Belgiya terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi: Mark van Bommel "qizil iblislar"ni boshqaradi
Belgiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (RBFA) milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi nomini rasman eʼlon qildi. Bavariya afsonasi va niderlandiyalik mutaxassis Mark van Bommel "qizil iblislar"ning yangi ustozi etib tayinlandi. Ushbu tayinlov Belgiya futbolida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
49 yoshli mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma 2028-yilgi Yevropa chempionati yakuniga qadar moʻljallangan. Mark van Bommel jahon chempionatidan soʻng isteʼfoga chiqqan Rudi Garsiyaning oʻrnini egalladi. Maʼlumot uchun, Belgiya terma jamoasi soʻnggi jahon birinchiligida chorak finalda oʻz yurishini toʻxtatgan edi.
Yangi murabbiylar shtabi va yordamchilarMark van Bommel oʻziga yordamchi sifatida tajribali mutaxassislarni jalb qildi. Uning texnik shtabidan oʻz vaqtida Chelsi va Liverpul klublarida toʻp surgan mashhur vinger Boudewijn Zenden ham joy oldi. Jami uch nafar yordamchi murabbiy niderlandiyalik mutaxassisga jamoani shakllantirishda koʻmaklashadi.
RBFA sport direktori Vinsent Mannaert ushbu tayinlov haqida gapirar ekan, murabbiylar shtabining xalqaro tajribasiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Mark van Bommel va uning jamoasi oʻzlarining gʻoliblik ruhiyati bilan Belgiya terma jamoasining salohiyatini toʻliq yuzaga chiqarishga qodir.
Mark van Bommelning oʻzi ham ushbu lavozimga tayinlangani bilan faxrlanishini yashirmadi. "Belgiya terma jamoasini boshqarish men uchun katta sharaf. Bu jamoada ajoyib oʻyinchilar va ulkan salohiyat mavjud. Biz intizomli, shuhratparast va eng kuchli raqiblar bilan munosib kurasha oladigan jamoa tuzmoqchimiz", — deya taʼkidladi murabbiy.
Niderlandiyalik mutaxassis oʻz faoliyatini 2026-yilning 15-avgustidan rasman boshlaydi. Unga qadar u jamoaning ichki muhiti va futbolchilarning holatini oʻrganib chiqishi koʻzda tutilgan. Belgiya muxlislari yangi murabbiydan "oltin avlod" davridan keyingi oʻtish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashni kutishmoqda.
Maʼlumot oʻrnida, Mark van Bommel futbolchi sifatida Bavariya, Barselona va Milan kabi grand klublarda toʻp surgan. Murabbiylik faoliyati davomida esa u PSV Eyndxoven, Volfsburg va Antverpen klublarida tajriba orttirgan. Endilikda u oʻzining ilk jiddiy sinovini terma jamoa miqyosida oʻtkazadi.
…