Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилиш режасини очиқлади
Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовга қарши жангдаги ғалабаси тасодифий зарба натижаси бўлмаганини маълум қилди. Хитойлик ММА жангчиси рақибини айнан апперкот билан нокаут қилиш режаси жангдан аввал ишлаб чиқилганини айтди.
Ядонгнинг таъкидлашича, унинг мураббийи Руди Эрнандес жанг олдидан муҳим кўрсатма берган. Бу ғоя кейинчалик жангнинг ҳал қилувчи нуқтасига айланган.
Режа жангдан олдин тайёрланган
Сонг Ядонгнинг сўзларига кўра, Эрнандес унга Нурмагомедовни апперкот билан нокаут қилиш имконияти борлигини айтган.
«Жанг олдидан у менга: “Сен уни апперкот билан нокаут қилишинг мумкин”, деганди. Бу фикр хаёлимдан чиқмади ва мен айнан шу зарбани изладим».
Шу тариқа жангчи октагонга чиқишидан аввал рақибининг эҳтимолий заиф нуқталаридан бири аниқланган.
Апперкот алоҳида машқ қилинди
Ядонгнинг айтишича, жамоа жангга тайёргарлик жараёнида фақат зарба бериш билан чекланмаган.
Улар бир вақтнинг ўзида:
апперкот комбинацияларини;
рақибнинг курашга ўтишларига қарши ҳимояни;
зарбани комбинация ичида аниқ беришни;
жангдаги эҳтимолий сценарийларни
кўп марта машқ қилган.
«Биз апперкотни ва курашдан ҳимояланишни кўп машқ қилдик».
Бу эса Ядонгнинг жангдаги тактикаси тасодифан шаклланмаганини кўрсатади.
Мураббийнинг бир фикри ҳал қилувчи бўлди
Ядонг мураббийи Руди Эрнандеснинг ролини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мураббий апперкотни оддий зарба сифатида эмас, балки комбинациянинг бир қисми сифатида қўллашни ўргатган.
«Эрнандес менга апперкотни идеал комбинация ичида беришни ўргатди».
Демак, Нурмагомедовга қарши жангдаги ҳал қилувчи эпизод ортида бир неча ҳафталик тайёргарлик ва аниқ тактик режа турган.
Нурмагомедовга қарши жангда режа ишлади
ММАда бир зарба бутун жанг тақдирини ўзгартириши мумкин. Аммо бундай зарбанинг аниқ вақтда ва керакли комбинация ичида ишлатилиши кўпинча узоқ тайёргарлик натижаси бўлади.
Сонг Ядонгнинг баёноти ҳам шуни кўрсатмоқда: у Нурмагомедовга қарши октагонга шунчаки ғалаба қозониш нияти билан эмас, аниқ ишлаб чиқилган тактик режа билан чиққан.
Энг қизиғи, жангдан олдин мураббий айтган «апперкот билан нокаут қилиш мумкин» деган ғоя кейинчалик амалга ошган.
…