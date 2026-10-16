Гўзал аёллар билан мулоқот эркаклар миясига қандай таъсир қилиши маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эркаклар жозибадор аёллар билан мулоқотда бўлганда уларнинг ақлий қобилиятлари пасаяди, бу эса фикрлаш тезлигини секинлаштириб, диққатни жамлаш ва мураккаб вазифаларни бажаришда хатоларга олиб келади.
- Эркак ўз суҳбатдошини ҳайратда қолдиришга қанча кўп куч сарфласа, унинг ақлий тестлардаги натижалари шунчалик ёмонлашади, чунки мия бутун диққат ва қувватини суҳбатдошга ёқиш ва ўз-ўзини назорат қилишга сарфлайди.
Психолог ва нейробиолог олимлар томонидан ўтказилган қизиқарли тадқиқот кутилмаган қонуниятни очиб берди: эркаклар жозибадор ва гўзал аёллар билан мулоқот қилганда уларнинг когнитив (ақлий) қобилиятлари сезиларли даражада пасаяди.
Тажрибалар шуни кўрсатдики, ҳатто бир неча дақиқалик қисқа суҳбат ҳам эркак кишининг фикрлаш тезлигини секинлаштириб, диққатни жамлаш ва мураккаб топшириқларни бажаришда кўпроқ хатоларга йўл қўйишига олиб келади.
Ҳайратда қолдириш истаги қанчалик кучли бўлса, натижа шунчалик паст
Тадқиқот жараёнида эркакларга махсус мантиқий ва хотира тестлари топширилган ҳамда суҳбат олдидан ва кейинги кўрсаткичлар таққосланган:
Ички босим ва мия ресурси: Эркак ўз суҳбатдошини ҳайратда қолдиришга, унда ижобий таассурот уйғотишга қанчалик кўп куч сарфласа, унинг ақлий тестлардаги натижалари шунчалик ёмонлашган;
Ресурслар тақсимоти: Олимларнинг тушунтиришича, эркак мияси бутун диққат ва когнитив қувватини суҳбатдошга ёқиш ва ўз-ўзини назорат қилишга сафарбар этгани боис, оддий мантиқий вазифалар учун мия захираси вақтинча етишмай қолади;
Муносабатдаги эркакларда ҳам кузатилади: Қизиғи шундаки, мазкур феномен нафақат бўйдоқлар, балки аллақачон жиддий муносабатда бўлган ёки оилали эркакларда ҳам бирдек намоён бўлган.
Нега бу ҳолат аёлларда кузатилмайди?
Тажриба аёллар иштирокида ҳам параллел равишда ўтказилган, бироқ уларда бундай пасайиш қайд этилмаган:
Аёлларда барқарорлик: Жозибали эркак билан мулоқот қилган аёллар тест топшириқларини одатий даражада, хатоларсиз ва тезликни йўқотмасдан бажаришда давом этган;
Эволюцион ёндашув: Мутахассислар буни эволюцион психология билан изоҳлайди: эркакларда жуфт танлаш ва ўз устунлигини исботлаш механизми инстинктив равишда юқори куч талаб қилади, аёлларда эса бундай кескин стресс ва когнитив юклама пайдо бўлмайди.
Ушбу тадқиқот эркакларнинг гўзаллик қаршисида ўз-ўзидан эътиборни йўқотиши шунчаки руҳий ҳолат эмас, балки миянинг табиий биологик ва эволюцион реакцияси эканини исботлайди.
Изоҳлар 0
…