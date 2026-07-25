Turkiyaning eng go‘zal erkagi aniqlandi: finalda kutilmagan nom g‘olib bo‘ldi

·1.2K·Dunyo
Turkiyaning eng go‘zal erkagi aniqlandi: finalda kutilmagan nom g‘olib bo‘ldi

Turkiyaning eng nufuzli erkaklar modellashtirish va vakillik tanlovlaridan biri — “Mister Turkiya 2026”ning katta finali Istanbulda bo‘lib o‘tdi. Mamlakatning turli hududlaridan saralab olingan 30 nafar finalchi bosh sovrin uchun sahnaga chiqdi.

Ishtirokchilar tashqi ko‘rinish, sahnadagi o‘zini tutishi, uslub va vakillik mahorati bo‘yicha baholandi. Tomoshabinlar va hakamlar e’tiborini qozonish uchun kecha davomida kuchli raqobat kuzatildi.

Yakuniy natijalarga ko‘ra, Do‘g‘ukan Navdar “Mister Turkiya 2026” unvoniga sazovor bo‘lib, birinchilik tojini kiydi. Uning g‘alabasi final kechasining eng muhim va hayajonli voqeasiga aylandi.

Endilikda Do‘g‘ukan Navdar Turkiyani xalqaro modellashtirish tanlovlarida namoyish etishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiYaponiya noqonuniy yurgan yana ikki o‘zbekistonlikni deportatsiya qildiBugun, 18:12Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Bugun, 18:04Hindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiHindistonda shov-shuv: kelin qaynotasining jinsiy a’zosiga pichoq bilan hujum qildiBugun, 16:43Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Boquvchisiga taqlid qilgan yoqimtoy panda internetda barchani ko‘nglidan joy olib ulgurdi! (video)Bugun, 16:24Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)Bugun, 16:15Yamalning ukasi Niko Uilyamsning sochlaridan qo‘rqqani aks etgan kulgili video tarmoqlarni zabt etdiYamalning ukasi Niko Uilyamsning sochlaridan qo‘rqqani aks etgan kulgili video tarmoqlarni zabt etdiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi