Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligi
Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining yangi Striker modelini rasman namoyish etdi. Ushbu krossover-universal nafaqat oʻzining oʻziga xos dizayni, balki hamyonbop narxi bilan ham avtomobil bozorida jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi model Skoda Octavia kabi mashhur avtomobillarga munosib muqobil boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dacia Striker oʻzida SUV, universal va sedan xususiyatlarini birlashtirgan noyob konstruksiyaga ega. Bu brendning C-segmentidagi Bigster modelidan keyingi ikkinchi yirik loyihasidir. Uzunligi 4,62 metrni tashkil etuvchi ushbu avtomobil oʻz toifasida narx va sifat mutanosibligi boʻyicha eng yaxshi takliflardan biri boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya bozorida avtomobilning boshlangʻich narxi 25 ming funt sterlingdan past boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va jihozlanishDacia dizayn direktori David Durandning taʼkidlashicha, Striker zamonaviy avtomobil ixlosmandlarining ehtiyojlarini toʻliq qondirish uchun ishlab chiqilgan. Avtomobil ikki xil toʻliq gibrid (full-hybrid) kuch agregatlari bilan taklif etiladi. Bu esa yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Boshlangʻich komplektatsiyada ham avtomobil ancha boy jihozlangan. Unga quyidagilar kiritilgan:
- 10,1 dyuymli sensorli displey;
- Smartfonlarni integratsiya qilish tizimi;
- Raqamli asboblar paneli;
- Orqani koʻrish kamerasi;
- Barcha eshiklarda elektr oynakoʻtargichlar.
Turli ehtiyojlar uchun maxsus versiyalarDacia Striker modelining eng qimmat Extreme va Journey versiyalari xaridorlarga yanada koʻproq qulayliklar taqdim etadi. Extreme komplektatsiyasi faol dam olishni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, u yuviladigan qoplamalar va rezina gilamchalar bilan jihozlangan. Journey versiyasi esa oilaviy sayohatlar uchun moslangan: unda yukxonaning avtomatik ochilishi, onlayn navigatsiya va oltita dinamikli audiotizim mavjud.
Dacia brendi soʻnggi yillarda Yevropa bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Xususan, brendning Bigster modeli 2025-yilning ikkinchi yarmida oʻz segmentida eng koʻp sotilgan SUVga aylandi. Striker modelining bozorga chiqishi brendning ushbu muvaffaqiyatini davom ettirishi kutilmoqda. Shuningdek, 2027-yilda ushbu turkumga mansub uchinchi model ham taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Dacia modellari qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki brendning koʻplab modellari boshqa mintaqalarda Renault savdo belgisi ostida sotiladi. Hamyonbop krossoverlarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Striker kabi modellar kelajakda mintaqamizda ham oʻz oʻrnini topishi ehtimoldan xoli emas.
…