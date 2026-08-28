Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?

·27·Саломатлик
Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?

Pfizer ва BioNTech фармацевтика гигантлари коронавируснинг бугунги кунда устунлик қилаётган янги штаммларига қарши махсус ишлаб чиқилган мРНК-вакцинаси АҚШнинг FDA (Озиқ-овқат ва дори воситалари сифатини назорат қилиш бошқармаси) томонидан расмий рухсат олганини эълон қилди.

2026–2027 йилги мавсум учун мўлжалланган COMIRNATY XFG формуласи вируснинг энг сўнгги генетик ўзгаришларини зарарсизлантиришга йўналтирилган бўлиб, яқин кунларда барча тиббиёт муассасалари ва дорихоналарга етказиб берилади.

Янги вакцина кимлар учун мўлжалланган?

FDA тасдиқлаган тартибга мувофиқ, янгиланган препарат қуйидаги тоифадаги аҳоли учун тавсия этилади:

  • 65 ёш ва ундан катталар: Ёшга доир хавф гуруҳидаги катта ёшли барча фуқаролар учун;

  • 5 ёшдан 64 ёшгача бўлган шахслар: Коронавируснинг оғир асоратларини келтириб чиқариши мумкин бўлган камида битта сурункали ёки ёндош касаллиги мавжуд бўлган инсонлар учун;

  • Хавфсизлик ва самарадорлик: Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, COMIRNATY вакцинаси кенг қамровли клиник, доклиник ва реал ҳаётий синовларда ўзининг юқори самарадорлиги ҳамда хавфсизлик профилини тўлиқ исботлаган.

«Stratus» (XFG) штамми: Иммунитетни алдай оладиган янги хавф

Янги вакцина айнан XFG, яъни кенг оммага «Stratus» номи билан танилган янги мутацияга қарши ишлаб чиқилган:

  • Иммун тизимидан қочиш: Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, «Stratus» аввалги доминант штамм («Nimbus»)га нисбатан инсон иммун тизими ҳужумларидан ва таниб олиш механизмларидан анча яхшироқ ҳимоялана олади;

  • Касаллик хусусиятининг ўзгариши: Бугунги кунда COVID-19 пандемиянинг дастлабки (2020–2021) йилларидагидек фавқулодда ҳолат сифатида эмас, балки мавсумий респиратор касаллик сифатида қаралмоқда;

  • Кузги тўлқин эҳтимоли: АҚШнинг Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази (CDC) шифохонага ётқизиш ҳолатлари камайганини қайд этган бўлса-да, куз фасли яқинлашиши билан айрим ҳудудларда вирус фаоллиги ошиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоБугун, 11:25Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиКеча, 23:32Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24.08, 04:21Соғлом организмнинг 9 та асосий белгисиСоғлом организмнинг 9 та асосий белгиси23.08, 12:51Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилиндиМиядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди22.08, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...
Қорин нега дам бўлади? Психосоматика ва ҳақиқий сабаблар...