Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoni

·0·Avto
Mini John Cooper Works: Ichki yonuv dvigatelli xatchbeklar davrining soʻnggi qahramoni

Avtomobil sanoati jadal surʼatlar bilan elektrlashtirish yoʻliga oʻtayotgan bir paytda, klassik haydash zavqini saqlab qolgan ixcham va kuchli modellar tobora kamayib bormoqda. Yangi Mini John Cooper Works (JCW) nafaqat brendning anʼanalarini davom ettirmoqda, balki ichki yonuv dvigateliga ega boʻlgan "hot-hatch" (issiq xatchbek) segmentining soʻnggi vakillaridan biri sifatida tarixda qolishga nomzodlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Britaniyaning mashhur Classic & Sports Car jurnali bilan hamkorlikda oʻtkazilgan tahlillarga koʻra, ushbu model kelajakda kolleksionerlar uchun haqiqiy topilmaga aylanishi kutilmoqda. Bozorning ushbu segmentida raqobat deyarli yoʻqolgan. Masalan, Toyota GR Yaris kabi kuchli raqiblar sotuvdan olinishi kutilmoqda va ularning narxi ancha yuqori — taxminan 48 000 funt sterlingni tashkil etadi. Mini JCW esa oʻzining hamyonbopligi va texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi.

Texnik imkoniyatlar va tezlik dinamikasi

Yangi Mini JCW kapoti ostida Cooper S modelidan tanish boʻlgan, ammo sezilarli darajada takomillashtirilgan 2.0 litrli turbomotor joylashgan. Ushbu agregat 228 ot kuchi va 380 Nm aylanish momentini taqdim etadi. Bunday quvvat ixcham avtomobilga 100 km/soat tezlikka atigi 6.1 soniyada erishish imkonini beradi. Maksimal tezlik esa soatiga 250 kilometr bilan cheklangan.

Avtomobilning narxi 33 550 funt sterlingdan boshlanadi, bu esa hozirgi kunda oʻrta hajmli Xitoy elektromobillari narxi bilan deyarli teng. Biroq, Mini taqdim etadigan haydash hissiyotlarini har qanday krossoverdan topish mushkul. Uning chaqqonligi va burilishlardagi barqarorligi haqiqiy sport avtomobillariga xos xususiyatdir.

Haydash zavqi va zamonaviy cheklovlar

Mini JCW muhandislari avtomobilni maksimal darajada "jonli" qilishga harakat qilishgan. Garchi uzoq masofalarga sayohat qilishda osma tizimining qattiqligi biroz charchatishi mumkin boʻlsa-da, burilishli yoʻllarda avtomobil oʻzini suvda suzayotgan baliqdek his qiladi. Avtomobilning elektron barqarorlik tizimi (ESC) butunlay oʻchirilmasa-da, u haydovchining erkinligini cheklamaydi va xavfli vaziyatlarda aqlli yordamchi vazifasini oʻtaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Mini brendi oʻzining ixchamligi va premium maqomi bilan qadrlanadi. Ayniqsa, shahar ichidagi tirbandliklarda va tor koʻchalarda bunday chaqqon avtomobillar katta ustunlikka ega. Mini JCW kabi modellar faqatgina transport vositasi emas, balki egasining individual uslubini aks ettiruvchi vosita hamdir.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mini John Cooper Works — bu benzinli motorlar davrining chiroyli yakunidir. Tez orada bunday kichik hajmli, ammo yuqori quvvatli avtomobillar butunlay elektr uzatmali modellarga oʻrnini boʻshatib beradi. Shu sababli, hozirgi model nafaqat haydash uchun, balki sarmoya sifatida ham qimmatli hisoblanadi.

MiniJCWAvtomobilSportkarHatchback
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiAvtomobil sanoatida yangi inqilob: Britaniya kompaniyasi kichik brendlarni saqlab qoladiBugun, 10:22Li Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariLi Auto L8 krossoveri MDH bozoriga rasman kirib kelmoqda: Premium gibridning imkoniyatlariBugun, 08:59Volkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Konsern 50 ming xodimni ishdan boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 07:29Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaKecha, 21:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaKecha, 21:24Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi