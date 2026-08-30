Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан

·20·Саломатлик
Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар экан

Олимлар асалариларнинг касалликка қарши кутилмаган қобилиятини аниқлади. Янги тадқиқотга кўра, айрим бамбл асаларилар замбуруғли инфекцияга дуч келганда таркибида фойдали табиий моддалар бўлган нектарни кўпроқ танлаши мумкин.

Тажрибаларда олимлар асалариларга оддий ширин сув ва таркибида ўсимликларда учрайдиган кверцетин моддаси бўлган нектарни таклиф қилган. Касалликка дучор бўлган колонияларда ушбу модда қўшилган нектарга қизиқиш ошгани кузатилган. Кверцетин эса микробларга қарши хусусиятлари билан маълум.

Қизиғи, бу асалариларнинг ўзини ўзи «даволаш» қобилиятига эга бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Илгариги тадқиқотларда ҳам асалари оилалари замбуруғли касаллик хавфи пайдо бўлганда ўсимлик қатронини кўпроқ йиғиши ва бу инфекция даражасини пасайтириши мумкинлиги аниқланган.

Олимлар ҳозирча бу жараённи тўлиқ даволаниш деб аташга шошилмаяпти. Аммо табиатда жонзотлар касалликка қарши ўз муҳитидан фойдаланишининг бундай мисоллари фан учун жуда қизиқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканМиямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр эканБугун, 12:07Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?28.08, 16:36Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди27.08, 23:32Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24.08, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?