Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligi

·16·Avto
Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligi

Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining yangi Striker modelini rasman namoyish etdi. Ushbu krossover-universal nafaqat oʻzining oʻziga xos dizayni, balki hamyonbop narxi bilan ham avtomobil bozorida jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi model Skoda Octavia kabi mashhur avtomobillarga munosib muqobil boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dacia Striker oʻzida SUV, universal va sedan xususiyatlarini birlashtirgan noyob konstruksiyaga ega. Bu brendning C-segmentidagi Bigster modelidan keyingi ikkinchi yirik loyihasidir. Uzunligi 4,62 metrni tashkil etuvchi ushbu avtomobil oʻz toifasida narx va sifat mutanosibligi boʻyicha eng yaxshi takliflardan biri boʻlishi vaʼda qilinmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Buyuk Britaniya bozorida avtomobilning boshlangʻich narxi 25 ming funt sterlingdan past boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va jihozlanish

Dacia dizayn direktori David Durandning taʼkidlashicha, Striker zamonaviy avtomobil ixlosmandlarining ehtiyojlarini toʻliq qondirish uchun ishlab chiqilgan. Avtomobil ikki xil toʻliq gibrid (full-hybrid) kuch agregatlari bilan taklif etiladi. Bu esa yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Boshlangʻich komplektatsiyada ham avtomobil ancha boy jihozlangan. Unga quyidagilar kiritilgan:

  • 10,1 dyuymli sensorli displey;
  • Smartfonlarni integratsiya qilish tizimi;
  • Raqamli asboblar paneli;
  • Orqani koʻrish kamerasi;
  • Barcha eshiklarda elektr oynakoʻtargichlar.
Yuqoriroq darajadagi Expression komplektatsiyasi esa quyma disklar, ikki zonali iqlim nazorati, elektron toʻxtash tormozi (auto-hold) va orqa yoʻlovchilar uchun USB portlar bilan boyitilgan. Bu versiyaning narxi taxminan 26 ming funt atrofida boʻlishi kutilmoqda.

Turli ehtiyojlar uchun maxsus versiyalar

Dacia Striker modelining eng qimmat Extreme va Journey versiyalari xaridorlarga yanada koʻproq qulayliklar taqdim etadi. Extreme komplektatsiyasi faol dam olishni xush koʻruvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, u yuviladigan qoplamalar va rezina gilamchalar bilan jihozlangan. Journey versiyasi esa oilaviy sayohatlar uchun moslangan: unda yukxonaning avtomatik ochilishi, onlayn navigatsiya va oltita dinamikli audiotizim mavjud.

Dacia brendi soʻnggi yillarda Yevropa bozorida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamladi. Xususan, brendning Bigster modeli 2025-yilning ikkinchi yarmida oʻz segmentida eng koʻp sotilgan SUVga aylandi. Striker modelining bozorga chiqishi brendning ushbu muvaffaqiyatini davom ettirishi kutilmoqda. Shuningdek, 2027-yilda ushbu turkumga mansub uchinchi model ham taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Dacia modellari qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki brendning koʻplab modellari boshqa mintaqalarda Renault savdo belgisi ostida sotiladi. Hamyonbop krossoverlarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Striker kabi modellar kelajakda mintaqamizda ham oʻz oʻrnini topishi ehtimoldan xoli emas.

DaciaStrikerKrossoverAvtomobilYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiFiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchiBugun, 08:27Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiKecha, 20:201 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Kecha, 19:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi