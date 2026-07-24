AMD kesh xotirasi 1 gigabaytdan yuqori boʻlgan quvvatli EPYC Venice-X protsessorini tayyorlamoqda
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi server texnologiyalari olamida haqiqiy inqilob yasashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining yangi avlod EPYC Venice-X protsessori haqidagi ilk tafsilotlarni eʼlon qildi. Ushbu chip nafaqat hisoblash quvvati, balki kesh xotira hajmi boʻyicha ham sanoatda mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Advancing AI konferensiyasi doirasida taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, EPYC Venice-X protsessorining asosiy oʻziga xosligi uning ulkan hajmdagi kesh xotirasidir. 3D V-Cache texnologiyasi tufayli yangi chip 1152 MB (1,1 gigabaytdan ortiq) L3 kesh xotirasiga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich AMD tarixidagi server protsessorlari uchun rekord natija boʻlib, maʼlumotlar bilan ishlash tezligini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqadi.
Zen 6 arxitekturasi va yuqori chastotaYangi protsessor 96 ta Zen 6 yadrosiga asoslangan boʻlib, ular 5,15 GGs gacha chastotada ishlash imkoniyatiga ega. Taʼkidlash joizki, yadro soni boʻyicha Venice-X oʻzidan oldingi EPYC Genoa-X modelidan farq qilmasa-da, chastota tezligi boʻyicha katta ustunlikka ega. Masalan, amaldagi flagman EPYC 9684X modeli xuddi shuncha yadro bilan bor-yoʻgʻi 3,7 GGs tezlikda ishlay oladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma xotira tizimi borasida ham jiddiy yangilanishlarni taklif etadi. EPYC Venice-X 16 kanalli DDR5-8000 xotirasini hamda 12 800 MT/s oʻtkazish qobiliyatiga ega yangi MRDIMM modullarini qoʻllab-quvvatlaydi. Maksimal konfiguratsiyada xotira oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 1,6 terabaytga yetadi, bu esa hozirgi EPYC Turin avlodidan deyarli uch baravar yuqoridir.
Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari uchun yechimYangi arxitekturaga oʻtilishiga qaramay, Venice-X protsessori SP7 soketi bilan mos keladi. Bu esa yirik maʼlumotlar markazlari va server infratuzilmalarini yangilashda moslashuvchanlikni taʼminlaydi. AMD ushbu mahsulotni birinchi navbatda yuqori samaradorlikka asoslangan hisob-kitoblar (HPC) uchun moʻljallangan yechim sifatida pozitsiyalamoqda.
Ulkan kesh xotira hajmi operativ xotiraga murojaat qilish zaruratini kamaytiradi. Bu esa murakkab ilmiy tadqiqotlar, muhandislik loyihalari va chuqur tahliliy hisob-kitoblarni bajarish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Shuningdek, sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar bazalarini boshqarishda ham ushbu protsessorning samaradorligi juda yuqori boʻladi.
AMD rejasiga koʻra, EPYC Venice-X protsessorlari 2027-yilning ikkinchi yarmida bozorga chiqariladi. Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori va davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlarida bunday yuqori texnologik yechimlar kelajakda server quvvatlarini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…