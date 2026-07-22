Ukrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildi

·1.1K·Dunyo
Ukrainada bosh qo‘mondon almashdi: frontda yangi da’volar aytildi

RossiyaUkraina urushi fonida front va siyosiy rahbariyatda bir qator muhim voqealar yuz berdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Xarkov viloyatidagi yana bir aholi punkti nazoratga olinganini bildirgan bo‘lsa, Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy mamlakat Qurolli kuchlariga yangi bosh qo‘mondon tayinladi.

Shu bilan birga, Odessa portlariga zarbalar, Ukraina armiyasining yo‘qotishlari va Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari faoliyati bo‘yicha ham turli raqamlar e’lon qilindi. Ushbu ma’lumotlarning katta qismi urushda ishtirok etayotgan tomonlar bayonoti bo‘lib, mustaqil manbalar tomonidan to‘liq tasdiqlanmagan.

Rossiya Voloxovskoye nazoratga olinganini bildirdi

Rossiya Mudofaa vazirligiga ko‘ra, «Shimol» qo‘shinlari guruhi Xarkov viloyatidagi Voloxovskoye aholi punkti ustidan nazorat o‘rnatgan.

Rossiya tomoni bu natija bo‘linmalarning faol hujum harakatlari orqali qo‘lga kiritilganini ma’lum qildi. Ukraina tomonining aholi punktidagi vaziyatga doir rasmiy munosabati hozircha keltirilmagan. Shu sabab hudud ustidan nazorat haqidagi xabarni mustaqil ravishda tasdiqlash imkoni yo‘q.

Rossiya harbiy idorasi shuningdek, Ukraina Qurolli kuchlari ta’minotida foydalanilgani aytilgan port obyektlariga zarbalar berilganini xabar qildi. Bayonotda Odessa portidagi infratuzilma obyektlari nishonga olingani qayd etilgan.

Rossiya tomoni katta yo‘qotishlar haqida ma’lum qildi

Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina harbiylari bir sutka ichida turli yo‘nalishlarda 1490 nafardan ortiq askarini yo‘qotganini da’vo qildi.

Biroq urush sharoitida har ikki tomon raqib yo‘qotishlariga oid o‘z hisob-kitoblarini e’lon qilib keladi. Bu raqamlar ko‘p hollarda mustaqil tekshiruvdan o‘tkazilmaydi va qarshi tomon ma’lumotlari bilan keskin farq qilishi mumkin.

Rossiya havo hujumidan mudofaa vositalari bir sutkada 11 ta boshqariladigan aviatsiya bombasi, sakkizta HIMARS reaktiv snaryadi, yettita «Flamingo» qanotli raketasi hamda 655 ta samolyot tipidagi dronni urib tushirganini ham bildirdi. Bu ko‘rsatkichlar ham Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotiga asoslangan.

Zelenskiy Sirskiy o‘rniga Drapatiyni tayinladi

Frontdagi xabarlar bilan bir vaqtda Ukraina harbiy rahbariyatida ham katta o‘zgarish amalga oshirildi. Prezident Volodimir Zelenskiy Oleksandr Sirskiy o‘rniga general-mayor Mixaylo Drapatiyni Ukraina Qurolli kuchlari bosh qo‘mondoni etib tayinlashini ma’lum qildi.

Zelenskiyning rasmiy bayonotiga ko‘ra, yangi qo‘mondon bilan yaqin va o‘rta muddatda amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalar muhokama qilingan. Ukraina prezidenti uzoq masofali zarbalar va mudofaa operatsiyalari davom ettirilishini ta’kidladi.

43 yoshli Drapatiy 26 yillik harbiy tajribaga ega. U avval Quruqlik qo‘shinlari va Birlashgan kuchlar qo‘mondonligida ishlagan, Xarkov yo‘nalishidagi operatsiyalarda ham ishtirok etgan.

Sirskiy esa lavozimni tark etayotganini tasdiqlab, o‘zidan keyin mudofaa va hujum operatsiyalarini davom ettira oladigan armiya qoldirayotganini bildirdi.

400 million dollarlik yordam masalasi ochiq qolmoqda

AQSH senatori Dik Durbin Ukraina uchun 2026 moliyaviy yilida ajratilgan 400 million dollarlik xavfsizlik yordami hali ham to‘xtab turganini ma’lum qilgan.

Mablag‘lar AQSH kompaniyalaridan Ukraina uchun harbiy texnika va qurol-yarog‘ xarid qilishga mo‘ljallangan. Durbin Vashington ma’muriyatidan ajratilgan mablag‘ni kechiktirmasdan ishga tushirishni talab qilmoqda.

Shu sabab AQSHning Ukrainaga keyingi harbiy yordami nafaqat prezident ma’muriyati, balki Kongressdagi siyosiy tortishuvlarga ham bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Tramp Infantinoni BMT rahbarligiga taklif qilmoqchi

Shu kuni AQSH siyosiy doiralarida yana bir kutilmagan xabar tarqaldi. New York Post manbalariga ko‘ra, Donald Tramp FIFA prezidenti Janni Infantinoni BMTning keyingi bosh kotibi lavozimiga nomzod sifatida ilgari surishni istamoqda.

Biroq Infantinoning o‘zi bu lavozimga qiziqish bildirgani ma’lum emas. BMT bosh kotibi nomzodi Xavfsizlik kengashi tavsiyasidan o‘tishi va Bosh assambleya tomonidan tasdiqlanishi lozim.

Frontdagi harakatlar, Ukraina harbiy rahbariyatining yangilanishi va AQSH yordami atrofidagi noaniqliklar urushning keyingi bosqichiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

UkrainaRossiyaVladimir ZelenskiyXarkovOdessa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi