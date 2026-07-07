Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdi
Britaniyaning kichik hajmli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Wells Motor Cars oʻzining debyut modeli boʻlmish Vertige sportkarining ikkinchi avlodini (Series 2) namoyish etdi. Yangilangan model nafaqat texnik jihatdan kuchaygan, balki haydovchilar uchun yaratilgan qulayliklar borasida ham sezilarli oʻzgarishlarga ega boʻldi. Avtomobilning asosiy falsafasi — yengil vazn va boshqaruv zavqi oʻzgarishsiz qolgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Eng muhim yangilanish avtomobilning "yuragi" bilan bogʻliq. Ilgari Vertige 2,0 litrli Ford Duratec dvigateli bilan jihozlangan boʻlsa, endi uning oʻrnini 2,5 litrli toʻrt silindrli agregat egalladi. Bu oʻzgarish avtomobilning quvvatini 205 ot kuchidan 225 ot kuchiga oshirish imkonini berdi. Autocar nashrining xabar berishicha, yangi dvigatel past aylanishlarda ancha samaraliroq ishlaydi va yuqori viteslarda ham tezlanishni yaxshilaydi.
Texnik takomillashtirish va dinamikaKompaniya asoschisi Robin Wellsning taʼkidlashicha, yangi dvigatel zamonaviy turbo dvigatellar kabi tezkor javob qaytarish xususiyatiga ega. Endilikda haydovchilar uchinchi vitesda ham shahar ichida bemalol harakatlanishlari mumkin, bu esa avtomobilning kundalik hayotdagi moslashuvchanligini oshiradi. Shuningdek, 2,5 litrli dvigatelga oʻtish butlovchi qismlar taʼminotining barqarorligini taʼminlash maqsadida amalga oshirilgan.
Avtomobilning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 860 kg ekanligini hisobga olsak, quvvatning oshishi dinamikaga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Shuningdek, yangilangan modelda Quaife ATB cheklangan sirpanishli differensiali (LSD) ham qoʻshimcha opsiya sifatida taklif etilmoqda. Bu tizim ayniqsa burilishlarda va trekdagi harakatlarda tortish kuchini yaxshilashga xizmat qiladi.
Salon qulayligi va ergonomikaWells muhandislari boʻyi baland boʻlgan haydovchilarning shikoyatlarini inobatga olgan holda, avtomobilning tashqi oʻlchamlarini oʻzgartirmasdan, ichki boʻshliqni kengaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Konstruksiyaga kiritilgan oʻzgarishlar natijasida qoʻshimcha 70 mm joy boʻshatildi. Buning uchun old panel biroz oldinga surilib, oyoqlar uchun 20-30 mm qoʻshimcha joy yaratildi, orqa qismdagi oʻzgarishlar esa bosh qismidagi boʻshliqni kengaytirdi.
Kompaniya ilgari taklif etilgan va trekka moʻljallangan "R" modifikatsiyasini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Robin Wellsning soʻzlariga koʻra, yangi standart modelning shassisi shunchalik mukammalki, u har qanday sharoitda yuqori quvvatni boshqarishga qodir. Shu sababli, barcha yangilanishlar bitta universal modelda jamlandi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida bunday eksklyuziv Britaniya sportkarlarini uchratish mushkul boʻlsa-da, Wells Vertige kabi loyihalar avtomobil ishqibozlari uchun haqiqiy muhandislik namunasi hisoblanadi. Kompaniya rahbari yangi texnologiyalarni mijozlarda sinab koʻrmaslik uchun, 2025-yil boshidan buyon ushbu yangilangan avtomobilni shaxsan oʻzi kundalik hayotda haydab, sinovdan oʻtkazib kelmoqda.
…