Челси Максанс Лакруа трансферига яқин: Марселььььььььььььььь Десаййи кутилмаган харидни танқид қилди
Лондоннинг Челси клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Кристал Пелас юлдузи Максанс Лакруа трансферини якунлаш арафасида турибди. 52 миллион фунт стерлингга баҳоланаётган ушбу келшув жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо режалари доирасида амалга оширилмоқда. Бироқ клуб афсонаси Марселььььььььььььььь Десаййи ушбу трансфернинг самарадорлигига шубҳа билан қарамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Лондон нашри хабарига кўра, 26 ёшли франциялик ҳимоячи аллақачон тиббий кўрикдан ўтган ва тез орада Стамфорд Бриджга кўчиб ўтиши кутилмоқда. Бу трансфер БлуеКо эгалиги остидаги Челси стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлди: клуб сўнгги тўрт йил ичида илк бор 26 ёшдан ошган футболчи учун катта маблағ сарфламоқда.
Тажриба етишмаслиги муаммосиЧелси собиқ сардори Марселььььььььььььььь Десаййи Лакруанинг маҳоратини инкор этмаган ҳолда, жамоага бошқача профилдаги ҳимоячи кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, жамоага ҳозирда ўз ортидан эргаштира оладиган, элит даражадаги тажрибага эга бўлган етакчи зарур.
"У ҳақиқатан ҳам Челси учун керакли ўйинчими? Менимча, жамоага кўпроқ тажрибага эга, ҳимояни бошқара оладиган шаклланган марказий ҳимоячи керак. Бизга мудофаа марказида ҳақиқий тажрибали етакчи лозим", — дея таъкидлади Десаййи. Афсонавий ҳимоячи клуб ўз даражасидаги босимга ўрганган футболчиларни нишонга олиши кераклигини қўшимча қилди.
Тактик мослашув ва ютуқларШунга қарамай, Десаййи бу трансфер Хаби Алонсо тактикаси учун мос келишини тан олди. Алонсо учта марказий ҳимоячи билан ўйнашни афзал кўради ва Лакруа Кристал Пелас сафида Оливер Гласнер қўл остида айнан шундай схемада ўйнаб, катта тажриба тўплаган.
Максанс Лакруанинг сўнгги йиллардаги ўсиши ҳайратланарли бўлди. 2024-йилда Вольфцбургдан Англияга келган ҳимоячи ўтган мавсумда Кристал Пелас билан бирга Англия кубоги ва Конференциялар лигасида ғолиб чиқишда асосий ишни бажарди. Шунингдек, у Франция терма жамоаси сафида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди.
Айни пайтда Челси мухлислари ва мутахассислар Лакруанинг келиши жамоа ҳимоясидаги муаммоларни ҳал қила оладими ёки йўқми, деган савол устида баҳслашмоқда. Десаййи каби нуфузли шахсларнинг хавотири ўринли бўлса-да, Хаби Алонсо ўз фалсафасини айнан шундай ижрочилар билан қуришга қарор қилган кўринади.
…