Xitoyda bir dona elektron yordamida ishlovchi inqilobiy flesh-xotira yaratildi
Xitoyning Fudan universiteti olimlari elektronika olamida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan yangi avlod eksperimental flesh-xotirasini taqdim etishdi. Ushbu texnologiyaning oʻziga xosligi shundaki, u maʼlumotlarni saqlash uchun bor-yoʻgʻi bitta elektrondan foydalanadi. Agar ushbu ishlanma laboratoriya devorlaridan tashqariga chiqsa, u zamonaviy gadjetlarning energiya sarfini keskin kamaytirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda maʼlumotlarning bir bitini ishonchli saqlash uchun mikrosxemalarga taxminan 200 ming dona elektron talab qilinadi. Bunday katta miqdor maʼlumotlarni turli xalaqitlar va tasodifiy yoʻqolishlardan himoya qilish uchun zarurdir. Biroq, xitoylik tadqiqotchilar bu borada mutlaqo yangicha yondashuvni taklif etishdi.
Grafen asosidagi yangi tuzilmaOlimlar grafen asosida ikki oʻlchovli strukturani yaratishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu tuzilma nafaqat bitta elektronni ushlab turish, balki uning elektr signalini sezilarli darajada kuchaytirish imkonini ham beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajribalar davomida signal amplitudasi taxminan 0,5 Voltgacha yetgan. Bu koʻrsatkich shunga oʻxshash boshqa eksperimental ishlanmalardan bir necha barobar yuqori hisoblanadi.
Yangi texnologiya "Guiyi" (Birga qaytish) deb nomlandi. Mualliflarning taʼkidlashicha, bu nom buddaviylik falsafasidagi mitti xantal urugʻi butun bir togʻni oʻz ichiga sigʻdira olishi haqidagi metaforadan ilhomlanib tanlangan. Shu tariqa tadqiqotchilar minimal jismoniy tashuvchilar yordamida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni saqlash gʻoyasini ilgari surishmoqda.
Tijoriylashtirish va kelajak rejalariLoyiha rahbari, mikroelektronika professori Chjou Penning soʻzlariga koʻra, joriy yil yakuniga qadar ushbu ishlanmani tijoriylashtirish bilan shugʻullanuvchi kompaniya tashkil etilishi rejalashtirilgan. Olimning hisob-kitoblariga koʻra, yangi turdagi xotira asosida ishlaydigan ilk qurilmalar taxminan besh yildan keyin bozorga chiqishi mumkin.
Ushbu tadqiqot jamoaning avvalgi muvaffaqiyatli loyihalari davomi hisoblanadi. Ular 2025-yilda PoX deb nomlangan energiya sarflamaydigan xotirani taqdim etishgan, soʻngra ikki oʻlchovli xotira elementlarini anʼanaviy kremniy mikrosxemalar bilan birlashtirish imkonini beruvchi Changying platformasini ishlab chiqishgan edi.
Hozircha Guiyi faqat laboratoriya namunasi boʻlib qolmoqda. Uni ommaviy ishlab chiqarishga joriy etishdan avval olimlar bir qator murakkab vazifalarni hal etishlari kerak. Bularga quyidagilar kiradi:
- Bunday chiplarni sanoat miqyosida ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyish;
- Uzoq muddatli foydalanishda xotiraning ishonchliligini isbotlash;
- Real ish sharoitlarida barqarorlikni taʼminlash.
…