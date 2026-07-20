Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqda
Global avtomobil bozorida rasmiy dilerlik markazlarining taʼmirlash xizmatlari sekin va qimmat ekanligi sababli, koʻplab kompaniyalar va xususiy egalar muqobil servis xizmatlariga yuzlanmoqda. Epyx kompaniyasining 1Link Service Network platformasi maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida korporativ avtomobillarning taʼmirlash jarayonidagi toʻxtab qolish vaqti soʻnggi olti yildagi eng past koʻrsatkichga tushgan. Bu holat avtopark egalari rasmiy dilerlardan voz kechib, tezroq va arzonroq ishlaydigan mustaqil ustaxonalarga murojaat qilayotgani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tahlillar shuni koʻrsatadiki, joriy yilning boshida avtomobillarning servis markazlarida qolib ketish muddati oʻrtacha 1,5 kunni tashkil etgan. Bu 2020-yil yanvaridan beri qayd etilgan eng qisqa vaqt hisoblanadi. Pandemiya davridagi ehtiyot qismlar tanqisligi va logistika muammolari ortda qolgan boʻlsa-da, rasmiy dilerlardagi navbatlar va yuqori narxlar mijozlarni boshqa yechimlar qidirishga majbur qilmoqda.
Navbatlar va xarajatlar muammosiEpyx maʼlumotlariga koʻra, 2020-yilda servisga yozilish uchun oʻrtacha kutish vaqti 11 kun boʻlgan boʻlsa, 2023-yilga kelib bu koʻrsatkich 14 kundan oshib ketgan edi. Rasmiy dilerlarda ishchi kuchi va quvvat yetishmasligi sababli mijozlar oʻz mashinalarini taʼmirlatish uchun haftalab kutishlariga toʻgʻri kelgan. Autocar nashri xabar berishicha, bugungi kunda 1Link platformasi orqali amalga oshirilayotgan buyurtmalarning faqatgina 41 foizi rasmiy franchayzing dilerlariga toʻgʻri kelmoqda. Taqqoslash uchun, 2020-yilda bu koʻrsatkich 54 foizni tashkil etgan.
Epyx strategiya boʻyicha direktori Charlie Brooksning taʼkidlashicha, avtopark egalari rasmiy dilerlardagi mehnat haqi stavkalarining tinimsiz oshib borayotganidan va mashinalarning uzoq vaqt xizmat koʻrsatish markazida qolib ketayotganidan charchagan. Shu sababli, yuklamani kengroq tarmoqqa, yaʼni mustaqil servis markazlariga yoʻnaltirish tendensiyasi kuchaymoqda.
Yangi avtomobillar va samaradorlikServis vaqtining qisqarishiga yana bir muhim omil — avtoparklarning yangilanishi taʼsir koʻrsatdi. Hozirda tizimdagi tranzaksiyalarning faqat uchdan bir qismi uch yoshdan oshgan avtomobillarga tegishli. Yangi avtomobillar kamroq murakkab taʼmirlashni talab qiladi, bu esa umumiy vaqt sarfini kamaytiradi. Biroq, rasmiy dilerlar hali ham murakkab texnik ishlar uchun asosiy manzil boʻlib qolsa-da, kundalik xizmat koʻrsatishda oʻz mavqeini yoʻqotmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham shunga oʻxshash holatni kuzatish mumkin. Koʻplab haydovchilar kafolat muddati tugashi bilan Chevrolet, Toyota yoki Hyundai kabi brendlarning rasmiy dilerlaridan koʻra, ixtisoslashgan xususiy ustaxonalarni afzal koʻrishadi. Bu nafaqat narx, balki ehtiyot qismlarni tezroq topish va usta bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati bilan bogʻliq.
Mutaxassislarning fikricha, kelajakda servis markazlari oʻrtasidagi raqobat yanada kuchayadi. Epyx hozirda ehtiyot qismlar mavjudligi va ustaxonalardagi navbatlarni real vaqt rejimida koʻrsatuvchi tizimlar ustida ishlamoqda. Bu haydovchilarga qayerda xizmat koʻrsatish tezroq va samaraliroq ekanligini oldindan bilish imkonini beradi.
…