Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилиш режасини очиқлади

·16·Спорт
Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилиш режасини очиқлади

Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовга қарши жангдаги ғалабаси тасодифий зарба натижаси бўлмаганини маълум қилди. Хитойлик ММА жангчиси рақибини айнан апперкот билан нокаут қилиш режаси жангдан аввал ишлаб чиқилганини айтди.

Ядонгнинг таъкидлашича, унинг мураббийи Руди Эрнандес жанг олдидан муҳим кўрсатма берган. Бу ғоя кейинчалик жангнинг ҳал қилувчи нуқтасига айланган.

Режа жангдан олдин тайёрланган

Сонг Ядонгнинг сўзларига кўра, Эрнандес унга Нурмагомедовни апперкот билан нокаут қилиш имконияти борлигини айтган.

«Жанг олдидан у менга: “Сен уни апперкот билан нокаут қилишинг мумкин”, деганди. Бу фикр хаёлимдан чиқмади ва мен айнан шу зарбани изладим».

Шу тариқа жангчи октагонга чиқишидан аввал рақибининг эҳтимолий заиф нуқталаридан бири аниқланган.

Апперкот алоҳида машқ қилинди

Ядонгнинг айтишича, жамоа жангга тайёргарлик жараёнида фақат зарба бериш билан чекланмаган.

Улар бир вақтнинг ўзида:

  • апперкот комбинацияларини;

  • рақибнинг курашга ўтишларига қарши ҳимояни;

  • зарбани комбинация ичида аниқ беришни;

  • жангдаги эҳтимолий сценарийларни

кўп марта машқ қилган.

«Биз апперкотни ва курашдан ҳимояланишни кўп машқ қилдик».

Бу эса Ядонгнинг жангдаги тактикаси тасодифан шаклланмаганини кўрсатади.

Мураббийнинг бир фикри ҳал қилувчи бўлди

Ядонг мураббийи Руди Эрнандеснинг ролини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мураббий апперкотни оддий зарба сифатида эмас, балки комбинациянинг бир қисми сифатида қўллашни ўргатган.

«Эрнандес менга апперкотни идеал комбинация ичида беришни ўргатди».

Демак, Нурмагомедовга қарши жангдаги ҳал қилувчи эпизод ортида бир неча ҳафталик тайёргарлик ва аниқ тактик режа турган.

Нурмагомедовга қарши жангда режа ишлади

ММАда бир зарба бутун жанг тақдирини ўзгартириши мумкин. Аммо бундай зарбанинг аниқ вақтда ва керакли комбинация ичида ишлатилиши кўпинча узоқ тайёргарлик натижаси бўлади.

Сонг Ядонгнинг баёноти ҳам шуни кўрсатмоқда: у Нурмагомедовга қарши октагонга шунчаки ғалаба қозониш нияти билан эмас, аниқ ишлаб чиқилган тактик режа билан чиққан.

Энг қизиғи, жангдан олдин мураббий айтган «апперкот билан нокаут қилиш мумкин» деган ғоя кейинчалик амалга ошган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)