Starlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқлади

·8·Техно
Starlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК)
  • Starlink каби сунъий йўлдош интернет хизматларига маълумот узатиш учун 12,7–13,25 ГГс ҳамда 42–42,5 ГГс частота диапазонларидан фойдаланишга рухсат берди.
  • Ушбу янги частоталар сунъий йўлдош орқали кенг полосали уланиш тизимлари учун қўшимча 525 MHz частота спектри очиб, маълумотларни қабул қилиш имкониятларини 25 фоиздан зиёдга кенгайтиради.

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий йўлдош интернет-сервисларига, жумладан Starlink тармоғига фойдаланувчи терминалларига маълумот узатиш учун қўшимча частота диапазонларини қўллашга рухсат берди. Мазкур қарор глобал миқёсда симсиз интернет қамровини кенгайтириш ва уланиш тезлигини сезиларли даражада ошириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гап 12,7–13,25 ГГс ҳамда 42–42,5 ГГс частота диапазонлари ҳақида бормоқда. Натижада сунъий йўлдош орқали кенг полосали уланиш тизимлари учун қўшимча 525 MHz частота спектри очилиб, бу маълумотларни қабул қилиб олиш имкониятларини 25 фоиздан зиёдга кенгайтиради.

Частоталарнинг янги имкониятлари

Авваллари 12,7–13,25 ГГс диапазони фақат ер устки станциясидан сунъий йўлдошларга маълумот узатиш учунгина хизмат қилган бўлса, эндиликда ФКК уни тўғридан-тўғри сунъий йўлдошдан фойдаланувчи тарелкасига узатиш учун ҳам қўллашга рухсат этди. Бу ўзгариш ҳаракатланувчи объектларга, хусусан самолётлар ва кемаларга ўрнатилган терминалларга ҳам тааллуқлидир.

Шунингдек, комиссия 42–42,5 ГГс диапазонидан ер усти шлюз станциялари учун фойдаланишга рухсат берди. Ушбу частотадан оддий фойдаланувчи терминаллари фойдалана олмайди. ФКК ҳисоб-китобларига кўра, мазкур диапазоннинг қўшилиши паст орбитадаги юқори унумдор сунъий йўлдошнинг ўтказувчанлик қобилиятини тахминан 7,2 фоизга оширади.

Келгусидаги режалар ва истиқболлар

Ҳозирча Starlink янги частоталардан айнан қачон фойдаланишни бошлаши номаълумлигича қолмоқда. Бунинг учун SpaceX компанияси одатдаги тартибда ФККга ўз тизимининг иш параметрларини ўзгартириш бўйича расмий ариза тақдим этиши талаб этилади.

Комиссия раҳбари Брендан Каррнинг таъкидлашича, мавжуд спектрнинг кенгайтирилиши уй сунъий йўлдош интернети учун янада кўпроқ имкониятлар яратади. Бу, ўз навбатида, олис ва қишлоқ ҳудудларида интернет алоқасини яхшилаш ҳамда фойдаланувчилар сонини янада кўпайтириш учун қулай шароит ҳозирлайди.

StarlinkИнтернетФККSpaceXТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилдиStarlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилди18 август 15:51Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Starlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олдиStarlink Мобиле халқаро алоқа лицензиясини олди18 сентябр 13:57Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиStarlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиКеча 13:51SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58Starlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этдиStarlink ўзининг таклиф қилиш дастурини янгилаб, пул мукофотларини жорий этди27 август 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди