Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlari

·26·Avto
Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlari

Xitoyning premium elektromobillar va gibridlar ishlab chiqaruvchi mashhur brendi Li Auto oʻzining navbatdagi modelini MDH bozoriga rasman olib kirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniyaning L8 krossoveri yaqin vaqt ichida mintaqadagi dilerlik tarmoqlarida paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu qadam brendning tashqi bozorlardagi oʻrnini mustahkamlash va "parallel import" orqali kirib kelayotgan norasmiy oqimni tizimli savdoga aylantirish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Li Auto vakillarining maʼlum qilishicha, yetkazib berishning aniq muddatlari avtomobilni sertifikatlashtirish jarayonlarining yakunlanishiga bogʻliq. Rossiyaning yirik dilerlik xoldinglari, xususan, "Rolf" kompaniyasi ushbu modelning rasmiy sotuvlari 2026-yilning sentyabr-oktyabr oylariga borib yoʻlga qoʻyilishini taxmin qilmoqda. Muhimi shundaki, gap aynan ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolatlangan rasmiy dilerlik tarmogʻi haqida bormoqda.

Texnik xususiyatlar va quvvat

Li Auto L8 modeli brend ierarxiyasida L7 va L9 modellari orasidan joy olgan oʻrta oʻlchamli krossover hisoblanadi. Avtomobil zamonaviy gibrid tizimi bilan jihozlangan boʻlib, u ikkita elektromotor yordamida harakatga keladi. Tizimning umumiy quvvati 449 ot kuchiga teng boʻlib, bu ogʻir krossoverga dinamik harakatlanish imkonini beradi.

Ushbu modelning eng kuchli jihatlaridan biri uning masofa bosib oʻtish imkoniyatidir. Faqat elektr energiyasining oʻzida avtomobil 235 km yoʻl yura oladi. Ichki yonuv dvigateli generator vazifasini bajaradigan gibrid rejimda esa umumiy masofa 1180 km gacha yetadi. Bu koʻrsatkich uzoq masofali sayohatlarni xush koʻruvchi haydovchilar uchun juda jozibali taklifdir.

Narxlar va bozor konʼyunkturasi

Hozirgi vaqtda mintaqaviy bozorda Li Auto brendining L6, L7 va L9 modellari rasman taqdim etilgan. Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng hamyonbop hisoblangan L6 modeli taxminan 6,89 million rubldan boshlanadi. Flagman hisoblangan L9 Ultra esa 9,49 million rubl atrofida baholanmoqda. Yangi Li Auto L8 modelining narxi ham aynan shu diapazonda boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Li Auto modellari begona emas. Garchi rasmiy dilerlik markazlari endigina shakllanayotgan boʻlsa-da, koʻchalarda ushbu brendning krossoverlari tobora koʻpayib bormoqda. MDH bozorida rasmiy yetkazib berishning yoʻlga qoʻyilishi servis xizmati koʻrsatish, ehtiyot qismlar taʼminoti va dasturiy taʼminotni yangilash kabi masalalarni tizimli hal etishga yordam beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Li Auto L8 krossoverining rasmiy bozorga chiqishi premium gibridlar segmentidagi raqobatni yanada kuchaytiradi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat zamonaviy texnologiyalardan bahramand boʻlish, balki ishlab chiqaruvchidan bevosita kafolat olish imkonini ham taqdim etadi.

Li AutoLi Auto L8GibridKrossoverAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaKecha, 21:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaKecha, 21:24Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarKecha, 20:58Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiFerrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiKecha, 19:25Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Kecha, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi