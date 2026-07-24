«Hech kim u bilan jangni istamadi»: Guskov Ankalayev bilan jangi haqida

·64·Sport
«Hech kim u bilan jangni istamadi»: Guskov Ankalayev bilan jangi haqida

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov Magomed Ankalayevga qarshi jangni qisqa muddatli chaqiruv asosida qabul qilishdan ikkilanmaganini aytdi. Uning fikricha, sobiq chempion bilan asosiy oqshom jangida to‘qnashish — xavfdan ko‘ra kattaroq imkoniyatdir.

Guskov g‘alaba uni chempionlik kamari uchun bahsga juda yaqinlashtirishi mumkinligini ta’kidladi. Shu sababli boshqa jangchilar rad etgan taklifni qabul qilishga qaror qilgan.

«Bu faqat Ankalayevni mag‘lub etish masalasi emas»

Guskov Sports.ru nashriga bergan intervyusida ushbu jangning faoliyati uchun qanchalik muhim ekanini tushuntirdi.

«Masala Ankalayevni mag‘lub etish yoki etmaslikda emas. UFC senga sobiq chempion bilan jang qilish imkoniyatini taklif qilyapti. Qolaversa, g‘alaba qozonsang, keyingi janging chempionlik kamari uchun bo‘lishi mumkin», — dedi u.

O‘zbekistonlik sportchi uchun bu oddiy reyting jangi emas. Muvaffaqiyat uni yarim og‘ir vazn divizionining eng yuqori pog‘onalariga olib chiqishi mumkin.

Guskov Ankalayevni yengilmas deb hisoblamaydi

Bogdan raqibining tajribasi va maqomini tan olsa-da, uni yengib bo‘lmaydigan jangchi sifatida ko‘rmayotganini bildirdi.

«Magomed ham boshqalar kabi oddiy inson. Odamga kuchli zarba bersang, u ham qulashi mumkin».

Guskov o‘zining asosiy quroli — kuchli zarbasiga ishonmoqda. Uning fikricha, oktagonda har qanday jangchining zaif tomoni bo‘ladi va bitta aniq harakat bahs taqdirini hal qilishi mumkin.

«Titan plitasi bo‘lsa, boshqa gap edi»

O‘zbekistonlik jangchi fikrini o‘ziga xos o‘xshatish bilan davom ettirdi.

«Agar menga “titan plitasi bilan jang qilasan”, deyishsa, uni yengishning iloji yo‘qligini bilardim».

Bu so‘zlar orqali Guskov Ankalayev qanchalik kuchli bo‘lmasin, u ham xato qilishi va zarbani o‘tkazib yuborishi mumkinligini nazarda tutdi.

U raqibning nomidan qo‘rqib, katta imkoniyatni boy berishni istamagan.

Asosiy jang — katta sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoniyati

Guskov va Ankalayev o‘rtasidagi to‘qnashuv UFC Fight Night 282 turnirining markaziy jangi bo‘ladi.

Bu maqom Bogdanga:

  • keng auditoriya oldida o‘zini ko‘rsatish;

  • reytingda keskin yuqorilash;

  • chempionlik jangiga da’vogarlik qilish;

  • UFCdagi maqomini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Qisqa tayyorgarlik muddati xavfni oshiradi, ammo ehtimoliy mukofot ham shunchalik katta.

«Hech kim istamayapti, men esa shu yerdaman»

Guskov intervyuning eng ta’sirli qismida boshqa jangchilar Ankalayev bilan to‘qnashishni istamaganini ta’kidladi.

«Bu yerda asosiy oqshom jangini o‘tkazib, o‘zimni ko‘rsatish va yuqori pog‘onaga ko‘tarilish imkoniyati bor. Hech kim u bilan jang qilishni istamayapti, men esa shu yerdaman».

Endi Guskov oldida faoliyatidagi eng og‘ir, biroq eng katta imkoniyatlarni taqdim etadigan jang turibdi. G‘alaba uni diviziondagi butunlay yangi maqomga olib chiqishi mumkin.

Sizningcha, Bogdan Guskov qisqa tayyorgarlikka qaramay, Ankalayevni mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCO'zbekistonSports.ru
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi