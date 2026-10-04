40 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтди

·0·Саломатлик
40 ёшдан кейин спортзалга соатлаб бориш шарт эмас: мутахассис муқобил усулни айтди

Америкалик фитнес мураббийининг таъкидлашича, 40 ёшдан ошган инсонлар мушакларини мустаҳкам сақлаш, куч ва ҳаракатчанликни ошириш учун спортзалга кўп вақт сарфлаши шарт эмас. Унинг фикрича, бунинг учун ҳар куни 10 дақиқа давомида муайян мушак гуруҳларига қаратилган куч машқларини бажариш ҳам етарли бўлиши мумкин. Бу ҳақда Fox News нашри хабар берди.

Fox News ёзишича, 63 ёшли Дайкелер 28 йилдан бери BODi фитнес брендини бошқариб келади. У мушак гуруҳларини кунлар бўйича навбатма-навбат машқ қилдиришни тавсия этади. Масалан, бир куни кўкрак мушакларини, кейинги куни тананинг юқори қисмини, бошқа куни эса оёқ ва думба мушакларини машқ қилдириш мумкин.

«Кунига 10 дақиқа ажратиш орқали мушакларни ўстириш ва уларни мустаҳкам сақлаш мумкин», — дейди мутахассис.

Шу билан бирга, у куч машқларини юрак-қон томир тизими фаолиятини яхшиловчи кардио машқлар ҳамда эгилувчанликни оширувчи машқлар билан бирга бажаришни тавсия қилади.

Дайкелернинг таъкидлашича, ёш ўтиши билан машғулотларнинг асосий мақсади фақат ташқи кўринишни яхшилаш эмас, балки жисмоний кучни сақлаш, эркин ҳаракатлана олиш ва кундалик ҳаётда бошқалар ёрдамисиз мустақил яшаш қобилиятини асрашдан иборат бўлиши керак.

Вазнни сезиларли даражада камайтиришни истаганларга эса мутахассис кундалик жисмоний фаоллик давомийлигини 20–30 дақиқагача оширишни маслаҳат беради.

фитнесBODiFox Newsмашқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди12 сентябр 17:20Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)9 сентябр 16:14Смартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловаларСмартфонда доомскроллинг одатини енгишга ёрдам берувчи махсус иловалар1 август 19:2050 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Машқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрдиМашқсиз мушак ўстириш мумкинми? Хитой олимлари янги усулни синаб кўрди27 август 23:3290 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот