Aktrisa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshini nishonladi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktrisa Dilnoza Habibullayeva ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislari bilan quvonchli xabarini bo‘lishdi. San’atkor bugun Instagram sahifasida joylagan videoposti orqali tug‘ilgan kunini nishonlayotganini ma’lum qildi.
Aktrisa videoga "Welcome 26!" ("Xush kelibsan, 26!") deya izoh qoldirib, yangi yoshini katta kayfiyat bilan qarshi olganini bildirdi. Shu tariqa Dilnoza Habibullayeva 26 yoshni qarshi oldi.
Post qisqa fursatda muxlislar e’tiborini tortdi. Izohlarda kuzatuvchilar aktrisani samimiy tabriklab, unga mustahkam sog‘lik, baxt, ijodiy zafarlar va yangi muvaffaqiyatlar tilashmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…