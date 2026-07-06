Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standart

·21·Avto
Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standart

Janubiy Koreyaning Genesis brendi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan GV60 krossoverini sezilarli darajada yangiladi. Ushbu elektromobil nafaqat oʻzining futuristik dizayni, balki texnologik jihozlanishi va yuqori darajadagi qulayligi bilan ham premium segmentda kuchli pozitsiyani egallamoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangilangan model endilikda nafaqat shaxsiy foydalanish, balki yirik korporatsiyalar uchun xizmat avtomobili sifatida ham eng maqbul tanlovlardan biriga aylangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi oʻziga xos atletik uslubni saqlab qolgan boʻlsa-da, uning asosiy oʻzgarishlari interyer va texnik imkoniyatlarida namoyon boʻladi. Genesis GV60 maxsus elektromobillar platformasida qurilgani sababli, salon ichida transmissiya tunneli yoʻq. Bu esa haydovchi va yoʻlovchilar uchun keng maydon yaratib, avtomobil ichini shunchaki transport vositasi emas, balki shinam dam olish xonasiga (lounge) oʻxshatib yuboradi.

Texnologik inqilob va multimedia imkoniyatlari

Yangilangan modelning markaziy qismida 27 dyuymli ulkan Integrated Cockpit paneli joylashgan. Ushbu panoramik ekran ham haydovchi maʼlumotlarini, ham multimedia tizimini oʻz ichiga oladi. Tizim "Hey Genesis" ovozli yordamchisi orqali boshqariladi, bu esa haydovchiga diqqatni yoʻldan chalgʻitmaslikka yordam beradi. Shuningdek, toʻxtab turganda yoki quvvatlanish vaqtida Netflix, Disney+ va Bloomberg kabi platformalardan kontent tomosha qilish imkoniyati mavjud.

Musiqa ixlosmandlari uchun 17 ta dinamikdan iborat Bang & Olufsen audio tizimi Dolby Atmos texnologiyasi bilan birga taqdim etiladi. Bu esa avtomobil ichida haqiqiy kinoteatr muhitini yaratadi. Salondagi materiallar sifatiga ham alohida eʼtibor qaratilgan: yumshoq sunʼiy teri, alyuminiy detallar va yuqori komplektatsiyalarda Nappa terisi ishlatilgan.

Qulaylik va uzoq masofali sayohatlar

Genesis GV60 uzoq masofalarga charchamay yurish uchun maxsus Ergo Motion oʻrindiqlari bilan jihozlangan. Ushbu oʻrindiqlarda yettita havo yostiqchasi mavjud boʻlib, ular haydovchining qomatini toʻgʻrilash, Sport rejimida yon tomondan qoʻllab-quvvatlash va hatto belni massaj qilish funksiyasiga ega. Convenience Pack opsiyasi bilan esa old oʻrindiqlar toʻliq yotiq holatga kelishi mumkin.

Texnik koʻrsatkichlar boʻyicha avtomobil quyidagi afzalliklarga ega:

  • Bir marta quvvatlanish bilan 560 kilometrgacha (348 mil) masofa bosib oʻtish imkoniyati;
  • Bozordagi eng tezkor quvvatlanish tizimlaridan biri;
  • Uch xil komplektatsiya darajasi (Premium, Sport va Performance);
  • Crystal Sphere — aylanuvchi billur sharsimon vites almashtirgich.
Oʻzbekiston bozorida ham premium elektromobillarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Genesis GV60 kabi modellar BMW iX yoki Tesla Model Y kabi raqobatchilarga jiddiy muqobil boʻla oladi. Ayniqsa, korporativ mijozlar uchun taklif etilayotgan yangi shartlar va avtomobilning tejamkorligi uni biznes vakillari uchun jozibador qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, yangilangan Genesis GV60 shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirak ustidagi yuqori texnologiyali ofis va dam olish maskanidir. Uning tezkor quvvatlanishi va keng masofali yurish zaxirasi uni kundalik shahar qatnovlari uchun ham, uzoq safarlar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi.

GenesisElektromobilGV60AvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiKecha, 21:24AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariAvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlariKecha, 20:23Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiKecha, 17:27Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiKecha, 15:28Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiKecha, 14:24Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiKecha, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi