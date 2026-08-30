Toyota ҲиАсе экстремал автодомга айлантирилди
Австралиянинг Ҳеадспасе Камперс компанияси оддий орқа приводли Toyota ҲиАсе фургонини ҳақиқий экспедиция автодомига айлантирди. ixbt.com маълумотига кўра, янги лойиҳа ҳатто афсонавий йўлтанламасларни ҳам ортда қолдирадиган имкониятларга эга бўлиб, энг оғир шароитларда узоқ сафарларга чиқиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассислар узун базали Toyota ҲиАсе ЛWB моделини базавий қилиб олишди ва унинг техник имкониятларини тубдан ўзгартиришди. Автомобил энди тўла привод, пасайтирилган узатмалар қатори ҳамда дифференциалларнинг пневматик блокировкаларига эга. Қизиқ жиҳати шундаки, ушбу модификациядан сўнг машинанинг клиренци 300 миллиметрни ташкил этди, бу эса ҳар қандай серияли Toyota Land Cruiser кўрсаткичидан юқоридир.
Мустаҳкамланган осма ва ташқи жиҳозларЙўлтанламас салоҳиятини ошириш мақсадида машинанинг осма тизими тубдан кучайтирилди ва махсус тартибга солинувчи амортизаторлар билан жиҳозланди. Шунингдек, автомобилга 16 дюймли дискларга кийгизилган 35 дюймли Тоё Опен Коунтрй ғалвиракли ғалвирак шиналари ўрнатилди.
Экстремал шароитлар учун мўлжалланган транспорт воситаси қўшимча равишда қуйидаги элементлар билан бойитилди:
- Пўлат буферлар ва тубни ҳимоя қилиш тизими
- Шноркел ҳамда қувватли лверка
- Орқа қисмда иккита захира ғалвирак учун маҳкамлаш мосламаси
- Электр юритвозли ён зинапоялар ва маркизалар
- Том қисмида кўтарилувчи яшаш секцияси
Кенг қулайликлар ва мустақил таъминотЯнги автодомнинг асосий устунлиги бу унинг кенг кузов ўлчамлари ҳисобланади. Узунлиги 2740 миллиметр бўлган яшаш бўлинмасида трансформацияланувчи меҳмонхона, битта ётоқ жойи, музлатгич, ракина ва чиқариладиган ошхона жойлаштирилган. Кўтарилувчи том қисмида эса хотира эффектига эга матрасли иккинчи ўлчами 1450×2100 мм бўлган ётоқ мавжуд бўлиб, у ерда ёруғлик диодли ёритиш, USB-коннекторлар ва сақлаш жойлари кўзда тутилган.
Ҳеадспасе Камперс маълумотларига кўра, автодом тўлиқ автоном ишлаши учун 48 вольтли тизим ва сиғими 200 А·ч бўлган литий батарея билан таъминланган. Бу генератор ишлатмасдан туриб индукцион плита, музлатгич, иккита аэрогрил ва кондиционерни бир вақтда ишлатишга етарли.
Автомобилнинг ёқилғи баклари нақ 275 литр дизел ёқилғисини сиғдиради, бу эса цивилизациядан жуда узоққа кетиш имконини беради. Шунингдек, туб остида тоза ва оқава сувлар учун махсус резервуарлар ўрнатилган.
Капот остида эса барчага таниш бўлган 2,8 литрли турбодизел двигател сақланиб қолган. У 177 от кучи қувватига ва 450 Н·м гача айланиш моментига эга. Машинанинг юк кўтариш қобилияти 1,5–1,6 тоннани, тиркама оғирлиги эса 1,7 тоннагача бўлган қийматни ташкил этади.
…