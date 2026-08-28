Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?
Pfizer ва BioNTech фармацевтика гигантлари коронавируснинг бугунги кунда устунлик қилаётган янги штаммларига қарши махсус ишлаб чиқилган мРНК-вакцинаси АҚШнинг FDA (Озиқ-овқат ва дори воситалари сифатини назорат қилиш бошқармаси) томонидан расмий рухсат олганини эълон қилди.
2026–2027 йилги мавсум учун мўлжалланган COMIRNATY XFG формуласи вируснинг энг сўнгги генетик ўзгаришларини зарарсизлантиришга йўналтирилган бўлиб, яқин кунларда барча тиббиёт муассасалари ва дорихоналарга етказиб берилади.
Янги вакцина кимлар учун мўлжалланган?
FDA тасдиқлаган тартибга мувофиқ, янгиланган препарат қуйидаги тоифадаги аҳоли учун тавсия этилади:
65 ёш ва ундан катталар: Ёшга доир хавф гуруҳидаги катта ёшли барча фуқаролар учун;
5 ёшдан 64 ёшгача бўлган шахслар: Коронавируснинг оғир асоратларини келтириб чиқариши мумкин бўлган камида битта сурункали ёки ёндош касаллиги мавжуд бўлган инсонлар учун;
Хавфсизлик ва самарадорлик: Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, COMIRNATY вакцинаси кенг қамровли клиник, доклиник ва реал ҳаётий синовларда ўзининг юқори самарадорлиги ҳамда хавфсизлик профилини тўлиқ исботлаган.
«Stratus» (XFG) штамми: Иммунитетни алдай оладиган янги хавф
Янги вакцина айнан XFG, яъни кенг оммага «Stratus» номи билан танилган янги мутацияга қарши ишлаб чиқилган:
Иммун тизимидан қочиш: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, «Stratus» аввалги доминант штамм («Nimbus»)га нисбатан инсон иммун тизими ҳужумларидан ва таниб олиш механизмларидан анча яхшироқ ҳимоялана олади;
Касаллик хусусиятининг ўзгариши: Бугунги кунда COVID-19 пандемиянинг дастлабки (2020–2021) йилларидагидек фавқулодда ҳолат сифатида эмас, балки мавсумий респиратор касаллик сифатида қаралмоқда;
Кузги тўлқин эҳтимоли: АҚШнинг Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (CDC) шифохонага ётқизиш ҳолатлари камайганини қайд этган бўлса-да, куз фасли яқинлашиши билан айрим ҳудудларда вирус фаоллиги ошиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
…