Tramp 60 davlatga yangi boj joriy qildi: kimlar ro‘yxatda?
AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati 60 ta savdo hamkoridan import qilinadigan mahsulotlarga 10 va 12,5 foizlik yangi boj stavkalarini joriy qildi. Vashington bu qarorni global ta’minot zanjirlarida majburiy mehnatga qarshi talablar yetarlicha bajarilmayotgani bilan izohlamoqda.
Yangi tariflar AQSH importining deyarli barcha qismini qamrab olishi aytilmoqda. Biroq ayrim strategik tovarlar uchun istisnolar saqlab qolingan.
Yangi bojlar importning 99,4 foizini qamrab oladi
Ma’lumotlarga ko‘ra, yangi tarif choralari AQSHga kirib keladigan import mahsulotlarining qariyb 99,4 foiziga taalluqli bo‘ladi.
Shu bilan birga, iqtisodiyot va milliy xavfsizlik uchun muhim deb topilgan ayrim tovarlarga boj qo‘llanilmaydi.
Istisnolar qatoriga quyidagilar kiritilgan:
neft va gaz;
o‘g‘itlar;
ayrim oziq-ovqat mahsulotlari;
samolyotlar;
muhim minerallar;
boshqa milliy xavfsizlik tariflari amal qilayotgan tovarlar.
Qaysi davlatlarga 10 foizlik boj belgilandi?
10 foizlik import boji Argentina, Bangladesh, Buyuk Britaniya, Kanada, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Meksika va Pokiston kabi davlatlar mahsulotlariga tatbiq etildi.
Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan va Shveysariya uchun esa umumiy tarif yuki 10 foizdan 12,5 foizgacha belgilangan.
Qolgan 38 ta mamlakat, jumladan Xitoy va Vetnamga nisbatan 12,5 foizlik stavka joriy qilindi.
Davlatlar guruhi
Boj stavkasi
Argentina, Kanada, Hindiston, Meksika va boshqalar
10 foiz
Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan, Shveysariya
10–12,5 foiz
Xitoy, Vetnam va yana 36 davlat
12,5 foiz
Qozog‘iston mahsulotlari ham ro‘yxatga kiritildi
Yangi qarorga muvofiq, Qozog‘istondan import qilinadigan mahsulotlarga ham 12,5 foizlik boj belgilangan.
AQSH tomonining ta’kidlashicha, boj stavkalari va istisnolar tekshiruvlar davomida aniqlangan savdo amaliyotlarini bartaraf etish uchun eng maqbul chora sifatida tanlangan.
Biroq hozircha tariflar Qozog‘istonning qaysi eksport mahsulotlariga ko‘proq ta’sir qilishi haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Vashington qarorni majburiy mehnat bilan izohladi
AQSH ma’muriyati yangi tariflarning asosiy maqsadi global ta’minot zanjirlarida majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi kurashni kuchaytirish ekanini bildirdi.
Vashingtonning pozitsiyasiga ko‘ra, savdo hamkorlari ishlab chiqarish jarayonlarida mehnat huquqlariga rioya etilishini kuchliroq nazorat qilishi kerak.
Shu sabab bojlar faqat iqtisodiy emas, balki mehnat standartlariga ta’sir ko‘rsatuvchi vosita sifatida ham qo‘llanilmoqda.
AQSH hamkorlari qarorga qarshi chiqdi
Yevropa Ittifoqi, Avstraliya, Braziliya, Norvegiya va Kanada yangi tariflarni asossiz deb baholab, ularga qarshi chiqdi.
Ushbu davlatlar bojlar savdo munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, tovarlar narxini oshirishi va javob choralariga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Endi asosiy savol — AQSHning savdo hamkorlari muzokara yo‘lini tanlaydimi yoki Vashington mahsulotlariga nisbatan javob tariflarini joriy qiladimi?
Sizningcha, yangi bojlar majburiy mehnatga qarshi kurashni kuchaytiradimi yoki global savdo ziddiyatlarini yanada keskinlashtiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…