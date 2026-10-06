Vivo V80 тақдим этилди: улкан аккумулятор ва Зеисс камера
Смартфонлар бозорида ўрта даражадаги қурилмалар сегменти яна бир қизиқарли ва илғор хусусиятларга эга модел билан бойиди. Ҳиндистон бозорида расман тақдим этилган янги Vivo V80 ўз синфи учун кутилмаган даражада юқори кўрсаткичларни, жумладан, профессионал даражадаги оптика ва рекорд даражадаги батарея қувватини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур смартфон ўзининг техник имкониятлари билан харидорлар эътиборини тортишга улгурди. Қурилма замонавий технологиялар ва фойдаланувчилар талабларини ўзида тўлақонли мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Айниқса, ихчам корпусга улкан имкониятларнинг сингдирилгани мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариЯнги Vivo V80 олд қисмида диагоналига 6,59 дюймли юқори сифатли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг тасвир аниқлиги Фулл ҲД+ форматини қўллаб-қувватлайди, янгиланиш частотаси эса 144 Hz га етади. Шунингдек, экран учун 5000 нитга тенг бўлган таъсирчан чўққи ёрқинлиги эълон қилинган бўлиб, бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Бармоқ излари сканери эса замонавий тенденцияларга мос равишда экран остига ўрнатилган.
Қурилманинг аппарат платформаси асосини самарали ишлайдиган Snapdragon 7 Ген 4 процессори ташкил этади. Дастурий таъминот сифатида эса энг сўнгги версиялардан бири бўлган Android 17 операцион тизимига асосланган ОригинОС 7 интерфейси танланган. Бу комбинация иловаларнинг тезкор ишлаши ва тизимнинг барқарорлигини таъминлайди.
Оптика ва батарея қувватиСмартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу таниқли Зеисс бренди билан ҳамкорликда яратилган илғор камера блокидир. Асосий камера 50 мегапикселли Sony ЛЙТ-700V сенсорига эга бўлиб, автофокус ва оптик тасвирни барқарорлаштириш тизими билан таъминланган. Бундан ташқари, 3 каррали оптик зум ва оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли Sony IMX882 телефото модули ҳамда 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик мавжуд. Олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсор билан жиҳозланган.
Техник хусусиятларнинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — бу унинг аккумуляторидир. Қалинлиги атиги 7,79 миллиметр бўлган юпқа корпусда ҳажми 7200 мА·ч бўлган улкан батарея жойлаштирилган. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Оғирлиги 210 граммни ташкил этувчи смартфон алюминий ён рамка ва шиша орқа панелга эга.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, модел IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандартига эга. Шунингдек, фойдаланувчиларга NFC чипи, эСИМ қўллаб-қувватлаши, икки диапазонли Wi-Fi ва Bluetooth 5.4 симсиз уланиш имкониятлари тақдим этилган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи томонидан Vivo V80 моделининг расмий нархлари эълон қилинмаган.
Изоҳлар 0
…