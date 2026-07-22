Saudiya klublari Yevropani zabt etishda davom etmoqda: Al-Ahli Manu Koné va Marc Casadó uchun kurashga kirdi
Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishlarni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Jamoa rahbariyati oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida Yevropaning ikki yetakchi klubi — Roma va Barselona yulduzlarini nishonga oldi. Bu harakatlar Saudiya Pro ligasining jahon futbolidagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Al-Ahli ayni damda Roma yarim himoyachisi Manu Koné transferi boʻyicha rasmiy muzokaralarni boshlagan. 25 yoshli Fransiya terma jamoasi aʼzosi soʻnggi yillarda oʻzining jismoniy kuchi va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan koʻplab grand jamoalar eʼtiborini tortib kelmoqda. Uning transfer narxi hozirda Transfermarkt portali tomonidan 50 million yevroga baholanmoqda.
Manchester Yunayted bilan raqobatManu Koné uchun kurash oson kechmasligi aniq. Boisi, futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted klubi ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Al-Ahli ushbu transfer poygasida gʻolib chiqish uchun nafaqat moliyaviy, balki sport loyihasi jihatidan ham jozibador taklif tayyorlashi talab etiladi. Koné Roma safida ikki mavsum davomida 82 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishida katta hissa qoʻshgan.
Shu bilan birga, saudiyaliklar Barselona yosh iqtidori Marc Casadó variantini ham koʻrib chiqishmoqda. Al-Ahli rahbariyati kataloniyaliklar bilan aloqaga chiqib, yosh yarim himoyachining transfer shartlarini oʻrganishga kirishgan. Bu qadam klubning nafaqat tajribali, balki kelajagi porloq yosh futbolchilarni ham oʻz safiga qoʻshib olish strategiyasidan dalolat beradi.
Manu Koné Fransiya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyini orqali oʻz nufuzini sezilarli darajada oshirib oldi. Uning terma jamoa bilan yarim finalga qadar yetib borgani va turnir davomida koʻrsatgan barqarorligi transfer bozoridagi qiymatini rekord darajaga koʻtardi. Al-Ahli esa aynan shunday "temir devor" vazifasini oʻtaydigan oʻyinchiga muhtoj.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Saudiya chempionatidagi bu kabi oʻzgarishlar qiziqarli, boisi mintaqaviy Osiyo Chempionlar ligasi doirasida bu yulduzlar bizning klublarimizga qarshi maydonga tushishi ehtimoli yuqori. Al-Ahli ushbu transferlarni amalga oshirsa, nafaqat ichki chempionatda, balki qitʼa miqyosida ham eng kuchli tarkiblardan biriga ega boʻladi.
…