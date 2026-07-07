Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda Kleopatra obrazini namoyish qildi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ayni paytda Misrning mashhur Sharm ash-Shayx kurortida dam olayotgan Shahlo Zoirova o‘z muxlislarini yana bir g‘ayrioddiy obraz bilan hayratda qoldirdi.
U Instagram sahifasida Kleopatra uslubidagi obrazda tasvirga olingan videoni e’lon qildi. Qadimiy Misr malikasini eslatuvchi libos va taqinchoqlarda ko‘ringan blogerning videosi qisqa vaqt ichida minglab tomosha va izohlarga sabab bo‘ldi.
Kuzatuvchilar videodagi obraz, muhit va atmosferaga ijobiy baho berib, Shahlo Zoirovaning yangi uslubini yuqori baholamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…