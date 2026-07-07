Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdi

·27·Avto
Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdi

Britaniyaning kichik hajmli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi Wells Motor Cars oʻzining debyut modeli boʻlmish Vertige sportkarining ikkinchi avlodini (Series 2) namoyish etdi. Yangilangan model nafaqat texnik jihatdan kuchaygan, balki haydovchilar uchun yaratilgan qulayliklar borasida ham sezilarli oʻzgarishlarga ega boʻldi. Avtomobilning asosiy falsafasi — yengil vazn va boshqaruv zavqi oʻzgarishsiz qolgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Eng muhim yangilanish avtomobilning "yuragi" bilan bogʻliq. Ilgari Vertige 2,0 litrli Ford Duratec dvigateli bilan jihozlangan boʻlsa, endi uning oʻrnini 2,5 litrli toʻrt silindrli agregat egalladi. Bu oʻzgarish avtomobilning quvvatini 205 ot kuchidan 225 ot kuchiga oshirish imkonini berdi. Autocar nashrining xabar berishicha, yangi dvigatel past aylanishlarda ancha samaraliroq ishlaydi va yuqori viteslarda ham tezlanishni yaxshilaydi.

Texnik takomillashtirish va dinamika

Kompaniya asoschisi Robin Wellsning taʼkidlashicha, yangi dvigatel zamonaviy turbo dvigatellar kabi tezkor javob qaytarish xususiyatiga ega. Endilikda haydovchilar uchinchi vitesda ham shahar ichida bemalol harakatlanishlari mumkin, bu esa avtomobilning kundalik hayotdagi moslashuvchanligini oshiradi. Shuningdek, 2,5 litrli dvigatelga oʻtish butlovchi qismlar taʼminotining barqarorligini taʼminlash maqsadida amalga oshirilgan.

Avtomobilning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 860 kg ekanligini hisobga olsak, quvvatning oshishi dinamikaga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Shuningdek, yangilangan modelda Quaife ATB cheklangan sirpanishli differensiali (LSD) ham qoʻshimcha opsiya sifatida taklif etilmoqda. Bu tizim ayniqsa burilishlarda va trekdagi harakatlarda tortish kuchini yaxshilashga xizmat qiladi.

Salon qulayligi va ergonomika

Wells muhandislari boʻyi baland boʻlgan haydovchilarning shikoyatlarini inobatga olgan holda, avtomobilning tashqi oʻlchamlarini oʻzgartirmasdan, ichki boʻshliqni kengaytirishga muvaffaq boʻlishdi. Konstruksiyaga kiritilgan oʻzgarishlar natijasida qoʻshimcha 70 mm joy boʻshatildi. Buning uchun old panel biroz oldinga surilib, oyoqlar uchun 20-30 mm qoʻshimcha joy yaratildi, orqa qismdagi oʻzgarishlar esa bosh qismidagi boʻshliqni kengaytirdi.

Kompaniya ilgari taklif etilgan va trekka moʻljallangan "R" modifikatsiyasini ishlab chiqarishni toʻxtatishga qaror qildi. Robin Wellsning soʻzlariga koʻra, yangi standart modelning shassisi shunchalik mukammalki, u har qanday sharoitda yuqori quvvatni boshqarishga qodir. Shu sababli, barcha yangilanishlar bitta universal modelda jamlandi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida bunday eksklyuziv Britaniya sportkarlarini uchratish mushkul boʻlsa-da, Wells Vertige kabi loyihalar avtomobil ishqibozlari uchun haqiqiy muhandislik namunasi hisoblanadi. Kompaniya rahbari yangi texnologiyalarni mijozlarda sinab koʻrmaslik uchun, 2025-yil boshidan buyon ushbu yangilangan avtomobilni shaxsan oʻzi kundalik hayotda haydab, sinovdan oʻtkazib kelmoqda.

Wells Motor CarsVertigeSportkarBritaniyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariAvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariKecha, 20:23Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiKecha, 17:27Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiKecha, 15:28Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiKecha, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi