АҚШ ҳарбийлари учун “учар гилам” тақдим этилди

·5·Техно
АҚШ ҳарбийлари учун “учар гилам” тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Вигил Аутономй компанияси ҳарбий техника ва пиёда аскарларни дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар кузатувидан яширишга мўлжалланган Air Ковер камуфляж тизимини тақдим этди.
  • Тўртта дрон ёрдамида ишлайдиган ушбу қурилма инфрақизил ва радиолокацион диапазонларда ҳимояни таъминлаб, ҳаракатланаётган обектларни ҳам яшира олади.

АҚШда ҳарбий техника ва пиёда аскарларни дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар кузатувидан яширишга мўлжалланган ғайриоддий камуфляж тизими тақдим этилди. “Учар гилам” деб таърифланаётган ушбу ишланма икки соатгача узлуксиз фаолият юритиши мумкин.

Американинг Vigil Autonomy компанияси ҳарбий техника ва пиёда аскарларни разведкачи дронлар ҳамда сунъий йўлдошлар орқали аниқлашдан ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқилган Air Cover камуфляж тизимини намойиш қилди. Бу ҳақда Defence Express нашри хабар берди.

Air Cover махсус қоплама кўринишидаги тизим бўлиб, унинг тўртта бурчагига биттадан дрон ўрнатилган. Улар ҳимоя қилинаётган объектдан юқорироқда парвоз қилиб, уни кузатув воситалари назаридан яшириш вазифасини бажаради.

Тизимнинг асосий мақсади ҳарбий техникани нафақат оддий оптик камералар орқали, балки инфрақизил ва радиолокацион диапазонларда ҳам аниқлаш имкониятини чеклашдан иборат. Хусусан, Air Cover термал камералар ва SAR радарлари орқали кузатувдан ҳимоя қилишга қаратилган.

Air Cover’нинг анъанавий камуфляж воситаларидан энг муҳим фарқи шундаки, у фақат бир жойда ҳаракатсиз турган объектларни эмас, балки ҳаракатланаётган ҳарбий техникани ҳам яшира олади. Тизим икки соатгача узлуксиз ишлаш имкониятига эга. Шу билан бирга, уни бир нечта таянчга маҳкамлаш орқали стационар ҳолатда ҳам ишлатиш мумкин.

Ҳозирча ишланманинг техник хусусиятлари ва имкониятлари тўлиқ ошкор этилмаган. Лойиҳанинг ҳозирги ҳолатига қараганда, у ҳали дастлабки босқичда бўлиши мумкин.

Defence Express нашри мазкур концепциянинг ўзига хос жиҳатлари билан бир қаторда, унинг айрим муаммолари ва чекловларига ҳам эътибор қаратган.

Аввало, Air Cover ҳимоя қилинаётган объектни фақат юқори томондан яширади. Шу сабабли тизимнинг самарадорлиги кузатув бурчагига бевосита боғлиқ бўлади. Масалан, ён томондан жойлашган термал камера орқали ҳарбий техникани аниқлаш имконияти сақланиб қолиши мумкин.

Бундан ташқари, SAR радарларидан яшириниш қанчалик муҳим экани ҳам савол туғдиради. Чунки бундай радарлар, одатда, ҳарбий бўлинмаларнинг ҳаракатини кузатишдан кўра, ҳудудларни хариталаш ва ер юзасини ўрганиш мақсадида қўлланилади.

Яна бир муҳим масала — тизимнинг автоном ишлаш давомийлиги. Икки соатлик парвоз фақат қисқа муддатли вазифалар ёки ҳарбий операциянинг муайян босқичларини амалга ошириш учун етарли бўлиши мумкин.

Батареялар қуввати тугаганидан кейин эса тизимни ҳарбий техникада ташиш ёки пиёда аскарлар томонидан қўшимча юк сифатида олиб юришга тўғри келади.

Шундай қилиб, Air Cover ҳарбий камуфляж соҳасидаги янги ёндашувлардан бири сифатида эътиборни тортмоқда. Бироқ унинг амалиётдаги самарадорлиги, техник имкониятлари ва мавжуд чекловлари келгусидаги синовлар давомида янада ойдинлашиши мумкин.

Air CoverVigil AutonomyҲарбий камуфляжDefence Express
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик муҳандис “Яшил Гоблин” услубидаги учар скейтбордни ҳавода синаб кўрди (видео)Хитойлик муҳандис “Яшил Гоблин” услубидаги учар скейтбордни ҳавода синаб кўрди (видео)26 октябр 08:33Полиция энди осмонда: АҚШда илк бор “учар патруль машинаси” хизматга олиндиПолиция энди осмонда: АҚШда илк бор “учар патруль машинаси” хизматга олинди24 октябр 16:22Toyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқдаToyota учар таксилар ишлаб чиқаришни бошлайди: Япония гиганти осмонни забт этмоқда6 июл 01:29Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилди2 июл 22:51SpaceXдан “учар ликопча”: Старфалл лойиҳасининг илк тафсилотлари маълум бўлдиSpaceXдан “учар ликопча”: Старфалл лойиҳасининг илк тафсилотлари маълум бўлди31 май 17:26Маск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этдиМаск кўзи ожиз инсонларга кўриш имконини берувчи қурилмани тақдим этдиБугун 15:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?