Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladi

·27·Avto
Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladi

Shvetsiya-Xitoy hamkorligidagi Polestar brendi oʻzining yangi, yanada amaliy va keng sigʻimli Polestar 4 SUV modelini 2-sentabr kuni rasman taqdim etishini eʼlon qildi. Ushbu krossover bozorda BMW iX3 va Mercedes-Benz GLC Electric kabi nufuzli modellar bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda. Yangi model avvalgi kupe-krossover versiyasidan koʻra koʻproq qulaylik va yuk tashish imkoniyatlariga urgʻu beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Polestar 4 SUV modeli "har qanday sayohat uchun koʻp qirrali saqlash imkoniyatlari" va yuqori darajadagi egiluvchanlikni taklif etadi. Avtomobilning tashqi koʻrinishi anʼanaviy krossoverlarga xos boʻlib, u kundalik foydalanish va oilaviy sayohatlar uchun moslashtirilgan. Autocar nashri xabariga koʻra, yangi modelda kupe versiyasidagi kamera asosidagi orqa koʻrinish tizimi oʻrniga anʼanaviy orqa oyna oʻrnatiladi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Polestar 4 SUV texnik jihatdan oʻzining sportbop ajdodiga yaqin boʻladi. Avtomobil orqa gʻildirakli va toʻliq gʻildirakli (AWD) transmissiya variantlarida taklif etiladi. Eng yuqori komplektatsiyada dvigatel quvvati 536 ot kuchiga (544 HP) yetadi. Bu esa elektromobilga dinamik harakatlanish va yuqori tezlanish imkonini beradi.

Elektromobilning eng samarali versiyasi bir marta quvvatlanish orqali 630 kilometrgacha (391 mil) masofa bosib oʻtishi mumkin. Shuningdek, u 400 voltli arxitekturaga asoslangan boʻlib, 200 kW quvvatga ega tezkor quvvatlash qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchilarga uzoq masofali safarlarda quvvatlanish uchun kamroq vaqt sarflash imkonini beradi.

Bozordagi oʻrni va ishlab chiqarish

Yangi Polestar 4 SUV Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi zavodda ishlab chiqariladi. Shunisi eʼtiborliki, ushbu model AQSHda ishlab chiqariladigan Polestar 3 krossoveridan biroz kichikroq, yaʼni uzunligi taxminan 4850 mm ni tashkil etadi. Bu oʻlcham uni shahar sharoitida ham, magistrallarda ham qulay boshqariladigan avtomobilga aylantiradi.

Ekspertlarning fikricha, Polestar 4 SUV bozorda juda keng doiradagi raqiblar bilan toʻqnash keladi. Ular orasida quyidagi modellar bor:

  • Audi Q6 E-tron
  • Lexus RZ
  • Tesla Model Y
  • BMW iX3
  • Mercedes-Benz GLC Electric
Yangi model uchun buyurtmalar sentabr oyidan boshlab qabul qilinadi. Polestar brendining Oʻzbekiston bozoridagi oʻrni ham tobora mustahkamlanib bormoqda, chunki mahalliy haydovchilar orasida premium elektromobillarga boʻlgan qiziqish yuqori. Polestar 4 SUV oʻzining zamonaviy dizayni va yuqori texnologik yechimlari bilan oʻzbekistonlik avtoishqibozlar eʼtiborini ham tortishi shubhasiz.

PolestarElektromobilSUVBMWTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiHennessey dunyodagi eng kuchli mexanik uzatmali Venom F5-M Roadster modelini taqdim etdiBugun, 12:24Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiBugun, 12:24Britaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBritaniya yoʻllarida "Yovvoyi Gʻarb" davri: har yili 750 ming avtomobil izsiz yoʻqolmoqdaBugun, 10:25Buyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBuyuk Britaniya elektromobil sanoati xavf ostida: 2027-yildan yangi bojlar joriy etiladiBugun, 10:22Britaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBritaniyaning Wells kompaniyasi yangilangan Vertige sportkarini taqdim etdiBugun, 09:22Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi