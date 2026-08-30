Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан

·35·Саломатлик
Миямиз қарорни биздан олдин қабул қилиб қўяр экан

Инсон бирор қарор қабул қилаётганда, унинг миясида онгли равишда англашимиздан олдинёқ айрим жараёнлар бошланиши мумкин. Олимларни айнан шу ҳолат узоқ йиллардан бери қизиқтириб келмоқда.

Тадқиқотларда мия фаоллиги инсон қарорини англашидан аввал ўзгариши кузатилган. Айрим тажрибаларда ҳатто одамнинг ҳаракат ҳақидаги танловига боғлиқ сигналлар онгли қарордан бир неча сония олдин пайдо бўлган.

Бу эса муҳим саволни келтириб чиқаради: агар мия қарорга биз англашимиздан аввал тайёргарлик кўрса, унда инсон ҳақиқатан ҳам эркин танлов қиладими?

Бироқ олимлар буни инсонда ирода йўқлигининг исботи деб ҳисобламайди. Илмий ишларга кўра, онгсиз жараёнлар қарорларимизга таъсир қилиши мумкин, аммо улар инсоннинг барча танловларини тўлиқ белгилаб қўяди, деган хулоса қилишга ҳали асос йўқ.

Шу сабабли мия ва инсон иродаси ўртасидаги муносабат ҳануз фан ва фалсафадаги энг қизиқ баҳслардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканАсаларилар касалланса, «дори»ни ўзлари танлар эканБугун, 12:02Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул давоҚаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво28.08, 20:12Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?Тасдиқланди: Янгиланган COVID-19 вакцинасини кимлар олиши шарт?28.08, 16:36Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди27.08, 23:32Ноёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқдиНоёб инқилоб: Олимлар зарарланган асабларни тиклайдиган усулни ишлаб чиқди24.08, 08:54Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқладиОлимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади24.08, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
Олимлар анорнинг юрак учун яширин фойдасини аниқлади
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?
50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?