«Yashirin harbiy zanjir»: Wildberries omborlariga tungi hujum sababi oshkor bo‘ldi

·1.2K·Dunyo
«Yashirin harbiy zanjir»: Wildberries omborlariga tungi hujum sababi oshkor bo‘ldi

24 iyulga o‘tar kechasi Rossiya va qo‘shib olingan Qrimdagi eng yirik marketpleys — Wildberries'ga tegishli ulkan logistika markazlari bir vaqtning o‘zida dronlar nishoniga aylandi. Leningrad viloyati, Tver va Simferopol shaharlaridagi omborlarda chiqqan alanga va qora tutun butun mintaqani qamrab oldi. Xo‘sh, tinch aholiga xizmat qiluvchi oddiy marketpleys omborlari nega ketma-ket vayron qilinmoqda va Zelenskiy bu borada qanday sirni ochdi?

Zamin.uz tungi ketma-ket hujumlar tafsiloti va ularning ortida turgan aslida harbiy sabablarni bir joyga jamladi.

Sankt-Peterburg, Tver va Qrimda alanga: Tunda nimalar yuz berdi?

Ochiq manbalar va guvohlar tomonidan e’lon qilingan videolarga ko‘ra, eng og‘ir zarba Sankt-Peterburg chegarasidagi Vsevolojsk tumanida joylashgan logistika markaziga tegdi. Shahar ustiga ko‘tarilgan ulkan qora tutun va ketma-ket portlashlardan so‘ng Wildberries rahbariyati obyektlar faoliyatini vaqtincha to‘xtatishga majbur bo‘ldi.

Wildberries matbuot xizmati bayonotidan:

«Sankt-Peterburgdagi Shushari va Utkina Zavod logistika komplekslari faoliyati xavfsizlikni ta’minlash maqsadida vaqtincha to‘xtatildi. Simferopol shahridagi saralash markazi xodimlari esa zudlik bilan evakuatsiya qilindi».

Bundan tashqari, «Qrim shamoli» Telegram-kanaliga ko‘ra, Sudak shahridagi elektr podstansiyasiga berilgan zarba oqibatida aholi elektr energiyasi va suv ta’minotisiz qolgan.

10 foizlik yo‘qotish: Hujumlar ko‘lami qanday?

DW va «Kommersant’» nashrlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, bu marketpleys infratuzilmasiga qilingan birinchi hujum emas. Ketma-ket zarbalar natijasida kompaniya o‘zining umumiy logistika quvvatlarining salkam 10 foizidan mahrum bo‘ldi.

Hujum tushgan hududlar

Oqibatlari va obyekt holati

Leningrad viloyati va SPb

Logistika komplekslari ishi to‘xtatildi, yong‘in o‘choqlari kuzatildi

Simferopol va Tver

Omborlar shikastlandi, xodimlar evakuatsiya qilindi

Elektrostal va Kotovsk

Ilgarigi zarbalarda 8 kishi halok bo‘lgan, 50 ga yaqin kishi jarohatlangan

Krasnodar va Nevinnomissk

Omborlar ilgariroq jiddiy vayron bo‘lgan va ishdan chiqqan

«Oddiy ombor emas»: Zelenskiy nega aynan Wildberries'ni nishonga oldi?

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ushbu hujumlarni Rossiyaning tinch aholi infratuzilmasiga berayotgan zarbalariga munosib javob deb atadi. Ammo asosiy sabab faqat bunda emas.

Volodimir Zelenskiy:

«Ushbu logistika markazlari Rossiya harbiy sanoati uchun sanksiyalarni aylanib o‘tgan holda dronlar va navigatsiya uskunalari ishlab chiqarishga mo‘ljallangan butlovchi qismlarni yetkazib berish zanjirida foydalanilmoqda».

Demak, rasmiy Kiyevning ta’kidlashicha, tinch aholi uchun tovar tashiydigan omborlar amalda harbiy-sanoat kompleksiga xizmat qiluvchi yashirin logistika tuguniga aylantirilgan.

Ushbu insayd do‘stlaringiz uchun qiziqmi?

Urush maydoni endi nafaqat front chizig‘ida, balki yirik savdo va logistika tarmoqlari atrofida ham kechmoqda.

Ushbu tezkor va muhim axborotni onlayn xaridlarni kuzatuvchi do‘stlaringiz va yaqinlaringizga, Telegram-chatingizga darhol yuboring!

Sizningcha, yirik fuqarolik kompaniyalari va marketpleyslarning harbiy logistikaga jalb etilishi qanchalik to‘g‘ri? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

WildberriesRossiyaZelenskiySankt-PeterburgQrim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi