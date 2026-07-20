Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqda

·16·Avto
Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqda

Global avtomobil bozorida rasmiy dilerlik markazlarining taʼmirlash xizmatlari sekin va qimmat ekanligi sababli, koʻplab kompaniyalar va xususiy egalar muqobil servis xizmatlariga yuzlanmoqda. Epyx kompaniyasining 1Link Service Network platformasi maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida korporativ avtomobillarning taʼmirlash jarayonidagi toʻxtab qolish vaqti soʻnggi olti yildagi eng past koʻrsatkichga tushgan. Bu holat avtopark egalari rasmiy dilerlardan voz kechib, tezroq va arzonroq ishlaydigan mustaqil ustaxonalarga murojaat qilayotgani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, joriy yilning boshida avtomobillarning servis markazlarida qolib ketish muddati oʻrtacha 1,5 kunni tashkil etgan. Bu 2020-yil yanvaridan beri qayd etilgan eng qisqa vaqt hisoblanadi. Pandemiya davridagi ehtiyot qismlar tanqisligi va logistika muammolari ortda qolgan boʻlsa-da, rasmiy dilerlardagi navbatlar va yuqori narxlar mijozlarni boshqa yechimlar qidirishga majbur qilmoqda.

Navbatlar va xarajatlar muammosi

Epyx maʼlumotlariga koʻra, 2020-yilda servisga yozilish uchun oʻrtacha kutish vaqti 11 kun boʻlgan boʻlsa, 2023-yilga kelib bu koʻrsatkich 14 kundan oshib ketgan edi. Rasmiy dilerlarda ishchi kuchi va quvvat yetishmasligi sababli mijozlar oʻz mashinalarini taʼmirlatish uchun haftalab kutishlariga toʻgʻri kelgan. Autocar nashri xabar berishicha, bugungi kunda 1Link platformasi orqali amalga oshirilayotgan buyurtmalarning faqatgina 41 foizi rasmiy franchayzing dilerlariga toʻgʻri kelmoqda. Taqqoslash uchun, 2020-yilda bu koʻrsatkich 54 foizni tashkil etgan.

Epyx strategiya boʻyicha direktori Charlie Brooksning taʼkidlashicha, avtopark egalari rasmiy dilerlardagi mehnat haqi stavkalarining tinimsiz oshib borayotganidan va mashinalarning uzoq vaqt xizmat koʻrsatish markazida qolib ketayotganidan charchagan. Shu sababli, yuklamani kengroq tarmoqqa, yaʼni mustaqil servis markazlariga yoʻnaltirish tendensiyasi kuchaymoqda.

Yangi avtomobillar va samaradorlik

Servis vaqtining qisqarishiga yana bir muhim omil — avtoparklarning yangilanishi taʼsir koʻrsatdi. Hozirda tizimdagi tranzaksiyalarning faqat uchdan bir qismi uch yoshdan oshgan avtomobillarga tegishli. Yangi avtomobillar kamroq murakkab taʼmirlashni talab qiladi, bu esa umumiy vaqt sarfini kamaytiradi. Biroq, rasmiy dilerlar hali ham murakkab texnik ishlar uchun asosiy manzil boʻlib qolsa-da, kundalik xizmat koʻrsatishda oʻz mavqeini yoʻqotmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham shunga oʻxshash holatni kuzatish mumkin. Koʻplab haydovchilar kafolat muddati tugashi bilan Chevrolet, Toyota yoki Hyundai kabi brendlarning rasmiy dilerlaridan koʻra, ixtisoslashgan xususiy ustaxonalarni afzal koʻrishadi. Bu nafaqat narx, balki ehtiyot qismlarni tezroq topish va usta bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati bilan bogʻliq.

Mutaxassislarning fikricha, kelajakda servis markazlari oʻrtasidagi raqobat yanada kuchayadi. Epyx hozirda ehtiyot qismlar mavjudligi va ustaxonalardagi navbatlarni real vaqt rejimida koʻrsatuvchi tizimlar ustida ishlamoqda. Bu haydovchilarga qayerda xizmat koʻrsatish tezroq va samaraliroq ekanligini oldindan bilish imkonini beradi.

AvtomobilServisTa'mirlashIqtisodiyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaVolkswagen inqiroz yoqasida: Avtogigant 100 mingga yaqin xodimini boʻshatishni rejalashtirmoqdaBugun, 09:56Oila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiOila uchun eng yaxshi krossover: Kia Sportage, Volvo XC40 va Volkswagen T-Roc raqobatiBugun, 08:59Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarAvtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalarKecha, 19:26Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrLamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrKecha, 10:30Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaKecha, 08:26BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi18.07, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi