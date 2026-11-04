Кунига неча пиёла чой ичиш керак? Олимлар муҳим шартларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жоурнал оф Интернал Медисине журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, чойни мунтазам истеъмол қилиш қон-томир хасталиклари хавфини 11 фоизгача камайтириши мумкин.
- Олимлар 30 ёшдан 79 ёшгача бўлган 486 000 нафар инсонни кузатиш жараёнида кунига 6–8 пиёла ўртача дамланган чой ичиш энг паст касалланиш кўрсаткичини беришини аниқлашди.
Чой миллий маданиятимиз ва кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисми саналади. Нуфузли Journal of Internal Medicine тиббиёт журналида эълон қилинган кенг кўламли янги илмий тадқиқот натижаларига кўра, чойни мунтазам истеъмол қилиш қон-томир хасталиклари ривожланиш хавфини 11 фоизгача камайтириши мумкинлиги аниқланди.
Олимлар 30 ёшдан 79 ёшгача бўлган деярли 486 000 нафар катта ёшли инсонни ўртача 9 йил давомида кузатишди. Ушбу давр ичида қайд этилган 14 863 та қон-томир касаллиги ҳолати таҳлил қилиниб, бир қатор кутилмаган қонуниятлар юзага чиқди.
Тадқиқот кўрсатган асосий омиллар: Миқдор, ранг ва аччиқлик
Олимлар чойнинг барча турлари ҳам бирдек самара бермаслигини ва бир қанча нюанслар борлигини таъкидламоқда:
Истеъмол меъёри: Касаллик хавфи энг паст кўрсаткич кунига тахминан 6–8 пиёла (чашка) чой ичган иштирокчиларда кузатилган;
Қора чой яшил чойдан устунми? Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қора чой қон-томир касалликлари хавфини камайтиришда яшил чойга нисбатан анча барқарор ва мустаҳкам ижобий боғлиқликни намоён этган;
Чойнинг аччиқлиги (тўқлиги): Энг ижобий натижалар ўртача дамланган чой ихлосмандларида қайд этилган. Чой қанчалик аччиқ дамланса, шунчалик фойдали бўлади деган қараш ўз исботини топмади.
Қайноқ чой ичувчилар учун жиддий огоҳлантириш
Тадқиқотда ичимликнинг ҳарорати жуда катта аҳамиятга эга экани маълум бўлди:
Қайноқ чойнинг зарари: Чойни тилни куйдирадиган даражада қайноқ ҳолда ичишни хуш кўрувчиларда қон-томир тизими хасталикларига чалиниш хавфи, аксинча, сезиларли даражада юқори бўлиб чиқди;
Мутахассислар ичимликни бироз совитиб, илиқ-қайноқ ҳароратда ичишни тавсия этадилар.
Олимлар нимадан огоҳлантирмоқда?
Шифокор ва тадқиқотчилар ушбу хулосаларни тўғри тушуниш зарурлигини уқтирмоқда:
Тадқиқот чой ва қон-томир саломатлиги ўртасида статистик боғлиқликни аниқлаган, аммо айнан чой инсонни касалликлардан тўлиқ асрайди деган мутлақ тиббий фактни даъво қилмайди. Шу сабабли мутахассислар ушбу натижаларни «ҳар куни мажбуран 6–8 пиёладан чой ичиш керак» деган кўрсатма сифатида қабул қилмасликни, балки кундалик таомномада ўртача дамланган ва илиқ ичимликлар меъёрини сақлашни тавсия қилишади.
Изоҳлар 0
…