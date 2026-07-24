«Hech kim u bilan jangni istamadi»: Guskov Ankalayev bilan jangi haqida
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov Magomed Ankalayevga qarshi jangni qisqa muddatli chaqiruv asosida qabul qilishdan ikkilanmaganini aytdi. Uning fikricha, sobiq chempion bilan asosiy oqshom jangida to‘qnashish — xavfdan ko‘ra kattaroq imkoniyatdir.
Guskov g‘alaba uni chempionlik kamari uchun bahsga juda yaqinlashtirishi mumkinligini ta’kidladi. Shu sababli boshqa jangchilar rad etgan taklifni qabul qilishga qaror qilgan.
«Bu faqat Ankalayevni mag‘lub etish masalasi emas»
Guskov Sports.ru nashriga bergan intervyusida ushbu jangning faoliyati uchun qanchalik muhim ekanini tushuntirdi.
«Masala Ankalayevni mag‘lub etish yoki etmaslikda emas. UFC senga sobiq chempion bilan jang qilish imkoniyatini taklif qilyapti. Qolaversa, g‘alaba qozonsang, keyingi janging chempionlik kamari uchun bo‘lishi mumkin», — dedi u.
O‘zbekistonlik sportchi uchun bu oddiy reyting jangi emas. Muvaffaqiyat uni yarim og‘ir vazn divizionining eng yuqori pog‘onalariga olib chiqishi mumkin.
Guskov Ankalayevni yengilmas deb hisoblamaydi
Bogdan raqibining tajribasi va maqomini tan olsa-da, uni yengib bo‘lmaydigan jangchi sifatida ko‘rmayotganini bildirdi.
«Magomed ham boshqalar kabi oddiy inson. Odamga kuchli zarba bersang, u ham qulashi mumkin».
Guskov o‘zining asosiy quroli — kuchli zarbasiga ishonmoqda. Uning fikricha, oktagonda har qanday jangchining zaif tomoni bo‘ladi va bitta aniq harakat bahs taqdirini hal qilishi mumkin.
«Titan plitasi bo‘lsa, boshqa gap edi»
O‘zbekistonlik jangchi fikrini o‘ziga xos o‘xshatish bilan davom ettirdi.
«Agar menga “titan plitasi bilan jang qilasan”, deyishsa, uni yengishning iloji yo‘qligini bilardim».
Bu so‘zlar orqali Guskov Ankalayev qanchalik kuchli bo‘lmasin, u ham xato qilishi va zarbani o‘tkazib yuborishi mumkinligini nazarda tutdi.
U raqibning nomidan qo‘rqib, katta imkoniyatni boy berishni istamagan.
Asosiy jang — katta sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoniyati
Guskov va Ankalayev o‘rtasidagi to‘qnashuv UFC Fight Night 282 turnirining markaziy jangi bo‘ladi.
Bu maqom Bogdanga:
keng auditoriya oldida o‘zini ko‘rsatish;
reytingda keskin yuqorilash;
chempionlik jangiga da’vogarlik qilish;
UFCdagi maqomini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.
Qisqa tayyorgarlik muddati xavfni oshiradi, ammo ehtimoliy mukofot ham shunchalik katta.
«Hech kim istamayapti, men esa shu yerdaman»
Guskov intervyuning eng ta’sirli qismida boshqa jangchilar Ankalayev bilan to‘qnashishni istamaganini ta’kidladi.
«Bu yerda asosiy oqshom jangini o‘tkazib, o‘zimni ko‘rsatish va yuqori pog‘onaga ko‘tarilish imkoniyati bor. Hech kim u bilan jang qilishni istamayapti, men esa shu yerdaman».
Endi Guskov oldida faoliyatidagi eng og‘ir, biroq eng katta imkoniyatlarni taqdim etadigan jang turibdi. G‘alaba uni diviziondagi butunlay yangi maqomga olib chiqishi mumkin.
Sizningcha, Bogdan Guskov qisqa tayyorgarlikka qaramay, Ankalayevni mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…