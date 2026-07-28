Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!
Kattaqo‘rg‘on bozorida sotuvga chiqarilgan Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi. Sotuvchi unga 10 ming dollar baho qo‘ygan. Bu summaga ayrim rusumdagi yangi avtomobil xarid qilish mumkin.
Angus buqalari sergo‘shtligi va tez o‘sishi bilan tanilgan. Ular naslchilikda ham yuqori baholanadi. Shuning uchun sof zotli va yaxshi parvarishlangan buqalar chorva bozorida qimmat narxda taklif qilinishi odatiy hol hisoblanadi.
Sotuvga qo‘yilgan buqaning yirik gavdasi, vazni va tashqi ko‘rinishi bozorga kelganlar e’tiborini tortgan. U haqidagi kadrlar tarmoqlarda tarqalgach, 10 ming dollarlik narx qizg‘in muhokama qilindi.
Ayrim xorijiy auksionlarda nasl ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan Angus buqalari bundan ham qimmatga sotiladi. Kattaqo‘rg‘ondagi buqaga esa hozircha xaridor topilgani haqida ma’lumot berilmagan.
…