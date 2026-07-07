Polestar 4 SUV: Shvetsiya brendi BMW iX3 va Tesla Model Y uchun jiddiy raqib tayyorladi
Shvetsiya-Xitoy hamkorligidagi Polestar brendi oʻzining yangi, yanada amaliy va keng sigʻimli Polestar 4 SUV modelini 2-sentabr kuni rasman taqdim etishini eʼlon qildi. Ushbu krossover bozorda BMW iX3 va Mercedes-Benz GLC Electric kabi nufuzli modellar bilan raqobatga kirishishi kutilmoqda. Yangi model avvalgi kupe-krossover versiyasidan koʻra koʻproq qulaylik va yuk tashish imkoniyatlariga urgʻu beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Polestar 4 SUV modeli "har qanday sayohat uchun koʻp qirrali saqlash imkoniyatlari" va yuqori darajadagi egiluvchanlikni taklif etadi. Avtomobilning tashqi koʻrinishi anʼanaviy krossoverlarga xos boʻlib, u kundalik foydalanish va oilaviy sayohatlar uchun moslashtirilgan. Autocar nashri xabariga koʻra, yangi modelda kupe versiyasidagi kamera asosidagi orqa koʻrinish tizimi oʻrniga anʼanaviy orqa oyna oʻrnatiladi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatPolestar 4 SUV texnik jihatdan oʻzining sportbop ajdodiga yaqin boʻladi. Avtomobil orqa gʻildirakli va toʻliq gʻildirakli (AWD) transmissiya variantlarida taklif etiladi. Eng yuqori komplektatsiyada dvigatel quvvati 536 ot kuchiga (544 HP) yetadi. Bu esa elektromobilga dinamik harakatlanish va yuqori tezlanish imkonini beradi.
Elektromobilning eng samarali versiyasi bir marta quvvatlanish orqali 630 kilometrgacha (391 mil) masofa bosib oʻtishi mumkin. Shuningdek, u 400 voltli arxitekturaga asoslangan boʻlib, 200 kW quvvatga ega tezkor quvvatlash qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchilarga uzoq masofali safarlarda quvvatlanish uchun kamroq vaqt sarflash imkonini beradi.
Bozordagi oʻrni va ishlab chiqarishYangi Polestar 4 SUV Janubiy Koreyaning Pusan shahridagi zavodda ishlab chiqariladi. Shunisi eʼtiborliki, ushbu model AQSHda ishlab chiqariladigan Polestar 3 krossoveridan biroz kichikroq, yaʼni uzunligi taxminan 4850 mm ni tashkil etadi. Bu oʻlcham uni shahar sharoitida ham, magistrallarda ham qulay boshqariladigan avtomobilga aylantiradi.
Ekspertlarning fikricha, Polestar 4 SUV bozorda juda keng doiradagi raqiblar bilan toʻqnash keladi. Ular orasida quyidagi modellar bor:
- Audi Q6 E-tron
- Lexus RZ
- Tesla Model Y
- BMW iX3
- Mercedes-Benz GLC Electric
…