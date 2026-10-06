Vivo V80 тақдим этилди: улкан аккумулятор ва Зеисс камера

·0·Техно
Vivo V80 тақдим этилди: улкан аккумулятор ва Зеисс камера

Смартфонлар бозорида ўрта даражадаги қурилмалар сегменти яна бир қизиқарли ва илғор хусусиятларга эга модел билан бойиди. Ҳиндистон бозорида расман тақдим этилган янги Vivo V80 ўз синфи учун кутилмаган даражада юқори кўрсаткичларни, жумладан, профессионал даражадаги оптика ва рекорд даражадаги батарея қувватини ўзида мужассам этган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур смартфон ўзининг техник имкониятлари билан харидорлар эътиборини тортишга улгурди. Қурилма замонавий технологиялар ва фойдаланувчилар талабларини ўзида тўлақонли мужассам этгани билан аҳамиятлидир. Айниқса, ихчам корпусга улкан имкониятларнинг сингдирилгани мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Янги Vivo V80 олд қисмида диагоналига 6,59 дюймли юқори сифатли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг тасвир аниқлиги Фулл ҲД+ форматини қўллаб-қувватлайди, янгиланиш частотаси эса 144 Hz га етади. Шунингдек, экран учун 5000 нитга тенг бўлган таъсирчан чўққи ёрқинлиги эълон қилинган бўлиб, бу қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Бармоқ излари сканери эса замонавий тенденцияларга мос равишда экран остига ўрнатилган.

Қурилманинг аппарат платформаси асосини самарали ишлайдиган Snapdragon 7 Ген 4 процессори ташкил этади. Дастурий таъминот сифатида эса энг сўнгги версиялардан бири бўлган Android 17 операцион тизимига асосланган ОригинОС 7 интерфейси танланган. Бу комбинация иловаларнинг тезкор ишлаши ва тизимнинг барқарорлигини таъминлайди.

Оптика ва батарея қуввати

Смартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу таниқли Зеисс бренди билан ҳамкорликда яратилган илғор камера блокидир. Асосий камера 50 мегапикселли Sony ЛЙТ-700V сенсорига эга бўлиб, автофокус ва оптик тасвирни барқарорлаштириш тизими билан таъминланган. Бундан ташқари, 3 каррали оптик зум ва оптик стабилизацияга эга 50 мегапикселли Sony IMX882 телефото модули ҳамда 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли датчик мавжуд. Олд камера ҳам 50 мегапикселли юқори аниқликдаги сенсор билан жиҳозланган.

Техник хусусиятларнинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — бу унинг аккумуляторидир. Қалинлиги атиги 7,79 миллиметр бўлган юпқа корпусда ҳажми 7200 мА·ч бўлган улкан батарея жойлаштирилган. Қурилма 90 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Оғирлиги 210 граммни ташкил этувчи смартфон алюминий ён рамка ва шиша орқа панелга эга.

Тақдим этилган маълумотларга кўра, модел IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя стандартига эга. Шунингдек, фойдаланувчиларга NFC чипи, эСИМ қўллаб-қувватлаши, икки диапазонли Wi-Fi ва Bluetooth 5.4 симсиз уланиш имкониятлари тақдим этилган. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи томонидан Vivo V80 моделининг расмий нархлари эълон қилинмаган.

VivoСмартфонЗеиссТехнологияAndroid
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этди21 сентябр 18:56Vivo X500 Pro смартфони Хитой бозорида сотувга чиқдиVivo X500 Pro смартфони Хитой бозорида сотувга чиқди29 сентябр 17:50Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этди21 сентябр 20:50Vivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагманVivo Х Фолд 6 тақдим этилди: 7000 мАс аккумулятор ва 200 MP Зеисс камерасига эга флагман26 июн 19:28Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиVivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилди13 сентябр 21:59Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди10 сентябр 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...