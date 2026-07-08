Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchi
Italiyaning Fiat avtogiganti oʻzining mitti Topolino kvadrisikli asosida sportcha Abarth talqinini yaratish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qadamdan koʻzlangan asosiy maqsad brendning mikromobillik segmentidagi mavqeini mustahkamlash va eng asosiysi, yosh xaridorlar eʼtiborini qozonishdir. Hozirda ushbu mitti elektromobil asosan oʻrta yoshli insonlar tomonidan sotib olinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Topolino modeli L6 toifasidagi kvadrisikllar sirasiga kiradi. Bu shuni anglatadiki, Italiya va Fransiya kabi Yevropa davlatlarida ushbu transport vositasini 14 yoshdan boshlab boshqarishga ruxsat berilgan. Biroq, Autocar nashri xabariga koʻra, hozirda Topolino xaridorlarining oʻrtacha yoshi 40 dan yuqorini tashkil etmoqda. Kompaniya rahbariyati esa bu koʻrsatkichni sezilarli darajada yoshartirishni niyat qilgan.
Fiat bosh ijrochi direktori Olivier François potentsial Abarth versiyasini "haqiqiy orzu" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, loyiha ustida ish olib borilmoqda va u bozorga chiqsa, haqiqiy xitga aylanishi shubhasiz. Abarth brendi anʼanaviy ravishda Fiat modellarining yanada kuchli va tajovuzkor koʻrinishga ega versiyalarini ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi.
Texnik cheklovlar va dizayn yechimlariL6 toifasidagi qatʼiy qoidalar avtomobilning maksimal tezligi va dvigatel quvvatini cheklab qoʻyadi. Shu bois, Abarth Topolino modelidan yuqori dinamik koʻrsatkichlarni kutish qiyin. Buning oʻrniga muhandislar va dizaynerlar asosiy eʼtiborni tashqi koʻrinishga qaratishadi. Maxsus kuzov ranglari, sportcha detallar va oʻziga xos interyer yechimlari yoshlarni jalb qiluvchi asosiy omillar boʻlishi kutilmoqda.
Fiat kompaniyasining Yevropa boʻlimi rahbari Gaetano Thorelning taʼkidlashicha, hozirda yoshlar koʻproq Ligier kabi mitti avtomobillarni afzal koʻrishmoqda. Buning sababi esa ushbu mashinalarning tashqi koʻrinishi sportcha va "shovqinliroq" ekanligidadir. Topolino esa hozircha yoshlar uchun biroz oʻta yumshoq va kamtarona koʻrinmoqda.
Yaqinda Italiyada taqdim etilgan Topolino Sport versiyasi bu yoʻldagi ilk qadam boʻldi. U poyga chiziqlari, qora rangli salon va Monsterlino deb nomlangan olinadigan Bluetooth-kolonka bilan jihozlangan. Abarth talqini esa ushbu yoʻnalishni yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kerak.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham mikromobillik va mitti elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Garchi Fiat modellari mamlakatimizda keng ommalashmagan boʻlsa-da, bu kabi ixcham transport vositalari poytaxt kabi tirband shaharlar uchun qulay yechim boʻlishi mumkin. Abarth brendi ostidagi mitti kvadrisikl esa nafaqat transport, balki oʻziga xos uslub belgisiga ham aylanishi ehtimoldan xoli emas.
…