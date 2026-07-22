Anthropic mualliflik huquqi uchun 1,5 mlrd dollar toʻlaydi: AQSh tarixidagi rekord kelashuv

·32·Texno
Anthropic mualliflik huquqi uchun 1,5 mlrd dollar toʻlaydi: AQSh tarixidagi rekord kelashuv

Sunʼiy intellekt olamida yirik sud jarayonlaridan biri yakuniga yetdi. Claude chat-botini ishlab chiquvchi Anthropic kompaniyasi mualliflik huquqlarini buzganlik uchun 1,5 milliard dollar miqdorida tovon puli toʻlashga rozi boʻldi. AQSh Federal sudi tomonidan tasdiqlangan ushbu kelashuv mamlakat tarixidagi intellektual mulk bilan bogʻliq eng yirik kompensatsiya sifatida qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qaror 2024-yilda yozuvchilar Andrea Bartz, Charles Graeber va Kirk Wallace Johnson tomonidan berilgan jamoaviy daʼvo arizasi asosida qabul qilindi. Mualliflar Anthropic kompaniyasini oʻzining Claude modelini oʻqitishda yuz minglab kitoblardan ruxsatsiz foydalanganlikda ayblagan edi. Daʼvogarlarning fikricha, kompaniya biznes-modelining asosini mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni ommaviy ravishda oʻzlashtirish tashkil etgan.

Sud jarayonida Anthropic haqiqatan ham LibGen va PiLiMi kabi "soya" kutubxonalari orqali millionlab kitoblarni noqonuniy qoʻlga kiritgani aniqlandi. Biroq, sud muhim bir jihatga eʼtibor qaratdi: kitoblardan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda foydalanish AQSh qonunchiligidagi "fair use" (vijdonan foydalanish) tamoyiliga mos keladi. Shunga qaramay, tomonlar oʻzaro kelishuvga erishishni maʼqul koʻrishdi.

Kompensatsiya miqdori va mualliflarga toʻlovlar

Kelashuv shartlariga koʻra, ajratilgan mablagʻ taxminan 500 000 ta asar oʻrtasida taqsimlanadi. Bu har bir asar uchun oʻrtacha 3 000 dollardan toʻgʻri kelishini anglatadi. Taʼkidlash joizki, ushbu summa qonunchilikda belgilangan mualliflik huquqini qasddan buzganlik uchun beriladigan maksimal kompensatsiyadan qariyb toʻrt baravar koʻpdir.

Anthropic vakili Aparna Sridhar kompaniya ushbu sud jarayoni yakunlanganidan mamnun ekanini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, shartlari mos keladigan muallif va nashriyotlarning 91 foizdan ortigʻi allaqachon oʻz ulushini olish istagini bildirgan. Toʻlovlar asarlari yuqorida tilga olingan noqonuniy kutubxonalarda topilgan ijodkorlarga beriladi.

Sunʼiy intellekt sanoatiga taʼsiri

Garchi 1,5 milliard dollar ulkan summa boʻlib koʻrinsa-da, bu Anthropic uchun ogʻir zarba boʻlmasligi kutilmoqda. Kompaniya soʻnggi investitsiya raundlaridan soʻng 183 milliard dollarga baholangan edi. Hozirda esa u 1 trillion dollarlik baho bilan birjaga (IPO) chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Avvalroq kompaniya bunday jarimalar biznes uchun "halokatli" boʻlishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi.

Ushbu voqea butun dunyo boʻylab sunʼiy intellekt va mualliflik huquqi oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga solishda yangi bosqichni boshlab beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va kontent yaratuvchilar uchun ham bu muhim signaldir, chunki global texnologik gigantlar endilikda maʼlumotlar bazasini shakllantirishda mualliflarning moddiy manfaatlarini koʻproq hisobga olishga majbur boʻladi.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektMualliflik HuquqiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob