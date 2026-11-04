Кунига неча пиёла чой ичиш керак? Олимлар муҳим шартларни очиқлади

·21·Саломатлик
Кунига неча пиёла чой ичиш керак? Олимлар муҳим шартларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жоурнал оф Интернал Медисине журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, чойни мунтазам истеъмол қилиш қон-томир хасталиклари хавфини 11 фоизгача камайтириши мумкин.
  • Олимлар 30 ёшдан 79 ёшгача бўлган 486 000 нафар инсонни кузатиш жараёнида кунига 6–8 пиёла ўртача дамланган чой ичиш энг паст касалланиш кўрсаткичини беришини аниқлашди.

Чой миллий маданиятимиз ва кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисми саналади. Нуфузли Journal of Internal Medicine тиббиёт журналида эълон қилинган кенг кўламли янги илмий тадқиқот натижаларига кўра, чойни мунтазам истеъмол қилиш қон-томир хасталиклари ривожланиш хавфини 11 фоизгача камайтириши мумкинлиги аниқланди.

Олимлар 30 ёшдан 79 ёшгача бўлган деярли 486 000 нафар катта ёшли инсонни ўртача 9 йил давомида кузатишди. Ушбу давр ичида қайд этилган 14 863 та қон-томир касаллиги ҳолати таҳлил қилиниб, бир қатор кутилмаган қонуниятлар юзага чиқди.

Тадқиқот кўрсатган асосий омиллар: Миқдор, ранг ва аччиқлик

Олимлар чойнинг барча турлари ҳам бирдек самара бермаслигини ва бир қанча нюанслар борлигини таъкидламоқда:

  • Истеъмол меъёри: Касаллик хавфи энг паст кўрсаткич кунига тахминан 6–8 пиёла (чашка) чой ичган иштирокчиларда кузатилган;

  • Қора чой яшил чойдан устунми? Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қора чой қон-томир касалликлари хавфини камайтиришда яшил чойга нисбатан анча барқарор ва мустаҳкам ижобий боғлиқликни намоён этган;

  • Чойнинг аччиқлиги (тўқлиги): Энг ижобий натижалар ўртача дамланган чой ихлосмандларида қайд этилган. Чой қанчалик аччиқ дамланса, шунчалик фойдали бўлади деган қараш ўз исботини топмади.

Қайноқ чой ичувчилар учун жиддий огоҳлантириш

Тадқиқотда ичимликнинг ҳарорати жуда катта аҳамиятга эга экани маълум бўлди:

  • Қайноқ чойнинг зарари: Чойни тилни куйдирадиган даражада қайноқ ҳолда ичишни хуш кўрувчиларда қон-томир тизими хасталикларига чалиниш хавфи, аксинча, сезиларли даражада юқори бўлиб чиқди;

  • Мутахассислар ичимликни бироз совитиб, илиқ-қайноқ ҳароратда ичишни тавсия этадилар.

Олимлар нимадан огоҳлантирмоқда?

Шифокор ва тадқиқотчилар ушбу хулосаларни тўғри тушуниш зарурлигини уқтирмоқда:

Тадқиқот чой ва қон-томир саломатлиги ўртасида статистик боғлиқликни аниқлаган, аммо айнан чой инсонни касалликлардан тўлиқ асрайди деган мутлақ тиббий фактни даъво қилмайди. Шу сабабли мутахассислар ушбу натижаларни «ҳар куни мажбуран 6–8 пиёладан чой ичиш керак» деган кўрсатма сифатида қабул қилмасликни, балки кундалик таомномада ўртача дамланган ва илиқ ичимликлар меъёрини сақлашни тавсия қилишади.

ЧойҚон-томир касалликлариJournal of Internal MedicineТиббий тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурхондаги кўринмас хато: Нега овқат устидан дарҳол кўк чой ичиш мумкин эмас?Дастурхондаги кўринмас хато: Нега овқат устидан дарҳол кўк чой ичиш мумкин эмас?Кеча 23:56Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилдиТадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди12 октябр 15:3450 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?Жазирама +46°га етади: организмни қандай асраш керак?13 июл 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари