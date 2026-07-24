Nikaraguada dunyoda kam uchraydigan moviy ko‘zli va pushti burunli oq puma tug‘ildi

·1.3K·Dunyo
Nikaraguada dunyoda kam uchraydigan moviy ko‘zli va pushti burunli oq puma tug‘ildi

Juigalpa shahrida joylashgan Tomas Belt hayvonot bog‘ida kamyob albinos puma tug‘ildi. Pumaning juni butunlay oq, ko‘zlari moviy, burni esa pushti rangda. Bunday tashqi ko‘rinish albinizm bilan bog‘liq bo‘lib, pumalar orasida juda kam kuzatiladi.

Veterinarlar jonivorning sog‘lom rivojlanayotganini ma’lum qildi. Uning ahvoli doimiy tekshirilib, quyosh nuri va atrof-muhit ta’siridan himoya qilish choralari ko‘rilmoqda.

Albinos hayvonlar teri va ko‘zlarida rang beruvchi modda kamligi sabab kuchli yorug‘likka sezgir bo‘ladi. Yovvoyi tabiatda ularning oq rangi ham qiyinchilik tug‘diradi. Chunki bunday hayvonlar o‘simliklar va toshlar orasida oson ko‘zga tashlanadi.

Hayvonot bog‘i xodimlari pumaga maxsus parvarish kerakligini aytib, uning keyingi rivojlanishini kuzatishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi