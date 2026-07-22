Ukrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildi
Rossiya–Ukraina urushi fonida front va siyosiy rahbariyatda bir qator muhim voqealar yuz berdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Xarkov viloyatidagi yana bir aholi punkti nazoratga olinganini bildirgan bo‘lsa, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy mamlakat Qurolli kuchlariga yangi bosh qo‘mondon tayinladi.
Shu bilan birga, Odessa portlariga zarbalar, Ukraina armiyasining yo‘qotishlari va Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faoliyati bo‘yicha ham turli raqamlar e’lon qilindi. Ushbu ma’lumotlarning katta qismi urushda ishtirok etayotgan tomonlar bayonoti bo‘lib, mustaqil manbalar tomonidan to‘liq tasdiqlanmagan.
Rossiya Voloxovskoye nazoratga olinganini bildirdi
Rossiya Mudofaa vazirligiga ko‘ra, «Shimol» qo‘shinlari guruhi Xarkov viloyatidagi Voloxovskoye aholi punkti ustidan nazorat o‘rnatgan.
Rossiya tomoni bu natija bo‘linmalarning faol hujum harakatlari orqali qo‘lga kiritilganini ma’lum qildi. Ukraina tomonining aholi punktidagi vaziyatga doir rasmiy munosabati hozircha keltirilmagan. Shu sabab hudud ustidan nazorat haqidagi xabarni mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo‘q.
Rossiya harbiy idorasi shuningdek, Ukraina Qurolli kuchlari ta’minotida foydalanilgani aytilgan port obyektlariga zarbalar berilganini xabar qildi. Bayonotda Odessa portidagi infratuzilma obyektlari nishonga olingani qayd etilgan.
Rossiya tomoni katta yo‘qotishlar haqida ma’lum qildi
Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina harbiylari bir sutka ichida turli yo‘nalishlarda 1490 nafardan ortiq askarini yo‘qotganini da’vo qildi.
Biroq urush sharoitida har ikki tomon raqib yo‘qotishlariga oid o‘z hisob-kitoblarini e’lon qilib keladi. Bu raqamlar ko‘p hollarda mustaqil tekshiruvdan o‘tkazilmaydi va qarshi tomon ma’lumotlari bilan keskin farq qilishi mumkin.
Rossiya havo hujumidan mudofaa vositalari bir sutkada 11 ta boshqariladigan aviatsiya bombasi, sakkizta HIMARS reaktiv snaryadi, yettita «Flamingo» qanotli raketasi hamda 655 ta samolyot tipidagi dronni urib tushirganini ham bildirdi. Bu ko‘rsatkichlar ham Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotiga asoslangan.
Zelenskiy Sirskiy o‘rniga Drapatiyni tayinladi
Frontdagi xabarlar bilan bir vaqtda Ukraina harbiy rahbariyatida ham katta o‘zgarish amalga oshirildi. Prezident Volodimir Zelenskiy Oleksandr Sirskiy o‘rniga general-mayor Mixaylo Drapatiyni Ukraina Qurolli kuchlari bosh qo‘mondoni etib tayinlashini ma’lum qildi.
Zelenskiyning rasmiy bayonotiga ko‘ra, yangi qo‘mondon bilan yaqin va o‘rta muddatda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalar muhokama qilingan. Ukraina prezidenti uzoq masofali zarbalar va mudofaa operatsiyalari davom ettirilishini ta’kidladi.
43 yoshli Drapatiy 26 yillik harbiy tajribaga ega. U avval Quruqlik qo‘shinlari va Birlashgan kuchlar qo‘mondonligida ishlagan, Xarkov yo‘nalishidagi operatsiyalarda ham ishtirok etgan.
Sirskiy esa lavozimni tark etayotganini tasdiqlab, o‘zidan keyin mudofaa va hujum operatsiyalarini davom ettira oladigan armiya qoldirayotganini bildirdi.
400 million dollarlik yordam masalasi ochiq qolmoqda
AQSH senatori Dik Durbin Ukraina uchun 2026 moliyaviy yilida ajratilgan 400 million dollarlik xavfsizlik yordami hali ham to‘xtab turganini ma’lum qilgan.
Mablag‘lar AQSH kompaniyalaridan Ukraina uchun harbiy texnika va qurol-yarog‘ xarid qilishga mo‘ljallangan. Durbin Vashington ma’muriyatidan ajratilgan mablag‘ni kechiktirmasdan ishga tushirishni talab qilmoqda.
Shu sabab AQSHning Ukrainaga keyingi harbiy yordami nafaqat prezident ma’muriyati, balki Kongressdagi siyosiy tortishuvlarga ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Tramp Infantinoni BMT rahbarligiga taklif qilmoqchi
Shu kuni AQSH siyosiy doiralarida yana bir kutilmagan xabar tarqaldi. New York Post manbalariga ko‘ra, Donald Tramp FIFA prezidenti Janni Infantinoni BMTning keyingi bosh kotibi lavozimiga nomzod sifatida ilgari surishni istamoqda.
Biroq Infantinoning o‘zi bu lavozimga qiziqish bildirgani ma’lum emas. BMT bosh kotibi nomzodi Xavfsizlik kengashi tavsiyasidan o‘tishi va Bosh assambleya tomonidan tasdiqlanishi lozim.
Frontdagi harakatlar, Ukraina harbiy rahbariyatining yangilanishi va AQSH yordami atrofidagi noaniqliklar urushning keyingi bosqichiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
…