Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchi

·15·Avto
Fiat yoshlarni jalb qilish uchun Abarth Topolino modelini ishlab chiqmoqchi

Italiyaning Fiat avtogiganti oʻzining mitti Topolino kvadrisikli asosida sportcha Abarth talqinini yaratish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Ushbu qadamdan koʻzlangan asosiy maqsad brendning mikromobillik segmentidagi mavqeini mustahkamlash va eng asosiysi, yosh xaridorlar eʼtiborini qozonishdir. Hozirda ushbu mitti elektromobil asosan oʻrta yoshli insonlar tomonidan sotib olinmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Topolino modeli L6 toifasidagi kvadrisikllar sirasiga kiradi. Bu shuni anglatadiki, Italiya va Fransiya kabi Yevropa davlatlarida ushbu transport vositasini 14 yoshdan boshlab boshqarishga ruxsat berilgan. Biroq, Autocar nashri xabariga koʻra, hozirda Topolino xaridorlarining oʻrtacha yoshi 40 dan yuqorini tashkil etmoqda. Kompaniya rahbariyati esa bu koʻrsatkichni sezilarli darajada yoshartirishni niyat qilgan.

Fiat bosh ijrochi direktori Olivier François potentsial Abarth versiyasini "haqiqiy orzu" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, loyiha ustida ish olib borilmoqda va u bozorga chiqsa, haqiqiy xitga aylanishi shubhasiz. Abarth brendi anʼanaviy ravishda Fiat modellarining yanada kuchli va tajovuzkor koʻrinishga ega versiyalarini ishlab chiqarish bilan shugʻullanadi.

Texnik cheklovlar va dizayn yechimlari

L6 toifasidagi qatʼiy qoidalar avtomobilning maksimal tezligi va dvigatel quvvatini cheklab qoʻyadi. Shu bois, Abarth Topolino modelidan yuqori dinamik koʻrsatkichlarni kutish qiyin. Buning oʻrniga muhandislar va dizaynerlar asosiy eʼtiborni tashqi koʻrinishga qaratishadi. Maxsus kuzov ranglari, sportcha detallar va oʻziga xos interyer yechimlari yoshlarni jalb qiluvchi asosiy omillar boʻlishi kutilmoqda.

Fiat kompaniyasining Yevropa boʻlimi rahbari Gaetano Thorelning taʼkidlashicha, hozirda yoshlar koʻproq Ligier kabi mitti avtomobillarni afzal koʻrishmoqda. Buning sababi esa ushbu mashinalarning tashqi koʻrinishi sportcha va "shovqinliroq" ekanligidadir. Topolino esa hozircha yoshlar uchun biroz oʻta yumshoq va kamtarona koʻrinmoqda.

Yaqinda Italiyada taqdim etilgan Topolino Sport versiyasi bu yoʻldagi ilk qadam boʻldi. U poyga chiziqlari, qora rangli salon va Monsterlino deb nomlangan olinadigan Bluetooth-kolonka bilan jihozlangan. Abarth talqini esa ushbu yoʻnalishni yanada yuqori bosqichga olib chiqishi kerak.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham mikromobillik va mitti elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Garchi Fiat modellari mamlakatimizda keng ommalashmagan boʻlsa-da, bu kabi ixcham transport vositalari poytaxt kabi tirband shaharlar uchun qulay yechim boʻlishi mumkin. Abarth brendi ostidagi mitti kvadrisikl esa nafaqat transport, balki oʻziga xos uslub belgisiga ham aylanishi ehtimoldan xoli emas.

FiatAbarthTopolinoElektromobilAvto-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliLand Rover Defender yangilandi: Shahar uchun Vertex talqini va yangi V8 dvigateliBugun, 04:21Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamining eng kutilgan namoyishlariKecha, 21:25Peugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiPeugeot va Dongfeng hamkorligida yangi flagman elektromobillar ishlab chiqariladiKecha, 20:201 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?1 iyuldan haydovchilar qaysi hujjatni olib yurishi shart?Kecha, 19:43UzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiUzAuto Motors tarixdagi eng qimmat Chevrolet modelini taqdim qildiKecha, 19:17Bentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiBentley oʻzining ilk elektr avtomobili Torcal modelini sentyabrda namoyish etadiKecha, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi