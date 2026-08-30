Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилди

·11·Авто
Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилди

Австралиянинг Ҳеадспасе Камперс компанияси оддий орқа приводли Toyota ҲиАсе фургонини ҳақиқий экспедиция автодомига айлантирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги лойиҳа ҳатто афсонавий йўлтанламасларни ҳам ортда қолдирадиган имкониятларга эга бўлиб, энг оғир шароитларда узоқ сафарларга чиқиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассислар узун базали Toyota ҲиАсе ЛWB моделини базавий қилиб олишди ва унинг техник имкониятларини тубдан ўзгартиришди. Автомобил энди тўла привод, пасайтирилган узатмалар қатори ҳамда дифференциалларнинг пневматик блокировкаларига эга. Қизиқ жиҳати шундаки, ушбу модификациядан сўнг машинанинг клиренци 300 миллиметрни ташкил этди, бу эса ҳар қандай серияли Toyota Land Cruiser кўрсаткичидан юқоридир.

Мустаҳкамланган осма ва ташқи жиҳозлар

Йўлтанламас салоҳиятини ошириш мақсадида машинанинг осма тизими тубдан кучайтирилди ва махсус тартибга солинувчи амортизаторлар билан жиҳозланди. Шунингдек, автомобилга 16 дюймли дискларга кийгизилган 35 дюймли Тоё Опен Коунтрй ғалвиракли ғалвирак шиналари ўрнатилди.

Экстремал шароитлар учун мўлжалланган транспорт воситаси қўшимча равишда қуйидаги элементлар билан бойитилди:

  • Пўлат буферлар ва тубни ҳимоя қилиш тизими
  • Шноркел ҳамда қувватли лверка
  • Орқа қисмда иккита захира ғалвирак учун маҳкамлаш мосламаси
  • Электр юритвозли ён зинапоялар ва маркизалар
  • Том қисмида кўтарилувчи яшаш секцияси

Кенг қулайликлар ва мустақил таъминот

Янги автодомнинг асосий устунлиги бу унинг кенг кузов ўлчамлари ҳисобланади. Узунлиги 2740 миллиметр бўлган яшаш бўлинмасида трансформацияланувчи меҳмонхона, битта ётоқ жойи, музлатгич, ракина ва чиқариладиган ошхона жойлаштирилган. Кўтарилувчи том қисмида эса хотира эффектига эга матрасли иккинчи ўлчами 1450×2100 мм бўлган ётоқ мавжуд бўлиб, у ерда ёруғлик диодли ёритиш, USB-коннекторлар ва сақлаш жойлари кўзда тутилган.

Ҳеадспасе Камперс маълумотларига кўра, автодом тўлиқ автоном ишлаши учун 48 вольтли тизим ва сиғими 200 А·ч бўлган литий батарея билан таъминланган. Бу генератор ишлатмасдан туриб индукцион плита, музлатгич, иккита аэрогрил ва кондиционерни бир вақтда ишлатишга етарли.

Автомобилнинг ёқилғи баклари нақ 275 литр дизел ёқилғисини сиғдиради, бу эса цивилизациядан жуда узоққа кетиш имконини беради. Шунингдек, туб остида тоза ва оқава сувлар учун махсус резервуарлар ўрнатилган.

Капот остида эса барчага таниш бўлган 2,8 литрли турбодизел двигател сақланиб қолган. У 177 от кучи қувватига ва 450 Н·м гача айланиш моментига эга. Машинанинг юк кўтариш қобилияти 1,5–1,6 тоннани, тиркама оғирлиги эса 1,7 тоннагача бўлган қийматни ташкил этади.

Toyota ҲиАсеАвтодомЙўлтанламасТунингАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиHyundai натрий батареяларга ўтмоқда: улар 25 йил хизмат қиладиКеча, 16:21Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиGeely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқдиКеча, 03:58Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?28.08, 19:37BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди28.08, 12:51Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортди28.08, 11:25Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқда28.08, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди