Fransiya terma jamoasida yangi davr: Thierry Henry bosh murabbiylikni orzu qilmoqda
Fransiya futboli yaqin yillarda katta oʻzgarishlar ostonasida turibdi. Amaldagi bosh murabbiy Didier Deschamps oʻz oʻrnini Zinedine Zidane topshirishi kutilayotgan bir paytda, yana bir afsonaviy hujumchi Thierry Henry ham kelajakda "uchranglilar"ni boshqarish istagini yashirmayapti. 1998-yilgi jahon chempionlari avlodi terma jamoa rulida bir-birining oʻrnini egallashi kutilayotgan navbatdagi tendensiyaga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal va Fransiya terma jamoasining sobiq yulduzi Thierry Henry murabbiylik sohasida oʻzini sinab koʻrishga ulgurdi. Uning soʻnggi muvaffaqiyati sifatida 2024-yilgi Parij Olimpiadasini koʻrsatish mumkin. Unda Henry boshchiligidagi Fransiya olimpiya terma jamoasi finalga qadar yetib borib, kumush medallarni qoʻlga kiritdi. Garchi finalda Ispaniyaga imkoniyat boy berilgan boʻlsa-da, mutaxassislar Henryning yoshlar bilan ishlash qobiliyatini yuqori baholashdi.
Goal.com nashriga bergan intervyusida Henryning sobiq jamoadoshi Jeremie Aliadiere ushbu mavzu boʻyicha oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Thierry oʻz vatani uchun xizmat qilishni juda xohlaydi. "Thierry bu lavozimni egallashdan mamnun boʻlishiga ishonchim komil. Uning vatanparvarligi va Fransiyani qanchalik sevishini Olimpiada oʻyinlarida hamma koʻrdi. Bu maqsad uning xayolida doim bor", — deydi Aliadiere.
Tajriba va kelajak rejalariHenryning murabbiylik faoliyati turli bosqichlardan iborat boʻldi. U Monako va MLSning Monreal Impakt klublarida bosh murabbiy sifatida ishlagan, shuningdek, Belgiya terma jamoasida Roberto Martinezga yordamchilik qilgan. Hozirda 48 yoshli mutaxassis tahlilchilik sohasiga qaytgan boʻlsa-da, munosib takliflarni koʻrib chiqishga tayyor. Uning uchun Fransiya terma jamoasi har doim ustuvor vazifa boʻlib qoladi.
Ayni damda Fransiya terma jamoasini 14 yildan buyon Didier Deschamps boshqarib kelmoqda. Uning qoʻl ostida jamoa 2018-yilda jahon chempioni boʻldi va Millatlar ligasida gʻolib chiqdi. Deschampsdan soʻng navbat Real Madrid bilan ketma-ket uch marta Chempionlar ligasida zafar quchgan Zinedine Zidane kelishi deyarli aniq boʻlib ulgurgan. Zidane Kylian Mbappe va Ousmane Dembele kabi yulduzlar bilan yangi choʻqqilarni zabt etishi kutilmoqda.
Fransiya futbol federatsiyasi uchun 1998-yilgi "oltin avlod" vakillariga ishonch bildirish anʼanaga aylanib bormoqda. Agar Zinedine Zidane davri muvaffaqiyatli yakunlansa, Thierry Henry mantiqan keyingi asosiy nomzod boʻlishi mumkin. Uning xalqaro maydondagi nufuzi va yosh futbolchilar bilan til topisha olishi Les Bleus uchun katta ustunlik taqdim etadi.
Hozircha Henry shoshilayotgani yoʻq. U futbol tahlilchisi sifatida tajriba toʻplashda davom etmoqda, biroq katta murabbiylik sahnasiga qaytish uchun qulay fursat poylamoqda. Fransiya terma jamoasining kelajagi esa yana bir bor afsonalar qoʻlida boʻlishi ehtimoli juda yuqori.
…