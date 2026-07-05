Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladi

·0·Avto
Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladi

Italiyaning Ferrari brendi tarixida koʻplab afsonaviy modellar mavjud, biroq kolleksionerlar va avtoishqibozlar orasida aynan Ferrari F355 GTS modeli alohida oʻringa ega. Koʻplab mutaxassislar va tajribali haydovchilarning fikricha, ushbu avtomobil brendning klassik davri va zamonaviy texnologiyalari oʻrtasidagi mukammal muvozanatni ifodalaydi. Bu shunchaki transport vositasi emas, balki muhandislik sanʼatining yuksak namunasi sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil ishqibozi va bir necha Ferrari modellari sohibi boʻlgan Raj Sangha ixbt.com nashriga bergan intervyusida oʻz tajribasi bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Ferrari 360 modeli yuqori tezlikda oʻziga xos "chinqiriq" ovozini chiqarsa, Ferrari 430 modeli koʻproq "boʻgʻiq gumburlash" bilan ajralib turadi. Biroq Ferrari F355 aynan oʻsha "oltin oʻrtaliq" yoki eng yoqimli nuqta hisoblanadi, chunki u ham dinamika, ham akustik zavq borasida tengsizdir.

Dvigatel ovozi va mexanik zavq

Ferrari F355 GTS modelining asosiy ustunligi uning V8 dvigatelidadir. Standart holatda ham ushbu motor 3500-4000 aylanishlar oraligʻida hayratlanarli darajada chiroyli ovoz chiqaradi. Raj Sanghaning aytishicha, u oʻz avtomobiliga Tubi, Capristo va Larini kabi brendlarning maxsus chiqarish tizimlarini oʻrnatgan, bu esa dvigatelning har qanday tezlikdagi ovozini yanada jozibali va tiniq qilgan.

Oʻzbekistonlik avtomobil ixlosmandlari uchun ham Ferrari modellari har doim orzu obyekti boʻlib kelgan. Mamlakatimiz yoʻllarida bunday klassik modellarni kam uchratish mumkin boʻlsa-da, ularning texnik tavsiflari va mexanik uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan boshqaruvi haqiqiy "drayv" ishqibozlari uchun hamon standart boʻlib qolmoqda. Zamonaviy avtomat uzatmalar qutilari tezroq boʻlishi mumkin, ammo mexanik Ferrari F355 beradigan his-tuygʻularni qaytara olmaydi.

Klassika va zamonaviylik chorrahasida

Ferrari F355 modeli 1990-yillarning oʻrtalarida ishlab chiqarilgan boʻlib, u oʻz davrining eng ilgʻor texnologiyalarini oʻzida jamlagan edi. GTS versiyasi esa ochiq osmon ostida haydash imkonini beruvchi olinadigan tom qismi bilan ajralib turadi. Bu modeldan keyin chiqqan Ferrari 360 va undan keyingi avlodlar koʻproq elektronika va raqamli tizimlarga tayangan boʻlsa, F355 haydovchiga avtomobil bilan bevosita bogʻlanish hissini beradi.

Ushbu sportkarning texnik jihatlari quyidagi muhim xususiyatlarni oʻz ichiga oladi:

  • 3.5 litrli, 5 klapanli V8 dvigateli;
  • 380 ot kuchiga ega quvvat;
  • Anʼanaviy 6 pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi;
  • Aerodinamik jihatdan mukammal ishlangan kuzov dizayni.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferrari F355 GTS faqatgina tezlik uchun emas, balki haydash jarayonidan estetik zavq olish uchun yaratilgan. Raj Sangha kabi kolleksionerlarning eʼtirofi shuni koʻrsatadiki, yangi texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, klassik mexanika va oʻziga xos dvigatel ovozi avtomobil olamida oʻz qiymatini hech qachon yoʻqotmaydi. Bu model kelajakda ham eng talabgir klassik sportkarlardan biri boʻlib qolishi shubhasiz.

FerrariSportkarAvtomobilKlassikaV8 Dvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarMille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarBugun, 08:52Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiAlpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiBugun, 06:51Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariBugun, 06:29AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarAvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarBugun, 04:23Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiBugun, 02:54BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi