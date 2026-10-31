АҚШ ҳарбийлари учун “учар гилам” тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Вигил Аутономй компанияси ҳарбий техника ва пиёда аскарларни дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар кузатувидан яширишга мўлжалланган Air Ковер камуфляж тизимини тақдим этди.
- Тўртта дрон ёрдамида ишлайдиган ушбу қурилма инфрақизил ва радиолокацион диапазонларда ҳимояни таъминлаб, ҳаракатланаётган обектларни ҳам яшира олади.
АҚШда ҳарбий техника ва пиёда аскарларни дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар кузатувидан яширишга мўлжалланган ғайриоддий камуфляж тизими тақдим этилди. “Учар гилам” деб таърифланаётган ушбу ишланма икки соатгача узлуксиз фаолият юритиши мумкин.
Американинг Vigil Autonomy компанияси ҳарбий техника ва пиёда аскарларни разведкачи дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар орқали аниқлашдан ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқилган Air Cover камуфляж тизимини намойиш қилди. Бу ҳақда Defence Express нашри хабар берди.
Air Cover махсус қоплама кўринишидаги тизим бўлиб, унинг тўртта бурчагига биттадан дрон ўрнатилган. Улар ҳимоя қилинаётган объектдан юқорироқда парвоз қилиб, уни кузатув воситалари назаридан яшириш вазифасини бажаради.
Тизимнинг асосий мақсади ҳарбий техникани нафақат оддий оптик камералар орқали, балки инфрақизил ва радиолокацион диапазонларда ҳам аниқлаш имкониятини чеклашдан иборат. Хусусан, Air Cover термал камералар ва SAR радарлари орқали кузатувдан ҳимоя қилишга қаратилган.
Air Cover’нинг анъанавий камуфляж воситаларидан энг муҳим фарқи шундаки, у фақат бир жойда ҳаракатсиз турган объектларни эмас, балки ҳаракатланаётган ҳарбий техникани ҳам яшира олади. Тизим икки соатгача узлуксиз ишлаш имкониятига эга. Шу билан бирга, уни бир нечта таянчга маҳкамлаш орқали стационар ҳолатда ҳам ишлатиш мумкин.
Ҳозирча ишланманинг техник хусусиятлари ва имкониятлари тўлиқ ошкор этилмаган. Лойиҳанинг ҳозирги ҳолатига қараганда, у ҳали дастлабки босқичда бўлиши мумкин.
Defence Express нашри мазкур концепциянинг ўзига хос жиҳатлари билан бир қаторда, унинг айрим муаммолари ва чекловларига ҳам эътибор қаратган.
Аввало, Air Cover ҳимоя қилинаётган объектни фақат юқори томондан яширади. Шу сабабли тизимнинг самарадорлиги кузатув бурчагига бевосита боғлиқ бўлади. Масалан, ён томондан жойлашган термал камера орқали ҳарбий техникани аниқлаш имконияти сақланиб қолиши мумкин.
Бундан ташқари, SAR радарларидан яшириниш қанчалик муҳим экани ҳам савол туғдиради. Чунки бундай радарлар, одатда, ҳарбий бўлинмаларнинг ҳаракатини кузатишдан кўра, ҳудудларни хариталаш ва ер юзасини ўрганиш мақсадида қўлланилади.
Яна бир муҳим масала — тизимнинг автоном ишлаш давомийлиги. Икки соатлик парвоз фақат қисқа муддатли вазифалар ёки ҳарбий операциянинг муайян босқичларини амалга ошириш учун етарли бўлиши мумкин.
Батареялар қуввати тугаганидан кейин эса тизимни ҳарбий техникада ташиш ёки пиёда аскарлар томонидан қўшимча юк сифатида олиб юришга тўғри келади.
Шундай қилиб, Air Cover ҳарбий камуфляж соҳасидаги янги ёндашувлардан бири сифатида эътиборни тортмоқда. Бироқ унинг амалиётдаги самарадорлиги, техник имкониятлари ва мавжуд чекловлари келгусидаги синовлар давомида янада ойдинлашиши мумкин.
Изоҳлар 0
…