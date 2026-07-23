Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar

·331·Avto
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar

Rossiyaning “Sollers” kompaniyasi yangi Sollers S9 ramali yoʻltanlamasi uchun transport vositasi turini maʼqullash (OTTS) sertifikatini qoʼlga kiritdi. Ushbu hujjat modelni seriyali ishlab chiqarish va rasmiy sotuvlarni boshlash uchun huquqiy yoʻl ochadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, yangi avtomobil Ulyanovsk avtomobil zavodi (UAZ) quvvatlarida yigʼiladi va bu korxona modernizatsiyasida muhim qadam boʼlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʼra, Sollers S9 modeli besh va etti oʼrinli variantlarda taklif etiladi. Avtomobilning gabarit oʼchamlari haybatli: uzunligi 5200 mm, kengligi 1965 mm va balandligi 1885 mm ni tashkil etadi. Gʼildiraklar bazasi 3090 mm ga teng boʼlib, bu salonning juda keng va shinam boʼlishini taʼminlaydi. Texnik jihatdan ushbu model Xitoyning JAC JS9 yoʻltanlamasiga asoslangan boʼsa-da, u mahalliy bozor uchun sezilarli darajada moslashtirilgan.

Texnik xarakteristikalar va quvvat

Yangi yoʻltanlamas xaridorlariga ikki xil dvigatel tanlovi taqdim etiladi. Birinchisi — 2,0 litrli benzinli turbomotor boʼlsa, ikkinchisi — xuddi shu hajmdagi turbodizel agregatidir. Ikkala holatda ham dvigatellar sakkiz pogʼonali gidromexanik avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Bu esa ogʼir yoʻl sharoitlarida ham, shahar ichida ham ravon harakatlanish imkonini beradi.

Sollers S9 klassik ramali konstruksiyaga ega boʼlib, u toʼliq uzatmali (4WD) tizim bilan jihozlangan. Haydovchi turli yoʻl sharoitlariga moslashish uchun bir nechta harakatlanish rejimlarini tanlashi mumkin. Orqa osma (podveska) tizimi Sollers ST9 pikapidan oʼshashlik olgan holda prujinali qilib ishlangan, bu esa avtomobilning yuk koʼtarish qobiliyati va qulayligi oʼrtasidagi muvozanatni saqlaydi.

Mahalliylashtirish va dizayn oʼgarishlari

Avtomobilni Rossiya bozoriga moslashtirish jarayonida Bauman nomidagi Moskva davlat texnika universiteti mutaxassislari faol ishtirok etishgan. Ularning saʼylari bilan interyer dizayni qayta koʼrib chiqilgan, radiator panjarasi oʼzgacha koʼrinish olgan va 360 darajali kameralar joylashuvi optimallashtirilgan. Bu oʼgarishlar modelni nafaqat tashqi tomondan, balki funksional jihatdan ham takomillashtirgan.

Ishlab chiqarish jarayoni UAZ hududida yoʼlga qoʼyilgan yangi presslash liniyasi orqali amalga oshiriladi. Ushbu sex nafaqat Sollers S9, balki Sollers pikaplari va anʼanaviy UAZ modellari uchun ham kuzov detallarini tayyorlab beradi. Bunday integratsiya ishlab chiqarish tannarxini tushirish va ehtiyot qismlar bazasini kengaytirishga xizmat qiladi.

Oʼbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʼlishi mumkin. Hozirda mamlakatimizda ramali yoʻltanlamalarga, xususan, BYD va Toyota kabi brendlarning yirik modellariga talab yuqori. Sollers S9 kabi nisbatan hamyonbop va baquvvat avtomobillarning mintaqaviy bozordagi raqobatga taʼsirini vaqt koʼrsatadi. Hozircha ishlab chiqarish sentyabr oyidan boshlanishi rejalashtirilgan.

SollersUAZYoʻltanlamasAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan