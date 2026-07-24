Guskov va Temirov vazn talabini bajardi: Abu-Dabida katta jang ...

·82·Sport
Guskov va Temirov vazn talabini bajardi: Abu-Dabida katta jang ...

Abu-Dabida UFC Fight Night 282 turniri oldidan rasmiy vazn o‘lchash marosimi bo‘lib o‘tdi. O‘zbekistonlik Bogdan Guskov va Ramazon Temirov belgilangan talabni bajarib, raqiblari bilan bir xil ko‘rsatkich qayd etdi.

Endi barcha e’tibor 25 iyul kuni «Etihad Arena»da o‘tadigan janglarga qaratilmoqda. Guskov turnirning markaziy bahsida Magomed Ankalayev bilan, Temirov esa Stiv Ersegga qarshi oktagonga chiqadi.

Guskov va Ankalayev bir xil vazn qayd etdi

Yarim og‘ir vazn toifasidagi asosiy to‘qnashuv ishtirokchilari tarozida bir xil natija ko‘rsatdi.

Bogdan Guskov ham, Magomed Ankalayev ham 93,2 kilogramm vazn qayd etdi. Shu tariqa, ikki jangchining oktagonda uchrashishi uchun rasmiy jarayonning muhim bosqichi ortda qoldi.

Bu bellashuv Guskovning UFCdagi faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Yuqori reytingdagi raqib ustidan g‘alaba uni divizionning eng kuchli jangchilari qatoriga olib chiqadi.

Temirov ham jangiga tayyor

O‘ta yengil vazn toifasida O‘zbekistonning yana bir vakili Ramazon Temirov avstraliyalik Stiv Erseg bilan kuch sinashadi.

Har ikki jangchi tarozida 57,2 kilogramm natija qayd etdi.

Erseg yuqori darajadagi raqiblar bilan jang qilish tajribasiga ega. Temirov uchun esa ushbu bahs UFCdagi mavqeini mustahkamlash va divizionda yuqorilash yo‘lida muhim sinov bo‘ladi.

Asosiy karddagi barcha juftliklar

Vazn toifasi

Jang

Vazn

Yarim og‘ir

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

93,2 — 93,2 kg

O‘ta yengil

Stiv Erseg — Ramazon Temirov

57,2 — 57,2 kg

Yarim o‘rta

Islam Dulatov — Vellington Turman

77,6 — 77,1 kg

Og‘ir

Rizvan Kuniyev — Tayrell Forchun

120,4 — 117 kg

Yengil

Magomed Zaynukov — Damian Rjepetski

70,5 — 70,5 kg

Yarim o‘rta

Saygid Izagaxmayev — Abubakar Vagayev

77,6 — 77,6 kg

Asosiy karddagi janglarning aksariyatida vazn ko‘rsatkichlari bir-biriga juda yaqin bo‘ldi. Bu esa oktagonda jismoniy ustunlikdan ko‘ra texnika va tanlangan taktika muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi.

Prelim kard natijalari

Dastlabki kardda ham bir qator tajribali va istiqbolli jangchilar ishtirok etadi.

Vazn toifasi

Jang

Vazn

Og‘ir

Valter Uoker — Tomas Petersen

112,5 — 111,1 kg

Yarim og‘ir

Dastin Jeykobi — Muxammad Said

93 — 93,4 kg

Yarim o‘rta

Santyago Ponsinibbio — Sem Patterson

77,6 — 77,3 kg

Yengil

Ismael Bonfim — Aksel Sola

70,5 — 70,5 kg

Yarim og‘ir

Brendson Ribeyro — Magomed Tuchalov

93,4 — 93,2 kg

Yengil

Nurullo Aliyev — Mayk Devis

70,8 — 70,8 kg

Eng yengil

Abdul Xusseyn — Kodi Gibson

61,5 — 61,7 kg

Prelim kardda Dastin Jeykobi, Santyago Ponsinibbio va Ismael Bonfim kabi taniqli jangchilarning ishtirok etishi turnirga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirmoqda.

Asosiy intriga — Guskov sensatsiya qiladimi?

Bogdan Guskov qisqa muddatli chaqiruv asosida UFCning eng xavfli yarim og‘ir vazn jangchilaridan biriga qarshi chiqmoqda. Uning kuchli zarbasi Ankalayev uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Ankalayev esa tajriba, kurash va oktagonni nazorat qilish bo‘yicha ustunlikka ega. Shu sabab asosiy jangda Guskovning nokaut quvvati va Ankalayevning universal uslubi o‘rtasidagi qarama-qarshilik hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Janglar 25 iyul kuni bo‘lib o‘tadi

UFC Fight Night 282 turniri 25 iyul kuni Abu-Dabidagi «Etihad Arena» majmuasida tashkil etiladi.

O‘zbekistonlik muxlislar uchun kechaning asosiy e’tibor markazida ikki bahs bo‘ladi: Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev va Ramazon Temirov — Stiv Erseg.

Sizningcha, Guskov va Temirovning qay biri Abu-Dabida yorqinroq g‘alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Abu DhabiBogdan GuskovMagomed AnkalaevRamazon TemirovUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi