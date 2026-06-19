Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlari
Xitoyning premium elektromobillar va gibridlar ishlab chiqaruvchi mashhur brendi Li Auto oʻzining navbatdagi modelini MDH bozoriga rasman olib kirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniyaning L8 krossoveri yaqin vaqt ichida mintaqadagi dilerlik tarmoqlarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu qadam brendning tashqi bozorlardagi oʻrnini mustahkamlash va "parallel import" orqali kirib kelayotgan norasmiy oqimni tizimli savdoga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Li Auto vakillarining maʼlum qilishicha, yetkazib berishning aniq muddatlari avtomobilni sertifikatlashtirish jarayonlarining yakunlanishiga bogʻliq. Rossiyaning yirik dilerlik xoldinglari, xususan, "Rolf" kompaniyasi ushbu modelning rasmiy sotuvlari 2026-yilning sentyabr-oktyabr oylariga borib yoʻlga qoʻyilishini taxmin qilmoqda. Muhimi shundaki, gap aynan ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolatlangan rasmiy dilerlik tarmogʻi haqida bormoqda.
Texnik xususiyatlar va quvvatLi Auto L8 modeli brend ierarxiyasida L7 va L9 modellari orasidan joy olgan oʻrta oʻlchamli krossover hisoblanadi. Avtomobil zamonaviy gibrid tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u ikkita elektromotor yordamida harakatga keladi. Tizimning umumiy quvvati 449 ot kuchiga teng boʻlib, bu ogʻir krossoverga dinamik harakatlanish imkonini beradi.
Ushbu modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning masofa bosib oʻtish imkoniyatidir. Faqat elektr energiyasining oʻzida avtomobil 235 km yoʻl yura oladi. Ichki yonuv dvigateli generator vazifasini bajaradigan gibrid rejimda esa umumiy masofa 1180 km gacha yetadi. Bu koʻrsatkich uzoq masofali sayohatlarni xush koʻruvchi haydovchilar uchun juda jozibali taklifdir.
Narxlar va bozor konʼyunkturasiHozirgi vaqtda mintaqaviy bozorda Li Auto brendining L6, L7 va L9 modellari rasman taqdim etilgan. Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng hamyonbop hisoblangan L6 modeli taxminan 6,89 million rubldan boshlanadi. Flagman hisoblangan L9 Ultra esa 9,49 million rubl atrofida baholanmoqda. Yangi Li Auto L8 modelining narxi ham aynan shu diapazonda boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Li Auto modellari begona emas. Garchi rasmiy dilerlik markazlari endigina shakllanayotgan boʻlsa-da, koʻchalarda ushbu brendning krossoverlari tobora koʻpayib bormoqda. MDH bozorida rasmiy yetkazib berishning yoʻlga qoʻyilishi servis xizmati koʻrsatish, ehtiyot qismlar taʼminoti va dasturiy taʼminotni yangilash kabi masalalarni tizimli hal etishga yordam beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Li Auto L8 krossoverining rasmiy bozorga chiqishi premium gibridlar segmentidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat zamonaviy texnologiyalardan bahramand boʻlish, balki ishlab chiqaruvchidan bevosita kafolat olish imkonini ham taqdim etadi.
…