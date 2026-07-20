Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobati
Zamonaviy avtomobil bozorida oilaviy krossoverlar segmenti eng shiddatli raqobat maydoniga aylandi. Bugungi kunda xaridorlar nafaqat dizayn va qulaylik, balki tejamkorlik va texnologik ustunlikni ham birdek talab qilmoqdalar. Ushbu yoʻnalishda Volkswagen T-Roc modelining yangi avlodi oʻzining 30 dan ortiq jiddiy raqiblari bilan kurashishiga toʻgʻri keladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kichik va oʻrta hajmli krossoverlar bozori hozirda ichki yonuv dvigatelli, gibrid va toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modellar oʻrtasida taqsimlangan. Autocar nashri tahliliga koʻra, ikkinchi avlod Volkswagen T-Roc modeli oʻzidan oldingi versiyaga qaraganda ancha murakkab va xilma-xil bozor sharoitiga duch kelmoqda. Bu yerda nafaqat Yevropa gigantlari, balki Xitoy brendlarining ham faolligi sezilarli darajada oshgan.
Raqobatning yangi bosqichi va asosiy oʻyinchilarKia Sportage va Volvo XC40 kabi modellar uzoq vaqtdan beri oilaviy avtomobil izlayotganlar uchun ishonchli tanlov boʻlib kelmoqda. Kia Sportage oʻzining keng saloni va uzoq muddatli kafolati bilan ajralib tursa, Volvo XC40 xavfsizlik tizimlari va premium darajadagi ichki bezaklari bilan xaridorlarni jalb qiladi. Volkswagen T-Roc esa ushbu ikki qutb oʻrtasida muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu segmentga boʻlgan qiziqish juda yuqori. Xususan, Kia Sportage mahalliy yigʻuv liniyalarida ishlab chiqarilishi tufayli hamyurtlarimiz orasida ommalashgan. Volkswagen va Volvo modellari esa asosan import hisobiga bozor ulushini egallab kelmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning agressiv kirib kelishi esa anʼanaviy brendlarni oʻz narx siyosatini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.
Texnologik tanlov: Gibrid yoki anʼanaviy dvigatel?Hozirgi vaqtda oilaviy krossover tanlashda dvigatel turi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Volkswagen T-Roc yangi avlodida gibrid texnologiyalarga katta urgʻu berilishi kutilmoqda. Bu esa yoqilgʻi sarfini kamaytirish bilan birga, ekologik meʼyorlarga moslashish imkonini beradi. Volvo XC40 allaqachon toʻliq elektr versiyalariga oʻtishni boshlagan boʻlsa, Kia Sportage gibrid va plagin-gibrid variantlari bilan keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, oilaviy SUV tanlashda xaridorlar quyidagi jihatlarga eʼtibor qaratishlari lozim:
- Yukxona hajmi va salon kengligi;
- Xavfsizlik tizimlarining zamonaviyligi;
- Xizmat koʻrsatish markazlarining mavjudligi va ehtiyot qismlar narxi;
- Ikkinchi darajali bozordagi (qayta sotish) qiymati.
…