Ronaldo finaldagi farqni aytdi: «Ispaniya mutlaq ustun edi»

·70·Sport
Ronaldo finaldagi farqni aytdi: «Ispaniya mutlaq ustun edi»

Braziliya terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi Ronaldo JCH–2026 finalida Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi o‘yin haqida keskin fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, hisob minimal bo‘lganiga qaramay, maydondagi kuchlar nisbati ancha katta farq qilgan.

Hal qiluvchi bahs taqdirini qo‘shimcha bo‘limda Ferran Torres urgan yagona gol hal qildi. Biroq Ronaldo Ispaniyaning ustunligi tablodagi 1:0 hisobidan ancha yaqqolroq bo‘lganini aytdi.

«Ispaniya boshidan oxirigacha ustunlik qildi»

Ronaldo ijtimoiy tarmoqlardagi videomurojaatida Ispaniya terma jamoasi finalni to‘liq nazorat qilganini ta’kidladi.

«Ispaniya uchrashuv boshidan oxirigacha to‘liq ustunlik qildi. Men kutganim ham shu edi», — dedi braziliyalik sobiq futbolchi.

Uning bahosiga ko‘ra, ispanlar to‘p bilan harakatlanish, vaziyatlar yaratish va o‘yin sur’atini belgilashda Argentinadan ancha ishonchli ko‘ringan.

Ronaldo finaldagi ustunlikni tasodifiy epizod yoki bitta gol bilan emas, butun uchrashuv davomidagi o‘yin sifati bilan izohladi.

Nega hisob yirik bo‘lmadi?

Ispaniya maydonda ustunlik qilgan bo‘lsa-da, asosiy vaqtda Argentina darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Shu sabab chempionni aniqlash uchun qo‘shimcha bo‘limlar talab etildi.

Ronaldoning fikricha, ispanlar yaratilgan imkoniyatlardan samaraliroq foydalanganida, finaldagi hisob ancha yirik bo‘lishi mumkin edi.

«Ispaniya ko‘p gol urolmadi, shu bois hisobda kutilgancha yirik farq bo‘lmadi. Lekin baribir maydonda mutlaq ustunlikni ko‘rdik», — dedi u.

Shu tariqa, 1:0 hisobidagi natija bahsdagi umumiy manzarani to‘liq aks ettirmagani aytilmoqda.

Final taqdirini Torres hal qildi

Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Ispaniya hal qiluvchi ustunlikka qo‘shimcha bo‘limda erishdi.

106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Keyinchalik bu gol finaldagi yagona samarali zarba bo‘lib qoldi.

Torresning goli Ispaniyaga jahon chempionligi unvonini taqdim etdi. U esa mamlakat futboli tarixidagi eng muhim gollardan biri muallifiga aylandi.

Ronaldo o‘yin sifatida katta farqni ko‘rdi

Braziliyalik afsona Argentinaning finaldagi harakatlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tanqid qilmagan bo‘lsa-da, ikki jamoaning o‘yin saviyasi o‘rtasida jiddiy farq bo‘lganini ochiq aytdi.

«O‘yin sifati bo‘yicha Ispaniya Argentinadan ancha ustun bo‘ldi. Farq juda katta edi», — deya ta’kidladi Ronaldo.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniya o‘z rejasini maydonda to‘liq amalga oshirdi. Argentina esa raqibning bosimiga munosib javob qaytarish va o‘yin yo‘nalishini o‘zgartirishda qiynalgan.

Minimal hisob, ammo ishonchli chempionlik

Final natijasiga birgina gol ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, Ronaldo Ispaniyaning chempionligini qonuniy deb hisoblamoqda.

Ispanlar uchun bu g‘alaba faqat Torresning hal qiluvchi zarbasi emas, balki butun uchrashuv davomidagi ustunlik, sabr va o‘yin nazoratining natijasi bo‘ldi.

Argentina esa finalgacha yetib kelganiga qaramay, eng muhim bahsda raqibga o‘z futbolini o‘tkazish imkonini berib qo‘ydi. Ronaldoning bahosi esa mundial finali haqidagi muhokamalarni yanada qizitdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...