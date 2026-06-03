Yaponiyada ayiq odamlarga hujum qildi: 4 kishi jarohatlandi

·122·Dunyo
Yaponiyada ayiq odamlarga hujum qildi: 4 kishi jarohatlandi
Audio versiyasi

Yaponiyada ayiqning odamlar yashaydigan hududga kirib kelishi bilan bog‘liq xavfli holat yuz berdi. Fukusima shahrida sodir bo‘lgan ushbu hodisa oqibatida kamida to‘rt kishi jarohatlandi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayiq dastlab sanoat hududiga kirib, metallurgiya zavodida ishlayotgan ikki nafar xodimga hujum qilgan. Keyinchalik u hududni tark etib, yaqin atrofdagi turar joy massiviga o‘tgan va u yerda yana ikki kishiga — bir ayol hamda ofis binosida bo‘lgan erkakka jarohat yetkazgan.

Jarohatlanganlarning barchasi zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ularning holati haqida aniq ma’lumotlar berilmagan bo‘lsa-da, shifokorlar zarur tibbiy yordam ko‘rsatayotgani aytilmoqda.

Mahalliy politsiya ayiq hali ham shahar hududida bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Shu sababli xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida ayrim maktablarda darslar vaqtincha bekor qilingan. Aholidan esa ehtiyotkor bo‘lish, yolg‘iz yurmaslik va zarurat bo‘lmasa tashqariga chiqmaslik so‘ralgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda o‘rmon hududlarining qisqarishi va oziq-ovqat yetishmovchiligi sababli yovvoyi hayvonlarning aholi yashash joylariga yaqinlashishi ko‘paygan. Shu bois bunday holatlar xavfli bo‘lib, aholining hushyorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

YaponiyaFukusima
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi