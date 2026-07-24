“Jeyms Uebb” mashhur yulduz tizimida gigant sayyorani aniqladi

·100·Dunyo
“Jeyms Uebb” mashhur yulduz tizimida gigant sayyorani aniqladi

Astronomlar «Jeyms Uebb» koinot teleskopi yordamida «Beta Pictoris d» deb nomlangan ekzosayyorani aniqlashga muvaffaq bo‘ldi. Yangi osmon jismi Yerdan taxminan 63 yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan yosh yulduz tizimining yorug‘ chang diski ichida yashiringan bo‘lib, ushbu kashfiyot zamonaviy astronomiya uchun muhim voqealardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda ScienceDaily nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, tadqiqot San-Diyegodagi Kaliforniya universiteti olimlari tomonidan, Eydan Gibbs rahbarligida olib borilgan. Ilmiy ish natijalari xalqaro mutaxassislar e’tiboriga havola qilingan. Kashfiyot avvaldan ma’lum bo‘lgan «Beta Pictoris d» sayyorasining atmosferasini o‘rganish jarayonida NIRSpec spektrografi yordamida amalga oshirilgan.

Tadqiqot davomida olimlar odatdagidek to‘g‘ridan to‘g‘ri suratlar olish o‘rniga sayyora atmosferasining kimyoviy spektrini tahlil qilgan. Xususan, is gazi, suv bug‘i va metanga oid signallar qayd etilgan. Ana shu ma’lumotlar obyektning haqiqatan ham ekzosayyora ekanini tasdiqlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, bu natijalar uning orqa fondagi yulduz yoki jigarrang mitti yulduz bo‘lishi mumkinligi haqidagi avvalgi taxminlarni ham rad etdi.

Qo‘shimcha tekshiruvlar MIRI instrumenti hamda Juda katta teleskop (VLT) orqali olingan kuzatuv ma’lumotlari asosida amalga oshirildi. Bu esa aniqlangan natijalarning ishonchliligini yanada mustahkamladi.

Olimlar ma’lumotiga ko‘ra, «Beta Pictoris d»ning massasi Yupiter massasidan kamida ikki baravar katta. Sayyora o‘z yulduzi atrofida taxminan 30 astronomik birlik masofada aylanadi. Bu masofa Quyosh tizimidagi Neptun orbitasiga yaqin hisoblanadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mazkur kashfiyot yana bir jihati bilan ham ahamiyatlidir. Chunki bu kuchli yorug‘ chang diski ta’siriga qaramay, o‘rtacha aniqlikdagi spektroskopiya usuli yordamida ekzosayyora aniqlangan ilk holat sifatida tarixga kirdi.

Eslatib o‘tish joiz, avvalroq olimlar Yerdan taxminan 25 yorug‘lik yili uzoqlikda, Jiraf (Kamelopardalis) yulduz turkumida joylashgan GJ 3378b sayyorasi haqida ham qiziqarli ma’lumotlarni e’lon qilgan edi. Tadqiqotlarga ko‘ra, ushbu sayyora Yerdan tashqarida hayot mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan eng istiqbolli nomzodlardan biri hisoblanadi.

Yangi ilmiy xulosalarga asosan, GJ 3378b o‘z yulduzining hayot zonasi, ya’ni yashash uchun qulay hududida joylashgan. Bu esa u yerda suyuq suv mavjud bo‘lishi va hayot uchun zarur sharoit shakllangan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Olimlar kelgusida ushbu hamda boshqa ekzosayyoralarni yanada chuqurroq o‘rganishni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi