Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!

·121·Jamiyat
Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!

Kattaqo‘rg‘on bozorida sotuvga chiqarilgan Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi. Sotuvchi unga 10 ming dollar baho qo‘ygan. Bu summaga ayrim rusumdagi yangi avtomobil xarid qilish mumkin.

Angus buqalari sergo‘shtligi va tez o‘sishi bilan tanilgan. Ular naslchilikda ham yuqori baholanadi. Shuning uchun sof zotli va yaxshi parvarishlangan buqalar chorva bozorida qimmat narxda taklif qilinishi odatiy hol hisoblanadi.

Sotuvga qo‘yilgan buqaning yirik gavdasi, vazni va tashqi ko‘rinishi bozorga kelganlar e’tiborini tortgan. U haqidagi kadrlar tarmoqlarda tarqalgach, 10 ming dollarlik narx qizg‘in muhokama qilindi.

Ayrim xorijiy auksionlarda nasl ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan Angus buqalari bundan ham qimmatga sotiladi. Kattaqo‘rg‘ondagi buqaga esa hozircha xaridor topilgani haqida ma’lumot berilmagan.

SamarkandKattakurganAngus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBugun, 18:58Toshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiToshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiBugun, 16:00O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiO‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiBugun, 12:34Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarBugun, 11:5310 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)10 yildan so‘ng tug‘ilgan kunida o‘g‘li bilan uchrashgan ona barchani yig‘latdi (video)Bugun, 11:47Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Surxondaryoda ota 9 yoshli qizini tezak yeyishga majbur qildi (video)Bugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi