Saudiya klublari Yevropani zabt etishda davom etmoqda: Al-Ahli Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirdi

·48·Sport
Saudiya klublari Yevropani zabt etishda davom etmoqda: Al-Ahli Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirdi

Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishlarni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Jamoa rahbariyati oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Yevropaning ikki yetakchi klubi — Roma va Barselona yulduzlarini nishonga oldi. Bu harakatlar Saudiya Pro ligasining jahon futbolidagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Al-Ahli ayni damda Roma yarim himoyachisi Manu Koné transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarni boshlagan. 25 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi soʻnggi yillarda oʻzining jismoniy kuchi va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortib kelmoqda. Uning transfer narxi hozirda Transfermarkt portali tomonidan 50 million yevroga baholanmoqda.

Manchester Yunayted bilan raqobat

Manu Koné uchun kurash oson kechmasligi aniq. Boisi, futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted klubi ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Al-Ahli ushbu transfer poygasida gʻolib chiqish uchun nafaqat moliyaviy, balki sport loyihasi jihatidan ham jozibador taklif tayyorlashi talab etiladi. Koné Roma safida ikki mavsum davomida 82 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishida katta hissa qoʻshgan.

Shu bilan birga, saudiyaliklar Barselona yosh iqtidori Marc Casadó variantini ham koʻrib chiqishmoqda. Al-Ahli rahbariyati kataloniyaliklar bilan aloqaga chiqib, yosh yarim himoyachining transfer shartlarini oʻrganishga kirishgan. Bu qadam klubning nafaqat tajribali, balki kelajagi porloq yosh futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib olish strategiyasidan dalolat beradi.

Manu Koné Fransiya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyini orqali oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirib oldi. Uning terma jamoa bilan yarim finalga qadar yetib borgani va turnir davomida koʻrsatgan barqarorligi transfer bozoridagi qiymatini rekord darajaga koʻtardi. Al-Ahli esa aynan shunday "temir devor" vazifasini oʻtaydigan oʻyinchiga muhtoj.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Saudiya chempionatidagi bu kabi oʻzgarishlar qiziqarli, boisi mintaqaviy Osiyo Chempionlar ligasi doirasida bu yulduzlar bizning klublarimizga qarshi maydonga tushishi ehtimoli yuqori. Al-Ahli ushbu transferlarni amalga oshirsa, nafaqat ichki chempionatda, balki qitʼa miqyosida ham eng kuchli tarkiblardan biriga ega boʻladi.

Al-AhliManu KonéRomaBarselonaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...