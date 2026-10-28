Соч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабаб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Кунига 50–100 тагача соч тўкилиши табиий жараён ҳисобланади, аммо бу кўрсаткич ошганда унинг сабабларини аниқлаш муҳим.
- Соч тўкилишига стресс, темир моддаси етишмаслиги, гормонал ўзгаришлар, ирсий мойиллик ва сочни нотўғри парвариш қилиш каби омиллар таъсир кўрсатади.
- Муаммони бартараф этиш учун мувозанатли овқатланиш ва сочни эҳтиёткорлик билан парвариш қилиш тавсия этилади.
Соч тараганда тароқда, ювинаётганда эса қўлда қолаётган соч толалари кўпчиликни хавотирга солади. Аммо соч тўкилиши ҳар доим ҳам касаллик белгиси эмас. Мутахассислар фикрича, кунига тахминан 50–100 та соч тўкилиши табиий жараён ҳисобланади. Муҳими, соч одатдагидан кўпроқ тўкила бошласа, бунинг сабабини аниқлашдир.
1. Стресс ва кучли ҳаяжон
Кучли руҳий зўриқиш, оғир касаллик ёки юқори иситма соч ўсиш сиклига таъсир қилиши мумкин. Қизиғи, сочлар стрессдан дарҳол эмас, балки икки-уч ой ўтгач кўпроқ тўкила бошлаши мумкин. Бундай ҳолат кўпинча вақтинчалик бўлади.
2. Темир моддаси етишмаслиги
Организмда темир захираси камайиши соч тўкилишига сабаб бўлиши мумкин. Айниқса, кескин парҳез тутиш, кам овқатланиш ёки темир танқислиги билан боғлиқ ҳолатларда бунга эътибор бериш керак. Бироқ соч тўкилишининг сабабини фақат ташқи кўринишга қараб аниқлаб бўлмайди — зарур бўлса, шифокор қон таҳлилларини тавсия қилади.
3. Гормонал ўзгаришлар
Қалқонсимон без фаолиятидаги бузилишлар, туғруқдан кейинги давр ва ёшга боғлиқ ўзгаришлар соч тўкилишига таъсир қилиши мумкин. Масалан, айрим аёлларда туғруқдан бир неча ой ўтиб сочлар одатдагидан кўпроқ тўкилади. Кўп ҳолларда бу жараён вақт ўтиши билан секинлашади.
4. Ирсият
Агар сочлар аста-секин сийраклашиб, пешона чизиғи орқага чекинса ёки бошнинг айрим қисмларида соч камайиб борса, бунга ирсий мойиллик сабаб бўлиши мумкин. Бундай ҳолат эркакларда ҳам, аёлларда ҳам учрайди.
5. Сочга нотўғри муносабат
Сочни тез-тез қаттиқ тортиб боғлаш, иссиқ фен ва текислагичлардан кўп фойдаланиш толаларнинг синишига ёки вақт ўтиши билан соч фолликулаларининг зарарланишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли сочни эҳтиёткорлик билан парвариш қилиш муҳим.
Соч тўкилишини қандай камайтириш мумкин?
Мувозанатли овқатланиш, етарли оқсил истеъмол қилиш, сочни қаттиқ тортмаслик ва иссиқ ускуналардан меъёрида фойдаланиш фойдали. Аммо сабабини билмасдан туриб витаминлар ёки турли қўшимчаларни ичиш тўғри эмас — айрим моддаларнинг ортиқча миқдори ҳам соч тўкилишига олиб келиши мумкин.
Агар соч тўкилиши узоқ давом этса, бирдан кучайса, бош терисида думалоқ кал жойлар пайдо бўлса ёки қичишиш ва яллиғланиш кузатилса, дерматологга мурожаат қилиш керак. Чунки сочни тиклашнинг энг муҳим қадами — унинг нима сабабдан тўкилаётганини аниқлашдир.
Изоҳлар 0
…