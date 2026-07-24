Afsonaviy Varta bankrotlik yoqasida: Germaniya sanoat giganti inqirozga yuz tutdi
Yevropa elektrotexnika sanoatining ramzlaridan biri, salkam 140 yillik tarixga ega Germaniyaning Varta kompaniyasi rasman bankrotlik yoqasida turibdi. Koʻp yillar davomida sifatli akkumulyator va batareyalar ishlab chiqaruvchisi sifatida dunyoga tanilgan brend moliyaviy qiyinchiliklarni yengib oʻta olmadi. Bild nashrining moliya doiralaridagi manbalariga tayanib xabar berishicha, kompaniya allaqachon bankrotlik toʻgʻrisida ariza topshirgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shtutgart okrug sudi Varta kompaniyasini toʻlovga qobiliyatsiz deb topish boʻyicha toʻrtta alohida ariza kelib tushganini tasdiqladi. Reuters agentligi maʼlumotlariga koʻra, inqirozning asosiy sababi yangi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyati qolmaganidir. Hozirgi kunda kompaniya egalari hisoblangan Porsche avtokonserni va avstriyalik tadbirkor Mixael Toyner zarar bilan ishlayotgan biznesga ortiqcha mablagʻ tikish niyatida emas.
Kompaniyaning boʻlinib ketishi kutilmoqdaMutaxassislarning fikricha, endilikda Varta yaxlit kompaniya sifatida saqlanib qolishi dargumon. Katta ehtimol bilan, brend aktivlari bir necha qismlarga boʻlib sotib yuboriladi. Maʼlum qilinishicha, Deutsche Bank va bir qator xedj-fondlar kabi yirik kreditorlar kompaniyaning maishiy batareyalar ishlab chiqaruvchi daromadli boʻlinmasini qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.
Shu bilan birga, Mixael Toyner mikrobatareyalar, jumladan, eshitish apparatlari uchun quvvat elementlari ishlab chiqaradigan yoʻnalishni sotib olishga qiziqish bildirgan. Frankfurter Allgemeine Zeitung nashri ham kompaniyaning keng koʻlamli restrukturizatsiya qilinishi va alohida boʻlinmalarning sotilishi biznesning hech boʻlmaganda bir qismini saqlab qolishning yagona yoʻli ekanini yozmoqda.
Varta tarixi 1887-yilda boshlangan boʻlib, u deyarli bir yarim asr davomida jahon bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab keldi. Kompaniya mahsulotlari oddiy maishiy texnikadan tortib, murakkab kosmik dasturlargacha boʻlgan sohalarda qoʻllanilgan. Biroq soʻnggi yillarda Osiyo mamlakatlari, xususan, Xitoy ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatning kuchayishi kompaniya mavqeiga jiddiy zarba berdi.
Raqobat va moliyaviy pasayishStatistik maʼlumotlarga koʻra, kompaniyaning moliyaviy ahvoli 2022-yildan boshlab keskin yomonlasha boshlagan. Aynan oʻsha yili mikrobatareyalar savdosidan tushgan daromad deyarli 47 foizga kamaygan. Oʻzbekiston bozorida ham Varta mahsulotlari oʻzining chidamliligi va sifati bilan mashhur edi, biroq arzonroq muqobillarning koʻpayishi brendning umumiy savdo hajmiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
2024-yil boshida Porsche va Mixael Toyner kompaniyani qutqarish uchun qoʻshimcha moliyalashtirish ajratgan va Varta fond birjasidan chiqarilgan edi. Ammo ushbu choralar ham kutilgan natijani bermadi. Bugungi kunda Varta nafaqat batareyalar, balki xonadonlar va sanoat korxonalari uchun energiya saqlash tizimlarini ham ishlab chiqarar edi, biroq texnologik poygada ortda qolish va yuqori xarajatlar afsonaviy brendni inqirozga yetakladi.
…