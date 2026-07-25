Челси Максанс Лакруа трансферига яқин: Марселььььььььььььььь Десаййи кутилмаган харидни танқид қилди

·43·Спорт
Челси Максанс Лакруа трансферига яқин: Марселььььььььььььььь Десаййи кутилмаган харидни танқид қилди

Лондоннинг Челси клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Кристал Пелас юлдузи Максанс Лакруа трансферини якунлаш арафасида турибди. 52 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган ушбу келшув жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо режалари доирасида амалга оширилмоқда. Бироқ клуб афсонаси Марселььььььььььььььь Десаййи ушбу трансфернинг самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Лондон нашри хабарига кўра, 26 ёшли франциялик ҳимоячи аллақачон тиббий кўрикдан ўтган ва тез орада Стамфорд Бриджга кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу трансфер БлуеКо эгалиги остидаги Челси стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлди: клуб сўнгги тўрт йил ичида илк бор 26 ёшдан ошган футболчи учун катта маблағ сарфламоқда.

Тажриба етишмаслиги муаммоси

Челси собиқ сардори Марселььььььььььььььь Десаййи Лакруанинг маҳоратини инкор этмаган ҳолда, жамоага бошқача профилдаги ҳимоячи кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, жамоага ҳозирда ўз ортидан эргаштира оладиган, элит даражадаги тажрибага эга бўлган етакчи зарур.

"У ҳақиқатан ҳам Челси учун керакли ўйинчими? Менимча, жамоага кўпроқ тажрибага эга, ҳимояни бошқара оладиган шаклланган марказий ҳимоячи керак. Бизга мудофаа марказида ҳақиқий тажрибали етакчи лозим", — дея таъкидлади Десаййи. Афсонавий ҳимоячи клуб ўз даражасидаги босимга ўрганган футболчиларни нишонга олиши кераклигини қўшимча қилди.

Тактик мослашув ва ютуқлар

Шунга қарамай, Десаййи бу трансфер Хаби Алонсо тактикаси учун мос келишини тан олди. Алонсо учта марказий ҳимоячи билан ўйнашни афзал кўради ва Лакруа Кристал Пелас сафида Оливер Гласнер қўл остида айнан шундай схемада ўйнаб, катта тажриба тўплаган.

Максанс Лакруанинг сўнгги йиллардаги ўсиши ҳайратланарли бўлди. 2024-йилда Вольфцбургдан Англияга келган ҳимоячи ўтган мавсумда Кристал Пелас билан бирга Англия кубоги ва Конференциялар лигасида ғолиб чиқишда асосий ишни бажарди. Шунингдек, у Франция терма жамоаси сафида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди.

Айни пайтда Челси мухлислари ва мутахассислар Лакруанинг келиши жамоа ҳимоясидаги муаммоларни ҳал қила оладими ёки йўқми, деган савол устида баҳслашмоқда. Десаййи каби нуфузли шахсларнинг хавотири ўринли бўлса-да, Хаби Алонсо ўз фалсафасини айнан шундай ижрочилар билан қуришга қарор қилган кўринади.

ЧелсиМаксанс ЛакруаТрансферларХаби АлонсоАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди