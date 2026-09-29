Vivo X500 Pro смартфони Хитой бозорида сотувга чиқди
Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Vivo X500 Pro смартфонининг Хитой бозоридаги савдосини расман бошлади. Мазкур илғор гаджет замонавий технологиялар ва юқори унумдорликни қидирувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, жаҳон бозорида илк бор энг янги процессор ва илғор оптик тизимлар билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хабарда таъкидланишича, янги қурилма дунёда биринчи бўлиб флагман даражадаги Dimensity 9600 Pro оддий кристалли тизимига асосланган ҳолда ишлайди. Ушбу процессор смартфонга энг оғир вазифаларни ҳам қийинчиликсиз бажариш ва энергия самарадорлигини таъминлаш имконини беради.
Нархлар ва хотира турлариХитой бозорида тақдим этилган Vivo X500 Pro моделининг бошланғич нархи 6499 юанкни ташкил этади. Ушбу суммага 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга бўлган база версияси тўғри келади. Энг юқори имкониятларни истовчилар учун эса 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирали топ конфигурация тайёрланган бўлиб, у 8999 юан баҳоланмоқда.
Дисплей ва визуал имкониятларСмартфон БОE компаниясининг Q11 люминесцент материалига асосланган 6,36 дюймли экранга эга. ЛТПО 8T технологияси 144 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотасини, 1 нит минимал аппарат ёрқинлигини, шунингдек, Долбй Висион, HDR10+ ва 2.0 доиравий ёруғлик поляризациясини қўллаб-қувватлайди.
Оптик имкониятлар борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси ВКС 4.0 технологияси ва Зеисс Т* қопламасига эга. Шунингдек, модел 17 EV гача бўлган динамик диапазонни тақдим этувчи БлуеТоуч 900 сенсорига эга илк қурилма ҳисобланади. Камера тизимида Блуепринт х Sony ЛЙTIA 610 сенсорли ва 85 мм фокус масофасига эга Зеисс APО супертелеобъективидан фойдаланилган.
Мустаҳкам қувват манбаи билан таъминланган Vivo X500 Pro 6510 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Батарея 90 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватдаги симсиз тезкор зарядлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Харидорларга қурилма тўрт хил ранг вариантида таклиф этилмоқда.
Изоҳлар 0
…