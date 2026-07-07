Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?

·168·Dunyo
Ronaldu uchun tikilgan chopon nega o‘ziga emas, o‘g‘liga berildi?

Qoraqalpog‘istonlik hunarmandlar tomonidan jahon futboli yulduzi Krishtianu Ronaldu uchun maxsus tayyorlangan milliy chopon va qo‘lda to‘qilgan gilam uning oilasiga topshirildi. Garchi sovg‘a futbolchining o‘ziga berilmagan bo‘lsa-da, u Ronalduning o‘g‘li Krishtianu Juniorga yetkazildi.

Loyihani qoraqalpog‘istonlik bloger Ahmet Tajetdinov va toshkentlik bloger Zafarjon hamkorlikda amalga oshirdi. Ular maxsus tayyorlangan sovg‘ani shaxsan topshirish maqsadida Saudiya Arabistoniga yo‘l olgan. Biroq xavfsizlik talablari tufayli Ronaldu bilan uchrashish imkoni bo‘lmagan.

Shundan so‘ng blogerlar futbolchining yaqinlariga sovg‘ani yetkazish yo‘lini izlagan. Ular chopon va gilamni avval stadion ma’muriyati hamda Ronaldu atrofidagi xodimlarga ko‘rsatgan. Sovg‘a ijobiy baholangach, u Krishtianu Juniorning qo‘riqchilari orqali uning avtomobiliga joylanib, oilasiga topshirilgan.

Milliy naqshlar bilan bezatilgan ushbu choponni Qoraqalpog‘istonning taniqli dizayneri Indira Jumabayeva tayyorlagan. Uning aytishicha, libos Ronalduning sevimli oq rangi asosida yaratilgan bo‘lib, unda olti xil millatga xos milliy naqshlar uyg‘unlashtirilgan.

Dizaynerning ta’kidlashicha, bunday nufuzli shaxs uchun milliy libos tayyorlash katta mas’uliyat bo‘lgan. Loyiha ustida qisqa vaqt ichida ish olib borilgan va chopon har bir detaligacha alohida e’tibor bilan tayyorlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?AQSH dollari 241 yoshga to‘ldi: u qanday qilib jahon valyutasiga aylandi?Bugun, 11:39Soxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildiSoxta “Serkan Bolat”ga ishongan ayol 460 million so‘midan ayrildiBugun, 03:14Isroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiIsroil qamoqxonasidagi mahbus surati shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 01:5110 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdi10 daqiqada 66 ta hot-dog: amerikalik rekordchi yana barchani hayratda qoldirdiBugun, 00:16Fransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiFransiya muzeyidan 4 million yevrolik taqinchoqlar o‘g‘irlab ketildiKecha, 23:30«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldi«Ayol kishiga qo‘l ko‘tarolmayman»: O‘shdagi mojaro katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi