Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobati

·17·Avto
Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobati

Zamonaviy avtomobil bozorida oilaviy krossoverlar segmenti eng shiddatli raqobat maydoniga aylandi. Bugungi kunda xaridorlar nafaqat dizayn va qulaylik, balki tejamkorlik va texnologik ustunlikni ham birdek talab qilmoqdalar. Ushbu yoʻnalishda Volkswagen T-Roc modelining yangi avlodi oʻzining 30 dan ortiq jiddiy raqiblari bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kichik va oʻrta hajmli krossoverlar bozori hozirda ichki yonuv dvigatelli, gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modellar oʻrtasida taqsimlangan. Autocar nashri tahliliga koʻra, ikkinchi avlod Volkswagen T-Roc modeli oʻzidan oldingi versiyaga qaraganda ancha murakkab va xilma-xil bozor sharoitiga duch kelmoqda. Bu yerda nafaqat Yevropa gigantlari, balki Xitoy brendlarining ham faolligi sezilarli darajada oshgan.

Raqobatning yangi bosqichi va asosiy oʻyinchilar

Kia Sportage va Volvo XC40 kabi modellar uzoq vaqtdan beri oilaviy avtomobil izlayotganlar uchun ishonchli tanlov boʻlib kelmoqda. Kia Sportage oʻzining keng saloni va uzoq muddatli kafolati bilan ajralib tursa, Volvo XC40 xavfsizlik tizimlari va premium darajadagi ichki bezaklari bilan xaridorlarni jalb qiladi. Volkswagen T-Roc esa ushbu ikki qutb oʻrtasida muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu segmentga boʻlgan qiziqish juda yuqori. Xususan, Kia Sportage mahalliy yigʻuv liniyalarida ishlab chiqarilishi tufayli hamyurtlarimiz orasida ommalashgan. Volkswagen va Volvo modellari esa asosan import hisobiga bozor ulushini egallab kelmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning agressiv kirib kelishi esa anʼanaviy brendlarni oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.

Texnologik tanlov: Gibrid yoki anʼanaviy dvigatel?

Hozirgi vaqtda oilaviy krossover tanlashda dvigatel turi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Volkswagen T-Roc yangi avlodida gibrid texnologiyalarga katta urgʻu berilishi kutilmoqda. Bu esa yoqilgʻi sarfini kamaytirish bilan birga, ekologik meʼyorlarga moslashish imkonini beradi. Volvo XC40 allaqachon toʻliq elektr versiyalariga oʻtishni boshlagan boʻlsa, Kia Sportage gibrid va plagin-gibrid variantlari bilan keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oilaviy SUV tanlashda xaridorlar quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishlari lozim:

  • Yukxona hajmi va salon kengligi;
  • Xavfsizlik tizimlarining zamonaviyligi;
  • Xizmat koʻrsatish markazlarining mavjudligi va ehtiyot qismlar narxi;
  • Ikkinchi darajali bozordagi (qayta sotish) qiymati.
Yangi Volkswagen T-Roc bozorga chiqishi bilan ushbu segmentdagi kuchlar nisbati yana oʻzgarishi kutilmoqda. Biroq, raqobatning kuchayishi yakuniy isteʼmolchi uchun faqat foyda keltiradi, chunki ishlab chiqaruvchilar sifatni oshirish va narxni optimallashtirishga majbur boʻlishadi.

AvtoKrossoverKiaVolkswagenVolvo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrLamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrKecha, 10:30Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaKecha, 08:26BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi18.07, 18:55Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?18.07, 18:26BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdi18.07, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi