Соч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабаб

·39·Саломатлик
Соч нега тўкилади? Кўпчилик эътибор бермайдиган 5 та сабаб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кунига 50–100 тагача соч тўкилиши табиий жараён ҳисобланади, аммо бу кўрсаткич ошганда унинг сабабларини аниқлаш муҳим.
  • Соч тўкилишига стресс, темир моддаси етишмаслиги, гормонал ўзгаришлар, ирсий мойиллик ва сочни нотўғри парвариш қилиш каби омиллар таъсир кўрсатади.
  • Муаммони бартараф этиш учун мувозанатли овқатланиш ва сочни эҳтиёткорлик билан парвариш қилиш тавсия этилади.

Соч тараганда тароқда, ювинаётганда эса қўлда қолаётган соч толалари кўпчиликни хавотирга солади. Аммо соч тўкилиши ҳар доим ҳам касаллик белгиси эмас. Мутахассислар фикрича, кунига тахминан 50–100 та соч тўкилиши табиий жараён ҳисобланади. Муҳими, соч одатдагидан кўпроқ тўкила бошласа, бунинг сабабини аниқлашдир.

1. Стресс ва кучли ҳаяжон

Кучли руҳий зўриқиш, оғир касаллик ёки юқори иситма соч ўсиш сиклига таъсир қилиши мумкин. Қизиғи, сочлар стрессдан дарҳол эмас, балки икки-уч ой ўтгач кўпроқ тўкила бошлаши мумкин. Бундай ҳолат кўпинча вақтинчалик бўлади.

2. Темир моддаси етишмаслиги

Организмда темир захираси камайиши соч тўкилишига сабаб бўлиши мумкин. Айниқса, кескин парҳез тутиш, кам овқатланиш ёки темир танқислиги билан боғлиқ ҳолатларда бунга эътибор бериш керак. Бироқ соч тўкилишининг сабабини фақат ташқи кўринишга қараб аниқлаб бўлмайди — зарур бўлса, шифокор қон таҳлилларини тавсия қилади.

3. Гормонал ўзгаришлар

Қалқонсимон без фаолиятидаги бузилишлар, туғруқдан кейинги давр ва ёшга боғлиқ ўзгаришлар соч тўкилишига таъсир қилиши мумкин. Масалан, айрим аёлларда туғруқдан бир неча ой ўтиб сочлар одатдагидан кўпроқ тўкилади. Кўп ҳолларда бу жараён вақт ўтиши билан секинлашади.

4. Ирсият

Агар сочлар аста-секин сийраклашиб, пешона чизиғи орқага чекинса ёки бошнинг айрим қисмларида соч камайиб борса, бунга ирсий мойиллик сабаб бўлиши мумкин. Бундай ҳолат эркакларда ҳам, аёлларда ҳам учрайди.

5. Сочга нотўғри муносабат

Сочни тез-тез қаттиқ тортиб боғлаш, иссиқ фен ва текислагичлардан кўп фойдаланиш толаларнинг синишига ёки вақт ўтиши билан соч фолликулаларининг зарарланишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли сочни эҳтиёткорлик билан парвариш қилиш муҳим.

Соч тўкилишини қандай камайтириш мумкин?

Мувозанатли овқатланиш, етарли оқсил истеъмол қилиш, сочни қаттиқ тортмаслик ва иссиқ ускуналардан меъёрида фойдаланиш фойдали. Аммо сабабини билмасдан туриб витаминлар ёки турли қўшимчаларни ичиш тўғри эмас — айрим моддаларнинг ортиқча миқдори ҳам соч тўкилишига олиб келиши мумкин.

Агар соч тўкилиши узоқ давом этса, бирдан кучайса, бош терисида думалоқ кал жойлар пайдо бўлса ёки қичишиш ва яллиғланиш кузатилса, дерматологга мурожаат қилиш керак. Чунки сочни тиклашнинг энг муҳим қадами — унинг нима сабабдан тўкилаётганини аниқлашдир.

соч тўкилишитрихологиясоч парваришидерматология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?22 октябр 16:08Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?Соч тўкилишига қарши янги таблетка: синовлар қандай натижа берди?22 октябр 15:00Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?Совуқ ҳавода бош кийимсиз юриш қандай оқибатларга олиб келишини биласизми?20 октябр 16:16Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?Кенг сонлар соғлиқ белгисими? Бундай аёллар эркакларни кўпроқ ўзига тортадими?27 июл 17:23Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:40Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?30 май 13:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор