Vivo X500 Pro смартфони Хитой бозорида сотувга чиқди

·2·Техно
Vivo X500 Pro смартфони Хитой бозорида сотувга чиқди

Ixbt.com маълумотига кўра, Vivo компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Vivo X500 Pro смартфонининг Хитой бозоридаги савдосини расман бошлади. Мазкур илғор гаджет замонавий технологиялар ва юқори унумдорликни қидирувчи фойдаланувчилар учун мўлжалланган бўлиб, жаҳон бозорида илк бор энг янги процессор ва илғор оптик тизимлар билан жиҳозлангани билан диққатни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хабарда таъкидланишича, янги қурилма дунёда биринчи бўлиб флагман даражадаги Dimensity 9600 Pro оддий кристалли тизимига асосланган ҳолда ишлайди. Ушбу процессор смартфонга энг оғир вазифаларни ҳам қийинчиликсиз бажариш ва энергия самарадорлигини таъминлаш имконини беради.

Нархлар ва хотира турлари

Хитой бозорида тақдим этилган Vivo X500 Pro моделининг бошланғич нархи 6499 юанкни ташкил этади. Ушбу суммага 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга бўлган база версияси тўғри келади. Энг юқори имкониятларни истовчилар учун эса 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирали топ конфигурация тайёрланган бўлиб, у 8999 юан баҳоланмоқда.

Дисплей ва визуал имкониятлар

Смартфон БОE компаниясининг Q11 люминесцент материалига асосланган 6,36 дюймли экранга эга. ЛТПО 8T технологияси 144 Hz гача бўлган мослашувчан янгиланиш частотасини, 1 нит минимал аппарат ёрқинлигини, шунингдек, Долбй Висион, HDR10+ ва 2.0 доиравий ёруғлик поляризациясини қўллаб-қувватлайди.

Оптик имкониятлар борасида ҳам қурилма юқори натижаларни кўрсатади. Зеисс Ultra Дйнамик асосий камераси ВКС 4.0 технологияси ва Зеисс Т* қопламасига эга. Шунингдек, модел 17 EV гача бўлган динамик диапазонни тақдим этувчи БлуеТоуч 900 сенсорига эга илк қурилма ҳисобланади. Камера тизимида Блуепринт х Sony ЛЙTIA 610 сенсорли ва 85 мм фокус масофасига эга Зеисс APО супертелеобъективидан фойдаланилган.

Мустаҳкам қувват манбаи билан таъминланган Vivo X500 Pro 6510 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Батарея 90 В қувватга эга симли ҳамда 40 В қувватдаги симсиз тезкор зарядлаш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Харидорларга қурилма тўрт хил ранг вариантида таклиф этилмоқда.

VivoСмартфонларDimensity 9600 ProЗеиссТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этдиVivo Dimensity 9600 Pro процессорли янги X500 сериясини тақдим этди21 сентябр 20:50MediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессорMediaTek Dimensity 9600 Pro тақдим этилди: 2 нм технологияли янги флагман процессор15 сентябр 16:30Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди10 сентябр 12:51Vivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этдиVivo компанияси Зеисс ва Sony камерали X500 Pro ва X500 Pro Max флагманларини тақдим этди21 сентябр 18:56Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилдиVivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилди13 сентябр 21:59Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкин9 сентябр 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди