ўзгариш ҳаракатланувчи объектларга, хусусан самолётлар ва кемаларга ўрнатилган терминалларга ҳам тааллуқлидир.
Шунингдек, комиссия 42–42,5 ГГс диапазонидан ер усти шлюз станциялари учун фойдаланишга рухсат берди. Ушбу частотадан оддий фойдаланувчи терминаллари фойдалана олмайди. ФКК ҳисоб-китобларига кўра, мазкур диапазоннинг қўшилиши паст орбитадаги юқори унумдор сунъий йўлдошнинг ўтказувчанлик қобилиятини тахминан 7,2 фоизга оширади.
Келгусидаги режалар ва истиқболларҲозирча Starlink янги частоталардан айнан қачон фойдаланишни бошлаши номаълумлигича қолмоқда. Бунинг учун SpaceX компанияси одатдаги тартибда ФККга ўз тизимининг иш параметрларини ўзгартириш бўйича расмий ариза тақдим этиши талаб этилади.
Комиссия раҳбари Брендан Каррнинг таъкидлашича, мавжуд спектрнинг кенгайтирилиши уй сунъий йўлдош интернети учун янада кўпроқ имкониятлар яратади. Бу, ўз навбатида, олис ва қишлоқ ҳудудларида интернет алоқасини яхшилаш ҳамда фойдаланувчилар сонини янада кўпайтириш учун қулай шароит ҳозирлайди.
Изоҳлар 0
…