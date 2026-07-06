Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standart
Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan GV60 krossoverini sezilarli darajada yangiladi. Ushbu elektromobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki texnologik jihozlanishi va yuqori darajadagi qulayligi bilan ham premium segmentda kuchli pozitsiyani egallamoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangilangan model endilikda nafaqat shaxsiy foydalanish, balki yirik korporatsiyalar uchun xizmat avtomobili sifatida ham eng maqbul tanlovlardan biriga aylangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi oʻziga xos atletik uslubni saqlab qolgan boʻlsa-da, uning asosiy oʻzgarishlari interyer va texnik imkoniyatlarida namoyon boʻladi. Genesis GV60 maxsus elektromobillar platformasida qurilgani sababli, salon ichida transmissiya tunneli yoʻq. Bu esa haydovchi va yoʻlovchilar uchun keng maydon yaratib, avtomobil ichini shunchaki transport vositasi emas, balki shinam dam olish xonasiga (lounge) oʻxshatib yuboradi.
Texnologik inqilob va multimedia imkoniyatlariYangilangan modelning markaziy qismida 27 dyuymli ulkan Integrated Cockpit paneli joylashgan. Ushbu panoramik ekran ham haydovchi maʼlumotlarini, ham multimedia tizimini oʻz ichiga oladi. Tizim "Hey Genesis" ovozli yordamchisi orqali boshqariladi, bu esa haydovchiga diqqatni yoʻldan chalgʻitmaslikka yordam beradi. Shuningdek, toʻxtab turganda yoki quvvatlanish vaqtida Netflix, Disney+ va Bloomberg kabi platformalardan kontent tomosha qilish imkoniyati mavjud.
Musiqa ixlosmandlari uchun 17 ta dinamikdan iborat Bang & Olufsen audio tizimi Dolby Atmos texnologiyasi bilan birga taqdim etiladi. Bu esa avtomobil ichida haqiqiy kinoteatr muhitini yaratadi. Salondagi materiallar sifatiga ham alohida eʼtibor qaratilgan: yumshoq sunʼiy teri, alyuminiy detallar va yuqori komplektatsiyalarda Nappa terisi ishlatilgan.
Qulaylik va uzoq masofali sayohatlarGenesis GV60 uzoq masofalarga charchamay yurish uchun maxsus Ergo Motion oʻrindiqlari bilan jihozlangan. Ushbu oʻrindiqlarda yettita havo yostiqchasi mavjud boʻlib, ular haydovchining qomatini toʻgʻrilash, Sport rejimida yon tomondan qoʻllab-quvvatlash va hatto belni massaj qilish funksiyasiga ega. Convenience Pack opsiyasi bilan esa old oʻrindiqlar toʻliq yotiq holatga kelishi mumkin.
Texnik koʻrsatkichlar boʻyicha avtomobil quyidagi afzalliklarga ega:
- Bir marta quvvatlanish bilan 560 kilometrgacha (348 mil) masofa bosib oʻtish imkoniyati;
- Bozordagi eng tezkor quvvatlanish tizimlaridan biri;
- Uch xil komplektatsiya darajasi (Premium, Sport va Performance);
- Crystal Sphere — aylanuvchi billur sharsimon vites almashtirgich.
Xulosa qilib aytganda, yangilangan Genesis GV60 shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirak ustidagi yuqori texnologiyali ofis va dam olish maskanidir. Uning tezkor quvvatlanishi va keng masofali yurish zaxirasi uni kundalik shahar qatnovlari uchun ham, uzoq safarlar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi.
…