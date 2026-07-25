Xitoyda bir dona elektron yordamida ishlovchi inqilobiy flesh-xotira yaratildi

·40·Texno
Xitoyda bir dona elektron yordamida ishlovchi inqilobiy flesh-xotira yaratildi

Xitoyning Fudan universiteti olimlari elektronika olamida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan yangi avlod eksperimental flesh-xotirasini taqdim etishdi. Ushbu texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, u maʼlumotlarni saqlash uchun bor-yoʻgʻi bitta elektrondan foydalanadi. Agar ushbu ishlanma laboratoriya devorlaridan tashqariga chiqsa, u zamonaviy gadjetlarning energiya sarfini keskin kamaytirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda maʼlumotlarning bir bitini ishonchli saqlash uchun mikrosxemalarga taxminan 200 ming dona elektron talab qilinadi. Bunday katta miqdor maʼlumotlarni turli xalaqitlar va tasodifiy yoʻqolishlardan himoya qilish uchun zarurdir. Biroq, xitoylik tadqiqotchilar bu borada mutlaqo yangicha yondashuvni taklif etishdi.

Grafen asosidagi yangi tuzilma

Olimlar grafen asosida ikki oʻlchovli strukturani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu tuzilma nafaqat bitta elektronni ushlab turish, balki uning elektr signalini sezilarli darajada kuchaytirish imkonini ham beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajribalar davomida signal amplitudasi taxminan 0,5 Voltgacha yetgan. Bu koʻrsatkich shunga oʻxshash boshqa eksperimental ishlanmalardan bir necha barobar yuqori hisoblanadi.

Yangi texnologiya "Guiyi" (Birga qaytish) deb nomlandi. Mualliflarning taʼkidlashicha, bu nom buddaviylik falsafasidagi mitti xantal urugʻi butun bir togʻni oʻz ichiga sigʻdira olishi haqidagi metaforadan ilhomlanib tanlangan. Shu tariqa tadqiqotchilar minimal jismoniy tashuvchilar yordamida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni saqlash gʻoyasini ilgari surishmoqda.

Tijoriylashtirish va kelajak rejalari

Loyiha rahbari, mikroelektronika professori Chjou Penning soʻzlariga koʻra, joriy yil yakuniga qadar ushbu ishlanmani tijoriylashtirish bilan shugʻullanuvchi kompaniya tashkil etilishi rejalashtirilgan. Olimning hisob-kitoblariga koʻra, yangi turdagi xotira asosida ishlaydigan ilk qurilmalar taxminan besh yildan keyin bozorga chiqishi mumkin.

Ushbu tadqiqot jamoaning avvalgi muvaffaqiyatli loyihalari davomi hisoblanadi. Ular 2025-yilda PoX deb nomlangan energiya sarflamaydigan xotirani taqdim etishgan, soʻngra ikki oʻlchovli xotira elementlarini anʼanaviy kremniy mikrosxemalar bilan birlashtirish imkonini beruvchi Changying platformasini ishlab chiqishgan edi.

Hozircha Guiyi faqat laboratoriya namunasi boʻlib qolmoqda. Uni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etishdan avval olimlar bir qator murakkab vazifalarni hal etishlari kerak. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Bunday chiplarni sanoat miqyosida ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish;
  • Uzoq muddatli foydalanishda xotiraning ishonchliligini isbotlash;
  • Real ish sharoitlarida barqarorlikni taʼminlash.
Agar ushbu texnologiya muvaffaqiyatli tatbiq etilsa, smartfon va noutbuklarning quvvati hozirgidan bir necha barobar uzoqroqqa yetishi, maʼlumotlar markazlarining energiya sarfi esa minimal darajaga tushishi mumkin.

XitoyTexnologiyaFlesh-xotiraGrafenMikroelektronika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob