Yaponiyada ayiq odamlarga hujum qildi: 4 kishi jarohatlandi
Yaponiyada ayiqning odamlar yashaydigan hududga kirib kelishi bilan bog‘liq xavfli holat yuz berdi. Fukusima shahrida sodir bo‘lgan ushbu hodisa oqibatida kamida to‘rt kishi jarohatlandi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ayiq dastlab sanoat hududiga kirib, metallurgiya zavodida ishlayotgan ikki nafar xodimga hujum qilgan. Keyinchalik u hududni tark etib, yaqin atrofdagi turar joy massiviga o‘tgan va u yerda yana ikki kishiga — bir ayol hamda ofis binosida bo‘lgan erkakka jarohat yetkazgan.
Jarohatlanganlarning barchasi zudlik bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ularning holati haqida aniq ma’lumotlar berilmagan bo‘lsa-da, shifokorlar zarur tibbiy yordam ko‘rsatayotgani aytilmoqda.
Mahalliy politsiya ayiq hali ham shahar hududida bo‘lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Shu sababli xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadida ayrim maktablarda darslar vaqtincha bekor qilingan. Aholidan esa ehtiyotkor bo‘lish, yolg‘iz yurmaslik va zarurat bo‘lmasa tashqariga chiqmaslik so‘ralgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda o‘rmon hududlarining qisqarishi va oziq-ovqat yetishmovchiligi sababli yovvoyi hayvonlarning aholi yashash joylariga yaqinlashishi ko‘paygan. Shu bois bunday holatlar xavfli bo‘lib, aholining hushyorligi muhim ahamiyat kasb etadi.
…