Tramp 60 davlatga yangi boj joriy qildi: kimlar ro‘yxatda?

·678·Dunyo
Tramp 60 davlatga yangi boj joriy qildi: kimlar ro‘yxatda?

AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati 60 ta savdo hamkoridan import qilinadigan mahsulotlarga 10 va 12,5 foizlik yangi boj stavkalarini joriy qildi. Vashington bu qarorni global ta’minot zanjirlarida majburiy mehnatga qarshi talablar yetarlicha bajarilmayotgani bilan izohlamoqda.

Yangi tariflar AQSH importining deyarli barcha qismini qamrab olishi aytilmoqda. Biroq ayrim strategik tovarlar uchun istisnolar saqlab qolingan.

Yangi bojlar importning 99,4 foizini qamrab oladi

Ma’lumotlarga ko‘ra, yangi tarif choralari AQSHga kirib keladigan import mahsulotlarining qariyb 99,4 foiziga taalluqli bo‘ladi.

Shu bilan birga, iqtisodiyot va milliy xavfsizlik uchun muhim deb topilgan ayrim tovarlarga boj qo‘llanilmaydi.

Istisnolar qatoriga quyidagilar kiritilgan:

  • neft va gaz;

  • o‘g‘itlar;

  • ayrim oziq-ovqat mahsulotlari;

  • samolyotlar;

  • muhim minerallar;

  • boshqa milliy xavfsizlik tariflari amal qilayotgan tovarlar.

Qaysi davlatlarga 10 foizlik boj belgilandi?

10 foizlik import boji Argentina, Bangladesh, Buyuk Britaniya, Kanada, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Meksika va Pokiston kabi davlatlar mahsulotlariga tatbiq etildi.

Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan va Shveysariya uchun esa umumiy tarif yuki 10 foizdan 12,5 foizgacha belgilangan.

Qolgan 38 ta mamlakat, jumladan Xitoy va Vetnamga nisbatan 12,5 foizlik stavka joriy qilindi.

Davlatlar guruhi

Boj stavkasi

Argentina, Kanada, Hindiston, Meksika va boshqalar

10 foiz

Yevropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan, Shveysariya

10–12,5 foiz

Xitoy, Vetnam va yana 36 davlat

12,5 foiz

Qozog‘iston mahsulotlari ham ro‘yxatga kiritildi

Yangi qarorga muvofiq, Qozog‘istondan import qilinadigan mahsulotlarga ham 12,5 foizlik boj belgilangan.

AQSH tomonining ta’kidlashicha, boj stavkalari va istisnolar tekshiruvlar davomida aniqlangan savdo amaliyotlarini bartaraf etish uchun eng maqbul chora sifatida tanlangan.

Biroq hozircha tariflar Qozog‘istonning qaysi eksport mahsulotlariga ko‘proq ta’sir qilishi haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Vashington qarorni majburiy mehnat bilan izohladi

AQSH ma’muriyati yangi tariflarning asosiy maqsadi global ta’minot zanjirlarida majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi kurashni kuchaytirish ekanini bildirdi.

Vashingtonning pozitsiyasiga ko‘ra, savdo hamkorlari ishlab chiqarish jarayonlarida mehnat huquqlariga rioya etilishini kuchliroq nazorat qilishi kerak.

Shu sabab bojlar faqat iqtisodiy emas, balki mehnat standartlariga ta’sir ko‘rsatuvchi vosita sifatida ham qo‘llanilmoqda.

AQSH hamkorlari qarorga qarshi chiqdi

Yevropa Ittifoqi, Avstraliya, Braziliya, Norvegiya va Kanada yangi tariflarni asossiz deb baholab, ularga qarshi chiqdi.

Ushbu davlatlar bojlar savdo munosabatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, tovarlar narxini oshirishi va javob choralariga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.

Endi asosiy savol — AQSHning savdo hamkorlari muzokara yo‘lini tanlaydimi yoki Vashington mahsulotlariga nisbatan javob tariflarini joriy qiladimi?

Sizningcha, yangi bojlar majburiy mehnatga qarshi kurashni kuchaytiradimi yoki global savdo ziddiyatlarini yanada keskinlashtiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi