Fransiya terma jamoasida yangi davr: Thierry Henry bosh murabbiylikni orzu qilmoqda

·60·Sport
Fransiya terma jamoasida yangi davr: Thierry Henry bosh murabbiylikni orzu qilmoqda

Fransiya futboli yaqin yillarda katta oʻzgarishlar ostonasida turibdi. Amaldagi bosh murabbiy Didier Deschamps oʻz oʻrnini Zinedine Zidane topshirishi kutilayotgan bir paytda, yana bir afsonaviy hujumchi Thierry Henry ham kelajakda "uchranglilar"ni boshqarish istagini yashirmayapti. 1998-yilgi jahon chempionlari avlodi terma jamoa rulida bir-birining oʻrnini egallashi kutilayotgan navbatdagi tendensiyaga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal va Fransiya terma jamoasining sobiq yulduzi Thierry Henry murabbiylik sohasida oʻzini sinab koʻrishga ulgurdi. Uning soʻnggi muvaffaqiyati sifatida 2024-yilgi Parij Olimpiadasini koʻrsatish mumkin. Unda Henry boshchiligidagi Fransiya olimpiya terma jamoasi finalga qadar yetib borib, kumush medallarni qoʻlga kiritdi. Garchi finalda Ispaniyaga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, mutaxassislar Henryning yoshlar bilan ishlash qobiliyatini yuqori baholashdi.

Goal.com nashriga bergan intervyusida Henryning sobiq jamoadoshi Jeremie Aliadiere ushbu mavzu boʻyicha oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Thierry oʻz vatani uchun xizmat qilishni juda xohlaydi. "Thierry bu lavozimni egallashdan mamnun boʻlishiga ishonchim komil. Uning vatanparvarligi va Fransiyani qanchalik sevishini Olimpiada oʻyinlarida hamma koʻrdi. Bu maqsad uning xayolida doim bor", — deydi Aliadiere.

Tajriba va kelajak rejalari

Henryning murabbiylik faoliyati turli bosqichlardan iborat boʻldi. U Monako va MLSning Monreal Impakt klublarida bosh murabbiy sifatida ishlagan, shuningdek, Belgiya terma jamoasida Roberto Martinezga yordamchilik qilgan. Hozirda 48 yoshli mutaxassis tahlilchilik sohasiga qaytgan boʻlsa-da, munosib takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Uning uchun Fransiya terma jamoasi har doim ustuvor vazifa boʻlib qoladi.

Ayni damda Fransiya terma jamoasini 14 yildan buyon Didier Deschamps boshqarib kelmoqda. Uning qoʻl ostida jamoa 2018-yilda jahon chempioni boʻldi va Millatlar ligasida gʻolib chiqdi. Deschampsdan soʻng navbat Real Madrid bilan ketma-ket uch marta Chempionlar ligasida zafar quchgan Zinedine Zidane kelishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan. Zidane Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan yangi choʻqqilarni zabt etishi kutilmoqda.

Fransiya futbol federatsiyasi uchun 1998-yilgi "oltin avlod" vakillariga ishonch bildirish anʼanaga aylanib bormoqda. Agar Zinedine Zidane davri muvaffaqiyatli yakunlansa, Thierry Henry mantiqan keyingi asosiy nomzod boʻlishi mumkin. Uning xalqaro maydondagi nufuzi va yosh futbolchilar bilan til topisha olishi Les Bleus uchun katta ustunlik taqdim etadi.

Hozircha Henry shoshilayotgani yoʻq. U futbol tahlilchisi sifatida tajriba toʻplashda davom etmoqda, biroq katta murabbiylik sahnasiga qaytish uchun qulay fursat poylamoqda. Fransiya terma jamoasining kelajagi esa yana bir bor afsonalar qoʻlida boʻlishi ehtimoli juda yuqori.

FransiyaThierry HenryZinedine ZidaneFutbolMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi