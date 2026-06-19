Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoni
Avtomobil sanoati jadal surʼatlar bilan elektrlashtirish yoʻliga oʻtayotgan bir paytda, klassik haydash zavqini saqlab qolgan ixcham va kuchli modellar tobora kamayib bormoqda. Yangi Mini John Cooper Works (JCW) nafaqat brendning anʼanalarini davom ettirmoqda, balki ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan "hot-hatch" (issiq xatchbek) segmentining soʻnggi vakillaridan biri sifatida tarixda qolishga nomzodlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Britaniyaning mashhur Classic & Sports Car jurnali bilan hamkorlikda oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, ushbu model kelajakda kolleksionerlar uchun haqiqiy topilmaga aylanishi kutilmoqda. Bozorning ushbu segmentida raqobat deyarli yoʻqolgan. Masalan, Toyota GR Yaris kabi kuchli raqiblar sotuvdan olinishi kutilmoqda va ularning narxi ancha yuqori — taxminan 48 000 funt sterlingni tashkil etadi. Mini JCW esa oʻzining hamyonbopligi va texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi.
Texnik imkoniyatlar va tezlik dinamikasiYangi Mini JCW kapoti ostida Cooper S modelidan tanish boʻlgan, ammo sezilarli darajada takomillashtirilgan 2.0 litrli turbomotor joylashgan. Ushbu agregat 228 ot kuchi va 380 Nm aylanish momentini taqdim etadi. Bunday quvvat ixcham avtomobilga 100 km/soat tezlikka atigi 6.1 soniyada erishish imkonini beradi. Maksimal tezlik esa soatiga 250 kilometr bilan cheklangan.
Avtomobilning narxi 33 550 funt sterlingdan boshlanadi, bu esa hozirgi kunda oʻrta hajmli Xitoy elektromobillari narxi bilan deyarli teng. Biroq, Mini taqdim etadigan haydash hissiyotlarini har qanday krossoverdan topish mushkul. Uning chaqqonligi va burilishlardagi barqarorligi haqiqiy sport avtomobillariga xos xususiyatdir.
Haydash zavqi va zamonaviy cheklovlarMini JCW muhandislari avtomobilni maksimal darajada "jonli" qilishga harakat qilishgan. Garchi uzoq masofalarga sayohat qilishda osma tizimining qattiqligi biroz charchatishi mumkin boʻlsa-da, burilishli yoʻllarda avtomobil oʻzini suvda suzayotgan baliqdek his qiladi. Avtomobilning elektron barqarorlik tizimi (ESC) butunlay oʻchirilmasa-da, u haydovchining erkinligini cheklamaydi va xavfli vaziyatlarda aqlli yordamchi vazifasini oʻtaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Mini brendi oʻzining ixchamligi va premium maqomi bilan qadrlanadi. Ayniqsa, shahar ichidagi tirbandliklarda va tor koʻchalarda bunday chaqqon avtomobillar katta ustunlikka ega. Mini JCW kabi modellar faqatgina transport vositasi emas, balki egasining individual uslubini aks ettiruvchi vosita hamdir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mini John Cooper Works — bu benzinli motorlar davrining chiroyli yakunidir. Tez orada bunday kichik hajmli, ammo yuqori quvvatli avtomobillar butunlay elektr uzatmali modellarga oʻrnini boʻshatib beradi. Shu sababli, hozirgi model nafaqat haydash uchun, balki sarmoya sifatida ham qimmatli hisoblanadi.
…