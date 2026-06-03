Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchi

·125·Dunyo
Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchi
Audio versiyasi

Google xavfli kasalliklarga qarshi kurashish maqsadida Kaliforniya va Florida shtatlarida maxsus ishlov berilgan 32 milliongacha chivinni tabiatga qo‘yib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda New York Post xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur tashabbus chivinlar orqali tarqaladigan G‘arbiy Nil virusi, denge bezgagi, Zika virusi, chikungunya hamda sariq isitma kabi kasalliklarga qarshi kurashishga qaratilgan.

Loyiha hozirda AQSH Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi tomonidan ko‘rib chiqilmoqda. Idora 5 iyunga qadar jamoatchilik fikrlarini qabul qiladi va shundan keyin tajribani o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qiladi.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, dastur Culex turkumiga mansub chivinlarni nishonga olgan. Shu bilan birga, kompaniya odamlarni chaqadigan hasharotlarni emas, balki Wolbachia bakteriyasi bilan ishlov berilgan erkak chivinlarni tabiatga chiqarishni rejalashtirmoqda.

Mutaxassislar fikricha, bunday erkak chivinlar yovvoyi urg‘ochi chivinlar bilan juftlashganidan keyin ularning nasli yashab qolmaydi. Bu esa vaqt o‘tishi bilan chivinlar sonini kamaytirish imkonini beradi.

Google ma’lumotiga ko‘ra, chivinlarni ko‘paytirish va tabiatga chiqarish jarayonida sun’iy intellekt

GoogleKaliforniyaFloridaNew York PostAQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

31 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi