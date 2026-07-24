Belgiya terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi: Mark van Bommel "qizil iblislar"ni boshqaradi

·46·Sport
Belgiya terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi: Mark van Bommel "qizil iblislar"ni boshqaradi

Belgiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (RBFA) milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi nomini rasman eʼlon qildi. Bavariya afsonasi va niderlandiyalik mutaxassis Mark van Bommel "qizil iblislar"ning yangi ustozi etib tayinlandi. Ushbu tayinlov Belgiya futbolida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

49 yoshli mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma 2028-yilgi Yevropa chempionati yakuniga qadar moʻljallangan. Mark van Bommel jahon chempionatidan soʻng isteʼfoga chiqqan Rudi Garsiyaning oʻrnini egalladi. Maʼlumot uchun, Belgiya terma jamoasi soʻnggi jahon birinchiligida chorak finalda oʻz yurishini toʻxtatgan edi.

Yangi murabbiylar shtabi va yordamchilar

Mark van Bommel oʻziga yordamchi sifatida tajribali mutaxassislarni jalb qildi. Uning texnik shtabidan oʻz vaqtida Chelsi va Liverpul klublarida toʻp surgan mashhur vinger Boudewijn Zenden ham joy oldi. Jami uch nafar yordamchi murabbiy niderlandiyalik mutaxassisga jamoani shakllantirishda koʻmaklashadi.

RBFA sport direktori Vinsent Mannaert ushbu tayinlov haqida gapirar ekan, murabbiylar shtabining xalqaro tajribasiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mark van Bommel va uning jamoasi oʻzlarining gʻoliblik ruhiyati bilan Belgiya terma jamoasining salohiyatini toʻliq yuzaga chiqarishga qodir.

Mark van Bommelning oʻzi ham ushbu lavozimga tayinlangani bilan faxrlanishini yashirmadi. "Belgiya terma jamoasini boshqarish men uchun katta sharaf. Bu jamoada ajoyib oʻyinchilar va ulkan salohiyat mavjud. Biz intizomli, shuhratparast va eng kuchli raqiblar bilan munosib kurasha oladigan jamoa tuzmoqchimiz", — deya taʼkidladi murabbiy.

Niderlandiyalik mutaxassis oʻz faoliyatini 2026-yilning 15-avgustidan rasman boshlaydi. Unga qadar u jamoaning ichki muhiti va futbolchilarning holatini oʻrganib chiqishi koʻzda tutilgan. Belgiya muxlislari yangi murabbiydan "oltin avlod" davridan keyingi oʻtish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashni kutishmoqda.

Maʼlumot oʻrnida, Mark van Bommel futbolchi sifatida Bavariya, Barselona va Milan kabi grand klublarda toʻp surgan. Murabbiylik faoliyati davomida esa u PSV Eyndxoven, Volfsburg va Antverpen klublarida tajriba orttirgan. Endilikda u oʻzining ilk jiddiy sinovini terma jamoa miqyosida oʻtkazadi.

BelgiyaMark Van BommelFutbolTransferMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi