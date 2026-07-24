Afsonaviy Varta bankrotlik yoqasida: Germaniya sanoat giganti inqirozga yuz tutdi

·68·Texno
Afsonaviy Varta bankrotlik yoqasida: Germaniya sanoat giganti inqirozga yuz tutdi

Yevropa elektrotexnika sanoatining ramzlaridan biri, salkam 140 yillik tarixga ega Germaniyaning Varta kompaniyasi rasman bankrotlik yoqasida turibdi. Koʻp yillar davomida sifatli akkumulyator va batareyalar ishlab chiqaruvchisi sifatida dunyoga tanilgan brend moliyaviy qiyinchiliklarni yengib oʻta olmadi. Bild nashrining moliya doiralaridagi manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya allaqachon bankrotlik toʻgʻrisida ariza topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shtutgart okrug sudi Varta kompaniyasini toʻlovga qobiliyatsiz deb topish boʻyicha toʻrtta alohida ariza kelib tushganini tasdiqladi. Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, inqirozning asosiy sababi yangi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati qolmaganidir. Hozirgi kunda kompaniya egalari hisoblangan Porsche avtokonserni va avstriyalik tadbirkor Mixael Toyner zarar bilan ishlayotgan biznesga ortiqcha mablagʻ tikish niyatida emas.

Kompaniyaning boʻlinib ketishi kutilmoqda

Mutaxassislarning fikricha, endilikda Varta yaxlit kompaniya sifatida saqlanib qolishi dargumon. Katta ehtimol bilan, brend aktivlari bir necha qismlarga boʻlib sotib yuboriladi. Maʼlum qilinishicha, Deutsche Bank va bir qator xedj-fondlar kabi yirik kreditorlar kompaniyaning maishiy batareyalar ishlab chiqaruvchi daromadli boʻlinmasini qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.

Shu bilan birga, Mixael Toyner mikrobatareyalar, jumladan, eshitish apparatlari uchun quvvat elementlari ishlab chiqaradigan yoʻnalishni sotib olishga qiziqish bildirgan. Frankfurter Allgemeine Zeitung nashri ham kompaniyaning keng koʻlamli restrukturizatsiya qilinishi va alohida boʻlinmalarning sotilishi biznesning hech boʻlmaganda bir qismini saqlab qolishning yagona yoʻli ekanini yozmoqda.

Varta tarixi 1887-yilda boshlangan boʻlib, u deyarli bir yarim asr davomida jahon bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab keldi. Kompaniya mahsulotlari oddiy maishiy texnikadan tortib, murakkab kosmik dasturlargacha boʻlgan sohalarda qoʻllanilgan. Biroq soʻnggi yillarda Osiyo mamlakatlari, xususan, Xitoy ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatning kuchayishi kompaniya mavqeiga jiddiy zarba berdi.

Raqobat va moliyaviy pasayish

Statistik maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning moliyaviy ahvoli 2022-yildan boshlab keskin yomonlasha boshlagan. Aynan oʻsha yili mikrobatareyalar savdosidan tushgan daromad deyarli 47 foizga kamaygan. Oʻzbekiston bozorida ham Varta mahsulotlari oʻzining chidamliligi va sifati bilan mashhur edi, biroq arzonroq muqobillarning koʻpayishi brendning umumiy savdo hajmiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

2024-yil boshida Porsche va Mixael Toyner kompaniyani qutqarish uchun qoʻshimcha moliyalashtirish ajratgan va Varta fond birjasidan chiqarilgan edi. Ammo ushbu choralar ham kutilgan natijani bermadi. Bugungi kunda Varta nafaqat batareyalar, balki xonadonlar va sanoat korxonalari uchun energiya saqlash tizimlarini ham ishlab chiqarar edi, biroq texnologik poygada ortda qolish va yuqori xarajatlar afsonaviy brendni inqirozga yetakladi.

VartaBankrotlikGermaniyaTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob