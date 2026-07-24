«Yashirin harbiy zanjir»: Wildberries omborlariga tungi hujum sababi oshkor bo‘ldi
24 iyulga o‘tar kechasi Rossiya va qo‘shib olingan Qrimdagi eng yirik marketpleys — Wildberries'ga tegishli ulkan logistika markazlari bir vaqtning o‘zida dronlar nishoniga aylandi. Leningrad viloyati, Tver va Simferopol shaharlaridagi omborlarda chiqqan alanga va qora tutun butun mintaqani qamrab oldi. Xo‘sh, tinch aholiga xizmat qiluvchi oddiy marketpleys omborlari nega ketma-ket vayron qilinmoqda va Zelenskiy bu borada qanday sirni ochdi?
Zamin.uz tungi ketma-ket hujumlar tafsiloti va ularning ortida turgan aslida harbiy sabablarni bir joyga jamladi.
Sankt-Peterburg, Tver va Qrimda alanga: Tunda nimalar yuz berdi?
Ochiq manbalar va guvohlar tomonidan e’lon qilingan videolarga ko‘ra, eng og‘ir zarba Sankt-Peterburg chegarasidagi Vsevolojsk tumanida joylashgan logistika markaziga tegdi. Shahar ustiga ko‘tarilgan ulkan qora tutun va ketma-ket portlashlardan so‘ng Wildberries rahbariyati obyektlar faoliyatini vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi.
Wildberries matbuot xizmati bayonotidan:
«Sankt-Peterburgdagi Shushari va Utkina Zavod logistika komplekslari faoliyati xavfsizlikni ta’minlash maqsadida vaqtincha to‘xtatildi. Simferopol shahridagi saralash markazi xodimlari esa zudlik bilan evakuatsiya qilindi».
Bundan tashqari, «Qrim shamoli» Telegram-kanaliga ko‘ra, Sudak shahridagi elektr podstansiyasiga berilgan zarba oqibatida aholi elektr energiyasi va suv ta’minotisiz qolgan.
10 foizlik yo‘qotish: Hujumlar ko‘lami qanday?
DW va «Kommersant’» nashrlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, bu marketpleys infratuzilmasiga qilingan birinchi hujum emas. Ketma-ket zarbalar natijasida kompaniya o‘zining umumiy logistika quvvatlarining salkam 10 foizidan mahrum bo‘ldi.
Hujum tushgan hududlar
Oqibatlari va obyekt holati
Leningrad viloyati va SPb
Logistika komplekslari ishi to‘xtatildi, yong‘in o‘choqlari kuzatildi
Simferopol va Tver
Omborlar shikastlandi, xodimlar evakuatsiya qilindi
Elektrostal va Kotovsk
Ilgarigi zarbalarda 8 kishi halok bo‘lgan, 50 ga yaqin kishi jarohatlangan
Krasnodar va Nevinnomissk
Omborlar ilgariroq jiddiy vayron bo‘lgan va ishdan chiqqan
«Oddiy ombor emas»: Zelenskiy nega aynan Wildberries'ni nishonga oldi?
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ushbu hujumlarni Rossiyaning tinch aholi infratuzilmasiga berayotgan zarbalariga munosib javob deb atadi. Ammo asosiy sabab faqat bunda emas.
Volodimir Zelenskiy:
«Ushbu logistika markazlari Rossiya harbiy sanoati uchun sanksiyalarni aylanib o‘tgan holda dronlar va navigatsiya uskunalari ishlab chiqarishga mo‘ljallangan butlovchi qismlarni yetkazib berish zanjirida foydalanilmoqda».
Demak, rasmiy Kiyevning ta’kidlashicha, tinch aholi uchun tovar tashiydigan omborlar amalda harbiy-sanoat kompleksiga xizmat qiluvchi yashirin logistika tuguniga aylantirilgan.
Ushbu insayd do‘stlaringiz uchun qiziqmi?
Urush maydoni endi nafaqat front chizig‘ida, balki yirik savdo va logistika tarmoqlari atrofida ham kechmoqda.
Ushbu tezkor va muhim axborotni onlayn xaridlarni kuzatuvchi do‘stlaringiz va yaqinlaringizga, Telegram-chatingizga darhol yuboring!
Sizningcha, yirik fuqarolik kompaniyalari va marketpleyslarning harbiy logistikaga jalb etilishi qanchalik to‘g‘ri? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…