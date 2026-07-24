Nikaraguada dunyoda kam uchraydigan moviy ko‘zli va pushti burunli oq puma tug‘ildi
Juigalpa shahrida joylashgan Tomas Belt hayvonot bog‘ida kamyob albinos puma tug‘ildi. Pumaning juni butunlay oq, ko‘zlari moviy, burni esa pushti rangda. Bunday tashqi ko‘rinish albinizm bilan bog‘liq bo‘lib, pumalar orasida juda kam kuzatiladi.
Veterinarlar jonivorning sog‘lom rivojlanayotganini ma’lum qildi. Uning ahvoli doimiy tekshirilib, quyosh nuri va atrof-muhit ta’siridan himoya qilish choralari ko‘rilmoqda.
Albinos hayvonlar teri va ko‘zlarida rang beruvchi modda kamligi sabab kuchli yorug‘likka sezgir bo‘ladi. Yovvoyi tabiatda ularning oq rangi ham qiyinchilik tug‘diradi. Chunki bunday hayvonlar o‘simliklar va toshlar orasida oson ko‘zga tashlanadi.
Hayvonot bog‘i xodimlari pumaga maxsus parvarish kerakligini aytib, uning keyingi rivojlanishini kuzatishda davom etmoqda.
…