AMD kesh xotirasi 1 gigabaytdan yuqori boʻlgan quvvatli EPYC Venice-X protsessorini tayyorlamoqda

·34·Texno
AMD kesh xotirasi 1 gigabaytdan yuqori boʻlgan quvvatli EPYC Venice-X protsessorini tayyorlamoqda

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi server texnologiyalari olamida haqiqiy inqilob yasashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya oʻzining yangi avlod EPYC Venice-X protsessori haqidagi ilk tafsilotlarni eʼlon qildi. Ushbu chip nafaqat hisoblash quvvati, balki kesh xotira hajmi boʻyicha ham sanoatda mutlaqo yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Advancing AI konferensiyasi doirasida taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, EPYC Venice-X protsessorining asosiy oʻziga xosligi uning ulkan hajmdagi kesh xotirasidir. 3D V-Cache texnologiyasi tufayli yangi chip 1152 MB (1,1 gigabaytdan ortiq) L3 kesh xotirasiga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich AMD tarixidagi server protsessorlari uchun rekord natija boʻlib, maʼlumotlar bilan ishlash tezligini misli koʻrilmagan darajaga olib chiqadi.

Zen 6 arxitekturasi va yuqori chastota

Yangi protsessor 96 ta Zen 6 yadrosiga asoslangan boʻlib, ular 5,15 GGs gacha chastotada ishlash imkoniyatiga ega. Taʼkidlash joizki, yadro soni boʻyicha Venice-X oʻzidan oldingi EPYC Genoa-X modelidan farq qilmasa-da, chastota tezligi boʻyicha katta ustunlikka ega. Masalan, amaldagi flagman EPYC 9684X modeli xuddi shuncha yadro bilan bor-yoʻgʻi 3,7 GGs tezlikda ishlay oladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma xotira tizimi borasida ham jiddiy yangilanishlarni taklif etadi. EPYC Venice-X 16 kanalli DDR5-8000 xotirasini hamda 12 800 MT/s oʻtkazish qobiliyatiga ega yangi MRDIMM modullarini qoʻllab-quvvatlaydi. Maksimal konfiguratsiyada xotira oʻtkazish qobiliyati soniyasiga 1,6 terabaytga yetadi, bu esa hozirgi EPYC Turin avlodidan deyarli uch baravar yuqoridir.

Ilmiy va muhandislik hisob-kitoblari uchun yechim

Yangi arxitekturaga oʻtilishiga qaramay, Venice-X protsessori SP7 soketi bilan mos keladi. Bu esa yirik maʼlumotlar markazlari va server infratuzilmalarini yangilashda moslashuvchanlikni taʼminlaydi. AMD ushbu mahsulotni birinchi navbatda yuqori samaradorlikka asoslangan hisob-kitoblar (HPC) uchun moʻljallangan yechim sifatida pozitsiyalamoqda.

Ulkan kesh xotira hajmi operativ xotiraga murojaat qilish zaruratini kamaytiradi. Bu esa murakkab ilmiy tadqiqotlar, muhandislik loyihalari va chuqur tahliliy hisob-kitoblarni bajarish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Shuningdek, sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish va katta hajmdagi maʼlumotlar bazalarini boshqarishda ham ushbu protsessorning samaradorligi juda yuqori boʻladi.

AMD rejasiga koʻra, EPYC Venice-X protsessorlari 2027-yilning ikkinchi yarmida bozorga chiqariladi. Oʻzbekistonning jadal rivojlanayotgan IT-sektori va davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlarida bunday yuqori texnologik yechimlar kelajakda server quvvatlarini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

AMDEPYCProtsessorTexnologiyaServer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob