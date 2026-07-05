Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladi
Italiyaning Ferrari brendi tarixida koʻplab afsonaviy modellar mavjud, biroq kolleksionerlar va avtoishqibozlar orasida aynan Ferrari F355 GTS modeli alohida oʻringa ega. Koʻplab mutaxassislar va tajribali haydovchilarning fikricha, ushbu avtomobil brendning klassik davri va zamonaviy texnologiyalari oʻrtasidagi mukammal muvozanatni ifodalaydi. Bu shunchaki transport vositasi emas, balki muhandislik sanʼatining yuksak namunasi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil ishqibozi va bir necha Ferrari modellari sohibi boʻlgan Raj Sangha ixbt.com nashriga bergan intervyusida oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Ferrari 360 modeli yuqori tezlikda oʻziga xos "chinqiriq" ovozini chiqarsa, Ferrari 430 modeli koʻproq "boʻgʻiq gumburlash" bilan ajralib turadi. Biroq Ferrari F355 aynan oʻsha "oltin oʻrtaliq" yoki eng yoqimli nuqta hisoblanadi, chunki u ham dinamika, ham akustik zavq borasida tengsizdir.
Dvigatel ovozi va mexanik zavqFerrari F355 GTS modelining asosiy ustunligi uning V8 dvigatelidadir. Standart holatda ham ushbu motor 3500-4000 aylanishlar oraligʻida hayratlanarli darajada chiroyli ovoz chiqaradi. Raj Sanghaning aytishicha, u oʻz avtomobiliga Tubi, Capristo va Larini kabi brendlarning maxsus chiqarish tizimlarini oʻrnatgan, bu esa dvigatelning har qanday tezlikdagi ovozini yanada jozibali va tiniq qilgan.
Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham Ferrari modellari har doim orzu obyekti boʻlib kelgan. Mamlakatimiz yoʻllarida bunday klassik modellarni kam uchratish mumkin boʻlsa-da, ularning texnik tavsiflari va mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan boshqaruvi haqiqiy "drayv" ishqibozlari uchun hamon standart boʻlib qolmoqda. Zamonaviy avtomat uzatmalar qutilari tezroq boʻlishi mumkin, ammo mexanik Ferrari F355 beradigan his-tuygʻularni qaytara olmaydi.
Klassika va zamonaviylik chorrahasidaFerrari F355 modeli 1990-yillarning oʻrtalarida ishlab chiqarilgan boʻlib, u oʻz davrining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻzida jamlagan edi. GTS versiyasi esa ochiq osmon ostida haydash imkonini beruvchi olinadigan tom qismi bilan ajralib turadi. Bu modeldan keyin chiqqan Ferrari 360 va undan keyingi avlodlar koʻproq elektronika va raqamli tizimlarga tayangan boʻlsa, F355 haydovchiga avtomobil bilan bevosita bogʻlanish hissini beradi.
Ushbu sportkarning texnik jihatlari quyidagi muhim xususiyatlarni oʻz ichiga oladi:
- 3.5 litrli, 5 klapanli V8 dvigateli;
- 380 ot kuchiga ega quvvat;
- Anʼanaviy 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi;
- Aerodinamik jihatdan mukammal ishlangan kuzov dizayni.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferrari F355 GTS faqatgina tezlik uchun emas, balki haydash jarayonidan estetik zavq olish uchun yaratilgan. Raj Sangha kabi kolleksionerlarning eʼtirofi shuni koʻrsatadiki, yangi texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, klassik mexanika va oʻziga xos dvigatel ovozi avtomobil olamida oʻz qiymatini hech qachon yoʻqotmaydi. Bu model kelajakda ham eng talabgir klassik sportkarlardan biri boʻlib qolishi shubhasiz.
…