Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchi
Google xavfli kasalliklarga qarshi kurashish maqsadida Kaliforniya va Florida shtatlarida maxsus ishlov berilgan 32 milliongacha chivinni tabiatga qo‘yib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu haqda New York Post xabar qildi.
Ma’lum qilinishicha, mazkur tashabbus chivinlar orqali tarqaladigan G‘arbiy Nil virusi, denge bezgagi, Zika virusi, chikungunya hamda sariq isitma kabi kasalliklarga qarshi kurashishga qaratilgan.
Loyiha hozirda AQSH Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi tomonidan ko‘rib chiqilmoqda. Idora 5 iyunga qadar jamoatchilik fikrlarini qabul qiladi va shundan keyin tajribani o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qiladi.
Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, dastur Culex turkumiga mansub chivinlarni nishonga olgan. Shu bilan birga, kompaniya odamlarni chaqadigan hasharotlarni emas, balki Wolbachia bakteriyasi bilan ishlov berilgan erkak chivinlarni tabiatga chiqarishni rejalashtirmoqda.
Mutaxassislar fikricha, bunday erkak chivinlar yovvoyi urg‘ochi chivinlar bilan juftlashganidan keyin ularning nasli yashab qolmaydi. Bu esa vaqt o‘tishi bilan chivinlar sonini kamaytirish imkonini beradi.
Google ma’lumotiga ko‘ra, chivinlarni ko‘paytirish va tabiatga chiqarish jarayonida sun’iy intellekt
…