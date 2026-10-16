Гўзал аёллар билан мулоқот эркаклар миясига қандай таъсир қилиши маълум бўлди

·40·Жамият
Гўзал аёллар билан мулоқот эркаклар миясига қандай таъсир қилиши маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эркаклар жозибадор аёллар билан мулоқотда бўлганда уларнинг ақлий қобилиятлари пасаяди, бу эса фикрлаш тезлигини секинлаштириб, диққатни жамлаш ва мураккаб вазифаларни бажаришда хатоларга олиб келади.
  • Эркак ўз суҳбатдошини ҳайратда қолдиришга қанча кўп куч сарфласа, унинг ақлий тестлардаги натижалари шунчалик ёмонлашади, чунки мия бутун диққат ва қувватини суҳбатдошга ёқиш ва ўз-ўзини назорат қилишга сарфлайди.

Психолог ва нейробиолог олимлар томонидан ўтказилган қизиқарли тадқиқот кутилмаган қонуниятни очиб берди: эркаклар жозибадор ва гўзал аёллар билан мулоқот қилганда уларнинг когнитив (ақлий) қобилиятлари сезиларли даражада пасаяди.

Тажрибалар шуни кўрсатдики, ҳатто бир неча дақиқалик қисқа суҳбат ҳам эркак кишининг фикрлаш тезлигини секинлаштириб, диққатни жамлаш ва мураккаб топшириқларни бажаришда кўпроқ хатоларга йўл қўйишига олиб келади.

Ҳайратда қолдириш истаги қанчалик кучли бўлса, натижа шунчалик паст

Тадқиқот жараёнида эркакларга махсус мантиқий ва хотира тестлари топширилган ҳамда суҳбат олдидан ва кейинги кўрсаткичлар таққосланган:

  • Ички босим ва мия ресурси: Эркак ўз суҳбатдошини ҳайратда қолдиришга, унда ижобий таассурот уйғотишга қанчалик кўп куч сарфласа, унинг ақлий тестлардаги натижалари шунчалик ёмонлашган;

  • Ресурслар тақсимоти: Олимларнинг тушунтиришича, эркак мияси бутун диққат ва когнитив қувватини суҳбатдошга ёқиш ва ўз-ўзини назорат қилишга сафарбар этгани боис, оддий мантиқий вазифалар учун мия захираси вақтинча етишмай қолади;

  • Муносабатдаги эркакларда ҳам кузатилади: Қизиғи шундаки, мазкур феномен нафақат бўйдоқлар, балки аллақачон жиддий муносабатда бўлган ёки оилали эркакларда ҳам бирдек намоён бўлган.

Нега бу ҳолат аёлларда кузатилмайди?

Тажриба аёллар иштирокида ҳам параллел равишда ўтказилган, бироқ уларда бундай пасайиш қайд этилмаган:

  • Аёлларда барқарорлик: Жозибали эркак билан мулоқот қилган аёллар тест топшириқларини одатий даражада, хатоларсиз ва тезликни йўқотмасдан бажаришда давом этган;

  • Эволюцион ёндашув: Мутахассислар буни эволюцион психология билан изоҳлайди: эркакларда жуфт танлаш ва ўз устунлигини исботлаш механизми инстинктив равишда юқори куч талаб қилади, аёлларда эса бундай кескин стресс ва когнитив юклама пайдо бўлмайди.

Ушбу тадқиқот эркакларнинг гўзаллик қаршисида ўз-ўзидан эътиборни йўқотиши шунчаки руҳий ҳолат эмас, балки миянинг табиий биологик ва эволюцион реакцияси эканини исботлайди.

нейробиологияпсихологияэволюцион психологиямужчины ва гўзаллик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейробиологлар рақамли асрда инсон диққати пасайиши ҳақидаги афсонани инкор этдиНейробиологлар рақамли асрда инсон диққати пасайиши ҳақидаги афсонани инкор этди9 май 01:26Мия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқландиМия сири: Умумий анестезия пайтида ҳам гипокамп нутқни таҳлил қилиши аниқланди6 июл 04:55Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топди23 июн 02:58Чуқур наркоз ҳолатида ҳам мия нутқни таҳлил қилиш ва ўрганиш қобилиятини сақлайдиЧуқур наркоз ҳолатида ҳам мия нутқни таҳлил қилиш ва ўрганиш қобилиятини сақлайди9 май 04:21Инсон мияси қандай қилиб тартибсизликдан мукаммал тизимга айланадиИнсон мияси қандай қилиб тартибсизликдан мукаммал тизимга айланади8 май 15:59Виртуал реалликда инсон мияси рақамли қанотларни ўз танасининг бир қисми деб қабул қилдиВиртуал реалликда инсон мияси рақамли қанотларни ўз танасининг бир қисми деб қабул қилди8 май 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?