Guskov va Temirov vazn talabini bajardi: Abu-Dabida katta jang ...
Abu-Dabida UFC Fight Night 282 turniri oldidan rasmiy vazn o‘lchash marosimi bo‘lib o‘tdi. O‘zbekistonlik Bogdan Guskov va Ramazon Temirov belgilangan talabni bajarib, raqiblari bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etdi.
Endi barcha e’tibor 25 iyul kuni «Etihad Arena»da o‘tadigan janglarga qaratilmoqda. Guskov turnirning markaziy bahsida Magomed Ankalayev bilan, Temirov esa Stiv Ersegga qarshi oktagonga chiqadi.
Guskov va Ankalayev bir xil vazn qayd etdi
Yarim og‘ir vazn toifasidagi asosiy to‘qnashuv ishtirokchilari tarozida bir xil natija ko‘rsatdi.
Bogdan Guskov ham, Magomed Ankalayev ham 93,2 kilogramm vazn qayd etdi. Shu tariqa, ikki jangchining oktagonda uchrashishi uchun rasmiy jarayonning muhim bosqichi ortda qoldi.
Bu bellashuv Guskovning UFCdagi faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Yuqori reytingdagi raqib ustidan g‘alaba uni divizionning eng kuchli jangchilari qatoriga olib chiqadi.
Temirov ham jangiga tayyor
O‘ta yengil vazn toifasida O‘zbekistonning yana bir vakili Ramazon Temirov avstraliyalik Stiv Erseg bilan kuch sinashadi.
Har ikki jangchi tarozida 57,2 kilogramm natija qayd etdi.
Erseg yuqori darajadagi raqiblar bilan jang qilish tajribasiga ega. Temirov uchun esa ushbu bahs UFCdagi mavqeini mustahkamlash va divizionda yuqorilash yo‘lida muhim sinov bo‘ladi.
Asosiy karddagi barcha juftliklar
Vazn toifasi
Jang
Vazn
Yarim og‘ir
Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov
93,2 — 93,2 kg
O‘ta yengil
Stiv Erseg — Ramazon Temirov
57,2 — 57,2 kg
Yarim o‘rta
Islam Dulatov — Vellington Turman
77,6 — 77,1 kg
Og‘ir
Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun
120,4 — 117 kg
Yengil
Magomed Zaynukov — Damian Rjepetski
70,5 — 70,5 kg
Yarim o‘rta
Saygid Izagaxmayev — Abubakar Vagayev
77,6 — 77,6 kg
Asosiy karddagi janglarning aksariyatida vazn ko‘rsatkichlari bir-biriga juda yaqin bo‘ldi. Bu esa oktagonda jismoniy ustunlikdan ko‘ra texnika va tanlangan taktika muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.
Prelim kard natijalari
Dastlabki kardda ham bir qator tajribali va istiqbolli jangchilar ishtirok etadi.
Vazn toifasi
Jang
Vazn
Og‘ir
Valter Uoker — Tomas Petersen
112,5 — 111,1 kg
Yarim og‘ir
Dastin Jeykobi — Muxammad Said
93 — 93,4 kg
Yarim o‘rta
Santyago Ponsinibbio — Sem Patterson
77,6 — 77,3 kg
Yengil
Ismael Bonfim — Aksel Sola
70,5 — 70,5 kg
Yarim og‘ir
Brendson Ribeyro — Magomed Tuchalov
93,4 — 93,2 kg
Yengil
Nurullo Aliyev — Mayk Devis
70,8 — 70,8 kg
Eng yengil
Abdul Xusseyn — Kodi Gibson
61,5 — 61,7 kg
Prelim kardda Dastin Jeykobi, Santyago Ponsinibbio va Ismael Bonfim kabi taniqli jangchilarning ishtirok etishi turnirga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.
Asosiy intriga — Guskov sensatsiya qiladimi?
Bogdan Guskov qisqa muddatli chaqiruv asosida UFCning eng xavfli yarim og‘ir vazn jangchilaridan biriga qarshi chiqmoqda. Uning kuchli zarbasi Ankalayev uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Ankalayev esa tajriba, kurash va oktagonni nazorat qilish bo‘yicha ustunlikka ega. Shu sabab asosiy jangda Guskovning nokaut quvvati va Ankalayevning universal uslubi o‘rtasidagi qarama-qarshilik hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Janglar 25 iyul kuni bo‘lib o‘tadi
UFC Fight Night 282 turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena» majmuasida tashkil etiladi.
O‘zbekistonlik muxlislar uchun kechaning asosiy e’tibor markazida ikki bahs bo‘ladi: Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev va Ramazon Temirov — Stiv Erseg.
Sizningcha, Guskov va Temirovning qay biri Abu-Dabida yorqinroq g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…