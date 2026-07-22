Ronaldo finaldagi farqni aytdi: «Ispaniya mutlaq ustun edi»
Braziliya terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi Ronaldo JCH–2026 finalida Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi o‘yin haqida keskin fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, hisob minimal bo‘lganiga qaramay, maydondagi kuchlar nisbati ancha katta farq qilgan.
Hal qiluvchi bahs taqdirini qo‘shimcha bo‘limda Ferran Torres urgan yagona gol hal qildi. Biroq Ronaldo Ispaniyaning ustunligi tablodagi 1:0 hisobidan ancha yaqqolroq bo‘lganini aytdi.
«Ispaniya boshidan oxirigacha ustunlik qildi»
Ronaldo ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaatida Ispaniya terma jamoasi finalni to‘liq nazorat qilganini ta’kidladi.
«Ispaniya uchrashuv boshidan oxirigacha to‘liq ustunlik qildi. Men kutganim ham shu edi», — dedi braziliyalik sobiq futbolchi.
Uning bahosiga ko‘ra, ispanlar to‘p bilan harakatlanish, vaziyatlar yaratish va o‘yin sur’atini belgilashda Argentinadan ancha ishonchli ko‘ringan.
Ronaldo finaldagi ustunlikni tasodifiy epizod yoki bitta gol bilan emas, butun uchrashuv davomidagi o‘yin sifati bilan izohladi.
Nega hisob yirik bo‘lmadi?
Ispaniya maydonda ustunlik qilgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda Argentina darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Shu sabab chempionni aniqlash uchun qo‘shimcha bo‘limlar talab etildi.
Ronaldoning fikricha, ispanlar yaratilgan imkoniyatlardan samaraliroq foydalanganida, finaldagi hisob ancha yirik bo‘lishi mumkin edi.
«Ispaniya ko‘p gol urolmadi, shu bois hisobda kutilgancha yirik farq bo‘lmadi. Lekin baribir maydonda mutlaq ustunlikni ko‘rdik», — dedi u.
Shu tariqa, 1:0 hisobidagi natija bahsdagi umumiy manzarani to‘liq aks ettirmagani aytilmoqda.
Final taqdirini Torres hal qildi
Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Ispaniya hal qiluvchi ustunlikka qo‘shimcha bo‘limda erishdi.
106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Keyinchalik bu gol finaldagi yagona samarali zarba bo‘lib qoldi.
Torresning goli Ispaniyaga jahon chempionligi unvonini taqdim etdi. U esa mamlakat futboli tarixidagi eng muhim gollardan biri muallifiga aylandi.
Ronaldo o‘yin sifatida katta farqni ko‘rdi
Braziliyalik afsona Argentinaning finaldagi harakatlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tanqid qilmagan bo‘lsa-da, ikki jamoaning o‘yin saviyasi o‘rtasida jiddiy farq bo‘lganini ochiq aytdi.
«O‘yin sifati bo‘yicha Ispaniya Argentinadan ancha ustun bo‘ldi. Farq juda katta edi», — deya ta’kidladi Ronaldo.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniya o‘z rejasini maydonda to‘liq amalga oshirdi. Argentina esa raqibning bosimiga munosib javob qaytarish va o‘yin yo‘nalishini o‘zgartirishda qiynalgan.
Minimal hisob, ammo ishonchli chempionlik
Final natijasiga birgina gol ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, Ronaldo Ispaniyaning chempionligini qonuniy deb hisoblamoqda.
Ispanlar uchun bu g‘alaba faqat Torresning hal qiluvchi zarbasi emas, balki butun uchrashuv davomidagi ustunlik, sabr va o‘yin nazoratining natijasi bo‘ldi.
Argentina esa finalgacha yetib kelganiga qaramay, eng muhim bahsda raqibga o‘z futbolini o‘tkazish imkonini berib qo‘ydi. Ronaldoning bahosi esa mundial finali haqidagi muhokamalarni yanada qizitdi.
…